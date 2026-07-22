Reapertura del Aeropuerto de Lien Khuong impulsará el turismo en Lam Dong

Lam Dong, Vietnam (VNA) - La reapertura del Aeropuerto Internacional de Lien Khuong dará un nuevo impulso al turismo en la provincia de Lam Dong, con la reanudación de al menos seis rutas nacionales y una conexión internacional.



El Comité Popular de la provincia anunció hoy un plan para promover el turismo y ampliar las operaciones aéreas con motivo de la reapertura del aeropuerto.



A partir del 19 de agosto, se prevé que Lien Khuong opere entre 36 y 40 vuelos diarios y atienda a unos seis mil 800 pasajeros al día, cerca de un millar más que antes de su cierre temporal por obras de modernización y reparación iniciadas en marzo. En los últimos cuatro meses de 2026, el aeropuerto espera recibir alrededor de 816 mil pasajeros.



De acuerdo con los planes de Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways, Pacific Airlines y AirAsia, el 19 de agosto se reanudarán los vuelos nacionales que conectan Da Lat con Ciudad Ho Chi Minh, Hanoi, Da Nang, Vinh, Hai Phong y Can Tho. Las rutas entre Da Lat y Ciudad Ho Chi Minh, así como entre Da Lat y Hanoi, operarán previsiblemente entre siete y ocho vuelos diarios cada una.



Las autoridades locales señalaron que Lien Khuong también reforzará su papel como principal puerta de entrada internacional a la región de la Altiplanicie Occidental de Vietnam.



La ruta Da Lat–Kuala Lumpur reanudará sus operaciones el 2 de septiembre con cuatro vuelos semanales. Paralelamente, Lam Dong trabaja para abrir o restablecer conexiones con Corea del Sur, Singapur, Tailandia, Taiwán (China), China continental, Japón y Hong Kong (China), como parte de su estrategia para consolidar a Da Lat como un destino turístico internacional durante todo el año.



Antes de su cierre temporal, el aeropuerto registraba un promedio de cinco mil 900 pasajeros diarios en cinco rutas nacionales y dos internacionales, además de vuelos chárter procedentes de Corea del Sur y Taiwán. Estas conexiones constituían una importante fuente de visitantes para Da Lat y Lam Dong, especialmente en los segmentos de turismo vacacional, golf, reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones (MICE), y turismo internacional.



Con el objetivo de aprovechar la reapertura del aeropuerto, la administración provincial pondrá en marcha una serie de medidas para reforzar el atractivo del destino. Las empresas turísticas trabajarán junto con las aerolíneas para ofrecer paquetes integrados a precios competitivos que incluyan billetes de avión, alojamiento, transporte y visitas turísticas. Asimismo, se impulsarán estancias de tres a cinco días y productos centrados en las flores, el agroturismo, el bienestar, el golf y las experiencias culturales locales.



Las autoridades también han instado a los proveedores de servicios a evitar incrementos desproporcionados de precios durante la fase de recuperación, con el fin de preservar la imagen de Lam Dong como un destino acogedor y competitivo.



Además, se pondrán en marcha campañas de promoción en los principales mercados nacionales e internacionales. También se organizarán viajes de familiarización y de prensa dirigidos a operadores turísticos, inversionistas, periodistas y creadores de contenido para dar a conocer la oferta turística de Lam Dong.



Los atractivos turísticos de la provincia también se promocionarán en vuelos, aeropuertos, plataformas digitales y campañas de marketing de las aerolíneas bajo la marca "Lam Dong: Un viaje de mar, flores y tierras altas".



Para finales de 2026, Lam Dong aspira a abrir o restablecer una o dos rutas nacionales adicionales, concretar al menos dos programas conjuntos de paquetes turísticos entre aerolíneas y empresas del sector, y acceder con éxito a uno o dos nuevos mercados internacionales.



Con ello, se espera que la reapertura del Aeropuerto Internacional de Lien Khuong no solo restablezca un importante centro de transporte en la Altiplanicie Occidental, sino que también mejore el acceso a Da Lat y Lam Dong, favoreciendo el desarrollo del turismo, el comercio, la inversión y la logística./.

VNA