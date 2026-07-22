Vietnam ordena investigar incendio de autobús que dejó siete muertos en Dong Nai

Hanoi (VNA) - El Gobierno de Vietnam ordenó una investigación urgente para esclarecer las causas del incendio de un autobús de pasajeros ocurrido en la ciudad de Dong Nai, que dejó siete personas fallecidas y varios heridos.



La instrucción fue emitida mediante el Despacho Oficial N.º 51/CĐ-TTg, firmado el 21 de julio de 2026 por el viceprimer ministro permanente, Pham Gia Tuc, por encargo del Primer Ministro. El documento insta a los ministerios competentes y a las autoridades locales a adoptar de inmediato medidas para atender las consecuencias del siniestro y prevenir accidentes similares.



Según el Departamento de la Policía de Tránsito del Ministerio de Seguridad Pública, el accidente ocurrió alrededor de las 2:00 de la madrugada del 21 de julio, en el kilómetro 1839 de la Carretera Nacional 1A, a la altura de la comuna de Hung Thinh, en Dong Nai. El autobús, con matrícula 50E-447.02 y operado por la empresa Nam Lu Trading and Transport, de la provincia de Khanh Hoa, se incendió tras impactar contra un talud. El siniestro dejó un saldo de siete fallecidos y varios heridos.



Las investigaciones preliminares indican que el conductor se habría quedado dormido al volante, perdió el control del vehículo y terminó colisionando contra el margen de la carretera, lo que provocó el incendio.



Tras recibir el informe del accidente, el Primer Ministro expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y manifestó su solidaridad con los heridos. También pidió a las autoridades de Dong Nai, en coordinación con la policía y los servicios sanitarios, desplegar de inmediato las labores de rescate, atención médica y gestión de la emergencia.

Autoridades de la ciudad de Dong Nai visitan a las víctimas del accidente en el Hospital General de Thong Nhat. (Foto: VNA)

El Gobierno encargó al Comité Popular de Dong Nai movilizar todos los recursos necesarios para garantizar la atención de los heridos, minimizar las pérdidas humanas y materiales y brindar apoyo a las familias de las víctimas.



Además, las autoridades locales deberán revisar la aplicación de las medidas previstas en el Despacho Oficial N.º 48/CD-TTg, emitido el 17 de julio de 2026 tras otro grave accidente de tránsito ocurrido en la autopista Phap Van–Cau Gie–Cao Bo–Mai Son–Ruta Nacional 45–Nghi Son. En caso de comprobarse retrasos en el cumplimiento de esas disposiciones que hayan contribuido a un accidente por causas similares, deberán depurarse las responsabilidades correspondientes.



El Primer Ministro también solicitó a las autoridades de Dong Nai coordinar con la provincia de Khanh Hoa para verificar el cumplimiento de la normativa sobre transporte por carretera por parte de la empresa operadora, el propietario del vehículo y el conductor.



Por su parte, el Comité Popular de Khanh Hoa deberá revisar las condiciones de seguridad del autobús, los tiempos de conducción del chofer y las labores de inspección, control y sanción de infracciones en las rutas bajo su jurisdicción, aplicando las medidas legales pertinentes en caso de detectar irregularidades.



El Ministerio de Seguridad Pública recibió además la instrucción de acelerar la investigación para esclarecer las causas del siniestro y sancionar, conforme a la legislación vigente, al conductor, al propietario del vehículo y a la empresa de transporte, si se determina la existencia de responsabilidades.



Por último, los ministerios de Seguridad Pública y de Construcción deberán continuar ejecutando las medidas previstas en el Despacho Oficial N.º 48/CD-TTg, reforzando especialmente el control del transporte de pasajeros y de carga, en particular de los servicios nocturnos, con el fin de evitar que se repitan accidentes similares./.