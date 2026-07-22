Standard Chartered prevé crecimiento de dos dígitos para Vietnam

Hanoi (VNA) - El banco británico Standard Chartered elevó su previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Vietnam al 9,5% para 2026 y proyectó una expansión del 11% en 2027, reflejando su confianza en la fortaleza de la recuperación económica y en la solidez de los factores que impulsan el desarrollo del país.



Según informaron el diario malasio The Star y el portal financiero Hubbis, la entidad financiera considera que la economía vietnamita mantiene un desempeño resiliente gracias al dinamismo de la industria manufacturera, la continua expansión del sector de los servicios, el sostenido ritmo de la inversión y la eficacia de las políticas de apoyo al crecimiento implementadas por el Gobierno. Estos factores han permitido consolidar una base sólida durante la primera mitad de 2026.



Tim Leelahaphan, economista sénior de Standard Chartered para Vietnam y Tailandia, afirmó que el crecimiento del país ha superado las expectativas en los sectores de producción, servicios e inversión, respaldado además por la continuidad de las políticas económicas orientadas a estimular la actividad.



De cara al segundo semestre del año, Hubbis destacó que la mejora de la demanda interna, las inversiones constantes en infraestructura y capacidad productiva, así como el proceso de transformación económica en curso, seguirán fortaleciendo el crecimiento. Según Leelahaphan, estos elementos están configurando un modelo de desarrollo más equilibrado, sostenible y resiliente, capaz de respaldar las aspiraciones de crecimiento a largo plazo de Vietnam.



Por su parte, The Star subrayó la evolución favorable de la inflación. Standard Chartered redujo su previsión de inflación al 4,4% para 2026 y al 3,3% para 2027, lo que crea un entorno más propicio para mantener la expansión económica. Al mismo tiempo, el banco estima que la política monetaria continuará apoyando el crecimiento, con la previsión de que las tasas de interés oficiales permanezcan sin cambios para preservar el equilibrio entre el impulso económico y el control de los precios.



No obstante, Standard Chartered advirtió que, pese a que Vietnam inicia la segunda mitad de 2026 desde una posición sólida, será necesario seguir de cerca los riesgos derivados de la incertidumbre de la economía mundial y de las presiones inflacionarias externas, factores que podrían incidir sobre las perspectivas económicas en los próximos meses./.

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