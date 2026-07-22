Vietnam y Japón impulsan una cooperación más estrecha entre sus partidos gobernantes

Hanoi (VNA) - Vietnam considera a Japón uno de sus principales socios estratégicos a largo plazo y respalda su desarrollo, así como su papel activo y constante en la promoción de la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo tanto en la región como en el mundo, afirmó Tran Cam Tu, miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV).



Durante una recepción celebrada en Hanoi para Hagiuda Koichi, secretario general ejecutivo interino del Partido Liberal Democrático (PLD) de Japón, quien realiza una visita de trabajo a Vietnam del 20 al 23 de julio, Tran Cam Tu felicitó al PLD por su reciente victoria en las elecciones a la Cámara de Representantes de Japón, celebradas a principios de 2026.



También agradeció el respaldo permanente del partido a Vietnam y al fortalecimiento de las relaciones bilaterales, así como los mensajes de felicitación enviados por sus dirigentes con motivo del éxito del XIV Congreso Nacional del PCV.



Informó al dirigente japonés sobre los recientes avances socioeconómicos de Vietnam, los esfuerzos para implementar la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido y los resultados alcanzados tras un año de reorganización y racionalización del sistema político.



Al expresar su satisfacción por el sólido impulso que mantienen las relaciones bilaterales, destacó que la exitosa visita de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, a Vietnam el pasado mes de mayo abrió nuevas oportunidades de cooperación en áreas como la economía, energía, ciencia, tecnología e innovación.



El dirigente vietnamita propuso fortalecer los intercambios entre los dos partidos gobernantes, al considerarlos un pilar fundamental para seguir impulsando la amistad entre Vietnam y Japón. En ese sentido, sugirió establecer un mecanismo de intercambio anual entre ambas organizaciones y sus comisiones especializadas para reforzar la coordinación y compartir experiencias en materia de gobernanza, desarrollo institucional, organización y gestión partidista.

Tran Cam Tu, miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) recibe a Hagiuda Koichi, secretario general ejecutivo interino del Partido Liberal Democrático (PLD) de Japón. (Fuente: VNA)

Asimismo, abogó por ampliar la cooperación en la formación de recursos humanos de alta calidad y promover los intercambios entre jóvenes legisladores de ambos países, incluidos los miembros de los consejos populares. También propuso crear delegaciones de la Alianza Parlamentaria de Amistad Vietnam-Japón (VJPFA) en un mayor número de localidades japonesas para fortalecer las bases de las relaciones bilaterales, e instó al PLD a seguir garantizando condiciones de vida y trabajo justas y favorables para los casi 700 mil ciudadanos vietnamitas que residen en Japón.



Por su parte, Hagiuda felicitó a Vietnam por el éxito del XIV Congreso Nacional del Partido y por la conformación de su nuevo liderazgo. También expresó su admiración por los logros alcanzados por el país en materia de desarrollo socioeconómico y reformas administrativas durante los últimos años.



Afirmó que el PLD, el Gobierno japonés y las distintas fuerzas políticas del país conceden una gran importancia a la Asociación Estratégica Integral con Vietnam y mantienen un firme respaldo a su fortalecimiento.



Al destacar el importante papel de la VJPFA en el desarrollo de las relaciones bilaterales, Hagiuda llamó a intensificar los intercambios y la cooperación entre los legisladores locales, al considerar que constituyen un motor clave para profundizar los vínculos entre Vietnam y Japón.



Tras agradecer la invitación para participar en el segundo Foro de Cooperación Local Vietnam-Japón, previsto para septiembre de 2026, aseguró que la parte japonesa trabajará estrechamente con Vietnam para garantizar el éxito del encuentro. Asimismo, destacó las importantes contribuciones de la comunidad vietnamita en Japón y reafirmó que el Gobierno japonés continuará brindando el mayor apoyo posible a los ciudadanos vietnamitas que viven, estudian y trabajan en ese país.



Ambas partes expresaron su satisfacción por el rápido, sólido y eficaz desarrollo de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Japón, especialmente en el ámbito de las relaciones entre los partidos gobernantes.



También coincidieron en trabajar de manera estrecha para materializar los acuerdos alcanzados durante la visita de la primera ministra Takaichi en mayo, incluido el fortalecimiento de la conectividad y la seguridad económicas, la cooperación en ciencia y tecnología y el impulso de proyectos conjuntos en transformación digital, transición verde, innovación, semiconductores e inteligencia artificial.



Asimismo, acordaron acelerar la firma de un acuerdo de cooperación entre los dos partidos gobernantes y poner en funcionamiento, a la mayor brevedad, un mecanismo permanente de intercambio regular./.