Ciudad Ho Chi Minh acelera chequeos médicos para toda la población

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Inmediatamente después del lanzamiento de la campaña nacional de chequeos médicos de 150 días, muchas localidades de Ciudad Ho Chi Minh han acelerado urgentemente su implementación, con vistas a completar los exámenes sanitarios del 100% de sus residentes antes del 15 de diciembre.



Según las estadísticas del Departamento de Salud de Ciudad Ho Chi Minh, hasta el 20 de julio, un total de 732 mil 873 personas han recibido chequeos médicos rutinarios y cuentan con historiales clínicos electrónicos.



Este es un resultado alentador, que refleja la eficacia inicial de la campaña intensiva de emulación en el campo lanzada por el Departamento y reafirma la determinación de las localidades en el despliegue de uno de los programas de salud comunitaria de mayor envergadura jamás realizados.



Además de las localidades que han logrado resultados sobresalientes, especialmente la comuna de Ba Diem con 16 mil 508 personas chequeadas, todavía existen algunas áreas con bajas tasas de cobertura que necesitan ser aceleradas urgentemente en el próximo período.



Nguyen Anh Dung, subdirector del Departamento de Salud municipal, informó que a partir de ahora hasta finales del año, las autoridades movilizan 480 establecimientos sanitarios en la urbe, incluidos hospitales públicos y privados, entre otros, para que participen en el mencionado programa.



En total, 10 mil trabajadores han recibido formación y están listos para participar en la campaña, comentó.



El Departamento ha designado centros sanitarios para que participen en el apoyo a las autoridades locales en la realización de chequeos médicos.



Además, los hospitales colaboran estrechamente con las autoridades locales para organizar equipos móviles de revisión médica en puestos de salud, puntos comunitarios o directamente en zonas residenciales, garantizando así que las personas tengan el acceso más cómodo a los servicios.



Con más de 3,5 millones de alumnos y estudiantes, los exámenes comenzarán inmediatamente después del inicio del nuevo año escolar y se completarán antes del 31 de octubre.



Por otro lado, para los niños que no asisten a la escuela, los trabajadores informales y los grupos vulnerables, las autoridades municipales irán "de puerta en puerta, revisando cada hogar" para invitarlos a realizarse chequeos médicos.



Las personas mayores de 90 años de edad, o aquellas con dificultades de movilidad, recibirán revisiones médicas a domicilio por parte de especialistas sanitarios./.

VNA