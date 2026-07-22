📝Enfoque: Prosperidad sostenible de una nación, según la visión del líder vietnamita

Hanoi (VNA) - Durante la sesión inaugural del tercer pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (XIV mandato), el secretario general del Partido y presidente de la República, To Lam, lanzó un mensaje de profundo alcance estratégico al subrayar que el desarrollo nacional no puede sustentarse únicamente en el crecimiento económico. "No debemos enriquecernos materialmente mientras nos empobrecemos en cultura, moralidad y humanidad; tampoco permitir que el crecimiento aumente la desigualdad o relegue a los sectores más vulnerables", afirmó.



Más que una reflexión sobre el modelo de desarrollo, estas palabras trazan una orientación a largo plazo para la construcción del país. En un momento en que Vietnam aspira a alcanzar tasas de crecimiento de dos dígitos, acelerar la transformación digital, impulsar la ciencia y la tecnología y consolidar una economía basada en el conocimiento, el mensaje reafirma una visión centrada en las personas, en la que la prosperidad material debe ir acompañada del bienestar social y del fortalecimiento de los valores humanos.



Crecimiento económico con identidad cultural



La experiencia internacional demuestra que el éxito económico, por sí solo, no garantiza un desarrollo sostenible. Diversos países lograron un rápido crecimiento, pero posteriormente afrontaron crisis de confianza, deterioro de los valores éticos y un debilitamiento del tejido social. El aumento del Producto Interno Bruto, la modernización de las infraestructuras o la mejora de los ingresos pierden significado cuando la sociedad se vuelve más indiferente, se amplían las brechas sociales y se erosionan los valores comunitarios.



En este contexto, uno de los aspectos más destacados del discurso de To Lam es situar la cultura al mismo nivel que el desarrollo económico. El principio de "poner a las personas en el centro, hacer de la cultura el fundamento y del Estado de derecho y la disciplina sus pilares" refleja una concepción del desarrollo que trasciende el crecimiento económico y prioriza la calidad de vida, la felicidad de la población y el desarrollo integral del ser humano.

Una clase de idioma Khmer en la pagoda Pothivongsa en Hamlet 4, comuna de Xa Phien, ciudad de Can Tho. (Fuente: VNA)



Trieu Thi Thanh Binh, vicepresidenta permanente de la Asociación de Periodistas de la provincia de Phu Tho, consideró que las orientaciones expuestas por el mandatario responden a las exigencias de la nueva etapa de desarrollo del país. A su juicio, la idea de impedir que la sociedad se enriquezca materialmente mientras pierde sus valores culturales, éticos y humanos constituye un requisito esencial para garantizar un desarrollo equilibrado y duradero.



La dirigente subrayó que una sociedad moderna no debe medirse únicamente por la altura de sus edificios, el ritmo de crecimiento económico o el ingreso medio de sus ciudadanos, sino también por la forma en que las personas conviven, su sentido de responsabilidad hacia la comunidad y su capacidad para preservar las tradiciones y el patrimonio cultural.



Las personas, en el centro del desarrollo



Junto con el impulso a la economía, Vietnam continúa fortaleciendo sus políticas de bienestar social con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población.



Entre las principales iniciativas figura el programa nacional para eliminar las viviendas provisionales y deterioradas, que moviliza recursos del Estado, las empresas, las organizaciones sociales y la comunidad para construir o rehabilitar decenas de miles de viviendas destinadas a hogares pobres, familias vulnerables y beneficiarios de políticas sociales.





Para numerosos habitantes de zonas remotas o expuestas a desastres naturales, contar con una vivienda segura no solo significa disponer de un techo, sino también crear las condiciones para estabilizar sus medios de vida, garantizar la educación de los hijos y avanzar en la reducción de la pobreza.



El desarrollo de viviendas sociales para trabajadores y personas de bajos ingresos constituye igualmente una prioridad dentro de la estrategia de bienestar. Durante una reunión con el Comité del Partido del Gobierno, celebrada el 19 de mayo de 2026, To Lam destacó que garantizar el acceso a una vivienda digna forma parte de la esencia humanista del sistema político vietnamita y defendió que la vivienda social debe convertirse en una política de largo plazo para promover la justicia social. En ese sentido, afirmó que "la vivienda es para vivir, no para hacer negocios ni acumular patrimonio".

Acelerar el progreso de la construcción del proyecto de vivienda social en la zona de desarrollo urbanístico de Tuyen Quang. (Fuente: VNA)



Según la Confederación General del Trabajo de Vietnam, entre 2026 y 2030 se prevé la construcción de unos 15 proyectos de vivienda social con cerca de 10 mil apartamentos destinados a trabajadores. Paralelamente, el Gobierno sigue impulsando el programa para construir un millón de viviendas sociales destinadas a personas de bajos ingresos y empleados de parques industriales durante el período 2021-2030, ampliando así las oportunidades de acceso a una vivienda estable.



En el ámbito educativo, la gratuidad de la enseñanza pública es otra muestra del enfoque centrado en las personas. La medida busca garantizar la igualdad de oportunidades, reducir las diferencias entre regiones y contribuir a la formación de recursos humanos altamente cualificados, al considerar la educación como uno de los pilares del desarrollo nacional.



Thoi, profesora jubilada de educación secundaria de la comuna de Bac Lung, en la provincia de Bac Giang, destacó que las recientes políticas sociales han generado un impacto positivo entre la población. En particular, valoró la gratuidad de la enseñanza pública por el amplio respaldo social que ha recibido y por aliviar la carga económica de numerosas familias, en consonancia con las prioridades del Partido y del Estado en materia educativa.



Los valores humanos como base de la prosperidad



El patrimonio cultural vietnamita, forjado a lo largo de miles de años de historia, constituye uno de los principales activos del país. Valores como el patriotismo, el aprecio por la educación, la solidaridad, la resiliencia y la compasión representan una fuente de fortaleza para impulsar un desarrollo sostenible.



Durante la pandemia de COVID-19, iniciativas como los "cajeros automáticos de arroz", los "supermercados gratuitos", los convoyes solidarios y el compromiso de miles de profesionales sanitarios y voluntarios evidenciaron la capacidad de la sociedad vietnamita para movilizarse y mantener vivo el espíritu de solidaridad en los momentos más difíciles.

Familias beneficiadas de políticas preferenciales y en situación de vulnerabilidad compran en el supermercado "de precio cero" durante la ceremonia de lanzamiento del Mes Humanitario 2026. (Fuente: VNA)



Si la indiferencia sustituye a la solidaridad, si los valores éticos pierden peso y el dinero se convierte en el único criterio para medir el éxito, la prosperidad material no será suficiente para compensar el deterioro de los valores espirituales y humanos.



En este sentido, el mensaje del secretario general y presidente To Lam trasciende el ámbito de las políticas públicas y constituye un llamamiento dirigido a toda la sociedad. Cada decisión de desarrollo debe situar a las personas en el centro; las familias, preservar sus valores; las escuelas, formar ciudadanos íntegros; y los funcionarios, ejercer sus responsabilidades con ética y sentido del deber.



En definitiva, la mayor riqueza de una nación no reside únicamente en el tamaño de su economía o en el ritmo de su crecimiento, sino también en la calidad humana de sus ciudadanos, su solidaridad y la fortaleza de su identidad cultural. Sobre esos valores descansa el camino hacia un desarrollo sostenible y duradero de Vietnam./.