Sociedad

Desmantelan en Vietnam red de tráfico transfronterizo de drogas

Las fuerzas de la Guardia Fronteriza de la provincia vietnamita de Nghe An, en coordinación con otras agencias encargadas de hacer cumplir la ley, desmantelaron una red de tráfico transfronterizo de drogas, detuvieron a dos sospechosos e incautaron 15 mil 200 pastillas de drogas sintéticas y un ladrillo de heroína.

Lương Văn Thoi (nacido en 1997), detenido por tráfico de drogas. Foto transmitida por la VNA
Lương Văn Thoi (nacido en 1997), detenido por tráfico de drogas. Foto transmitida por la VNA

Nghe An, Vietnam (VNA) - Las fuerzas de la Guardia Fronteriza de la provincia vietnamita de Nghe An, en coordinación con otras agencias encargadas de hacer cumplir la ley, desmantelaron una red de tráfico transfronterizo de drogas, detuvieron a dos sospechosos e incautaron 15 mil 200 pastillas de drogas sintéticas y un ladrillo de heroína.

Alrededor de las 22:15 horas del 20 de julio, efectivos de la División de Operaciones del Comando de la Guardia Fronteriza de Nghe An y de la Estación de Guardia Fronteriza del Paso Internacional Nam Can, en coordinación con funcionarios de aduanas del mismo paso fronterizo, sorprendieron a Luong Van Thoi (nacido en 1997), residente de la aldea de Tan Tien, comuna de Chieu Luu, transportando estupefacientes en la aldea de Tien Tieu, comuna de Nam Can.

Durante el operativo, las fuerzas del orden confiscaron 60 paquetes que contenían 12 mil comprimidos de metanfetamina, conocidos comúnmente como yaba, además de un ladrillo de heroína.

En la primera fase de la operación, llevada a cabo el 18 de julio, los guardias fronterizos arrestaron a un ciudadano laosiano de la provincia de Houaphanh, cuando presuntamente intentaba introducir de contrabando tres mil 200 pastillas de drogas sintéticas desde Laos hacia Vietnam para su distribución.

En el conjunto de ambas fases del operativo, las autoridades detuvieron a los dos sospechosos e incautaron un total de 15 mil 200 pastillas de drogas sintéticas y un ladrillo de heroína.

Las investigaciones continúan mientras las autoridades amplían las pesquisas para identificar y capturar a otros integrantes de la red de narcotráfico./.

VNA
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