Medios laosianos realzan brillantez de Campaña de Dien Bien Phu como estrategia militar de Vietnam

Vientián (VNA) - Con motivo del 80.º aniversario del Día de los Inválidos de Guerra y los Mártires de Vietnam (27 de julio), la Revista de Defensa de Laos publicó un editorial en el que afirma que la Campaña de Dien Bien Phu constituye la máxima expresión de la estrategia militar y una valiosa lección histórica para la defensa de la Patria del Ejército Popular de Vietnam.



El artículo destaca que, en la historia militar mundial del siglo XX, la Campaña de Dien Bien Phu de 1954 no solo representó una victoria histórica que precipitó el colapso del sistema colonial clásico de las potencias occidentales, sino que también quedó inscrita como la cúspide del arte estratégico del Ejército Popular de Vietnam, bajo el liderazgo del Partido Comunista de Vietnam y del Presidente Ho Chi Minh.



Añade que esta victoria no fue únicamente fruto del valor de los combatientes o del uso eficaz del armamento, sino del brillante equilibrio entre la teoría militar marxista-leninista, la inteligencia estratégica vietnamita y un profundo patriotismo, cuyas enseñanzas mantienen plena vigencia para la defensa nacional en la actualidad.



Según el editorial, la victoria de Dien Bien Phu constituyó la prueba más dura y exigente en la lucha del Ejército Popular de Vietnam contra el colonialismo y la intervención de las nuevas potencias imperialistas. Además de anunciar el fin del colonialismo francés en Vietnam y en Indochina, fue la primera ocasión en la historia en que un pueblo colonizado derrotó al colonialismo clásico, hecho que marcó una transformación en las formas de dominación colonial posteriores.



El texto sostiene asimismo que la genialidad estratégica de la campaña radicó, sobre todo, en la decisión del General Vo Nguyen Giap de sustituir la estrategia de "ataque rápido, victoria rápida" por la de "ofensiva y avance seguros", un cambio considerado plenamente acorde con la realidad del campo de batalla, dado que el complejo fortificado de Dien Bien Phu era visto entonces como una fortaleza inexpugnable de los colonialistas franceses con una potencia de fuego superior.



La publicación también subraya que la alianza de combate entre Laos y Vietnam fue un factor decisivo para el triunfo. Para aliviar la presión sobre el frente de Dien Bien Phu e impedir el envío de refuerzos franceses, el entonces Ejército de Liberación Popular de Laos, en coordinación con las fuerzas voluntarias vietnamitas, lanzó diversas campañas militares en el norte, centro y sur de Laos, entre ellas las de Sam Neua y Thakhek-Siphandone.



Estas operaciones, añade, contribuyeron a dividir y debilitar el sistema defensivo enemigo, asegurar las rutas logísticas y crear condiciones favorables para la victoria definitiva en Dien Bien Phu.



En cuanto a las enseñanzas para la defensa nacional en la nueva etapa, el editorial señala que la campaña ofrece valiosas lecciones tanto en el plano teórico como práctico.



La primera consiste en mantener y adaptar la estrategia de guerra popular a las nuevas circunstancias, fortaleciendo la defensa nacional de todo el pueblo, en estrecha combinación con la seguridad popular y consolidando una sólida base de apoyo del pueblo.



La segunda es impulsar el desarrollo del arte y la ciencia militar modernos, combinando las experiencias históricas con la transformación digital y las nuevas tecnologías militares para hacer frente a adversarios con armamento más avanzado mediante el aprovechamiento del terreno, la capacidad organizativa y la resiliencia.



La tercera es construir unas fuerzas armadas sólidas en los ámbitos político, ideológico y organizativo, considerando que el factor humano sigue siendo decisivo. Los oficiales y soldados de hoy, al igual que los combatientes de Dien Bien Phu, deben mantener una lealtad absoluta al Partido, a la nación y al pueblo, así como una elevada disciplina y una alta preparación militar.



La cuarta consiste en reforzar la alianza de combate y la cooperación en materia de defensa entre Laos y Vietnam, profundizando la gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y asociación estratégica entre ambos países, especialmente en los ámbitos de defensa y seguridad, para preservar la paz y la estabilidad.



El artículo concluye que la Campaña de Dien Bien Phu constituye un hito histórico que demuestra la validez de la línea política y militar de Vietnam, así como la brillante dirección estratégica de sus mandos.



Sus enseñanzas, añade, seguirán guiando a los ejércitos populares de Laos y de Vietnam en el fortalecimiento de unas fuerzas armadas modernas y capaces de salvaguardar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de ambos países./.

VNA