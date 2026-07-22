Puentes culturales y educativos entre Vietnam y Canadá con sello femenino

Hanoi (VNA) - A través de programas culturales, un innovador modelo de enseñanza del vietnamita en línea y proyectos de formación juvenil, Phan Thi Quynh Trang contribuye a preservar la identidad cultural, promover la educación y fortalecer los vínculos entre la comunidad vietnamita en Canadá y su país de origen.



Fundadora y presidenta del Consejo Cultural y Educativo Canadá-Vietnam (CVCEC), Trang emprendió esta labor tras constatar las dificultades que enfrentan muchas familias vietnamitas para transmitir a las nuevas generaciones el idioma materno y el conocimiento de sus raíces en un entorno multicultural.



Con ese propósito, el CVCEC organiza de forma permanente actividades destinadas a difundir la historia, las tradiciones y la cultura vietnamitas, ofreciendo a niños y jóvenes nacidos o criados en Canadá la oportunidad de reforzar su identidad y mantener vivo el vínculo con Vietnam.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Ottawa, Trang afirmó que la identidad cultural no representa un obstáculo para la integración, sino un pilar que permite a las nuevas generaciones desenvolverse con mayor seguridad en una sociedad diversa. A su juicio, quienes conocen y valoran sus raíces pueden convertirse de manera natural en embajadores culturales, promoviendo la imagen de Vietnam ante la comunidad internacional.



Además de las actividades presenciales, el CVCEC desarrolla una escuela virtual de idioma vietnamita que incorporará herramientas de inteligencia artificial (IA), con el objetivo de ampliar el acceso al aprendizaje para los niños y jóvenes de origen vietnamita distribuidos por distintas provincias y ciudades de Canadá. La iniciativa busca superar las limitaciones derivadas de la dispersión geográfica de la comunidad vietnamita y de la escasez de docentes especializados.



Otro de los principales programas impulsados por Trang es Viet Youth Readiness Hub, orientado a desarrollar las competencias, el liderazgo y la participación comunitaria de los jóvenes vietnamitas en Canadá. En 2026 fue seleccionado por la School of Cities de la Universidad de Toronto para integrarse en la iniciativa Leading Urban Change, lo que permitirá a sus participantes ampliar sus conocimientos sobre desarrollo urbano, educación, tecnología y gobernanza comunitaria. Además, aspira a consolidar una red de jóvenes de origen vietnamita comprometidos con el desarrollo tanto de Canadá como de Vietnam.



Paralelamente, el CVCEC mantiene un diálogo permanente con organismos públicos, legisladores y organizaciones canadienses para trasladar las inquietudes de la comunidad vietnamita y promover la cooperación bilateral en los ámbitos de la cultura, la educación y el intercambio de conocimientos.



Para Trang, la diplomacia entre los pueblos comienza con acciones concretas. Una clase de vietnamita, un programa de formación para jóvenes o un intercambio con las autoridades locales pueden contribuir a fortalecer el entendimiento mutuo y acercar la imagen de Vietnam a la sociedad canadiense. A través de estas iniciativas, un número creciente de jóvenes de origen vietnamita preserva sus raíces culturales, amplía sus oportunidades de desarrollo y contribuye a estrechar los lazos de amistad entre ambos países./.

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