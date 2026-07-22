Vietnam inaugura Semana de Cine conmemorativa del 79.º aniversario del Día de Inválidos de Guerra y Mártires

Hanoi (VNA) - La Semana de Cine conmemorativa del 79.º aniversario del Día de los Inválidos de Guerra y los Mártires (27 de julio de 1947) fue inaugurada en el Centro Nacional de Cine de Hanoi con la proyección de la película No quemes (Dung dot), dirigida por el Artista del Pueblo Dang Nhat Minh.



En la ceremonia, el viceministro de Cultura, Deportes y Turismo Ta Quang Dong afirmó que esta efeméride constituye una ocasión para que el Partido, el pueblo y el Ejército rindan homenaje a los héroes caídos y expresen su gratitud a los inválidos y mártires de guerra, a las personas con méritos revolucionarios y a todas las generaciones que contribuyeron a la independencia y la libertad de la patria, incluso con el sacrificio de sus vidas.



El viceministro destacó que la gratitud hacia quienes se sacrificaron por la nación constituye una tradición profundamente arraigada en Vietnam, que no solo se mantiene viva mediante actividades conmemorativas, sino también a través del compromiso de las nuevas generaciones con la preservación de la memoria histórica, el fortalecimiento de los ideales revolucionarios, el patriotismo y la vocación de servicio al país.



En este sentido, subrayó que el cine es el arte de la memoria y las emociones. Cada obra cinematográfica no solo documenta los grandes hitos de la historia, sino que también conserva la imagen de personas comunes que realizaron actos extraordinarios por la patria, transmitiendo a las generaciones presentes y futuras el valor inestimable de la paz, la independencia y la libertad.



Las obras seleccionadas para esta edición poseen un alto valor artístico e ideológico y recrean con fidelidad los años de lucha, resaltando la imagen de los combatientes, las madres y esposas, los jóvenes voluntarios, los trabajadores del frente y otras personas que lo sacrificaron todo por la independencia nacional.



Más que relatos del pasado, constituyen profundas lecciones de patriotismo, entrega, fe y esperanza, al transmitir la aspiración de construir un Vietnam pacífico y próspero.



Ta Quang Dong expresó su confianza en que las obras proyectadas durante la Semana de Cine conmoverán al público, contribuirán a difundir valores humanistas y despertarán el reconocimiento hacia quienes sacrificaron su vida por la patria.



Añadió que estas producciones ayudarán a valorar la paz y la vida actual, además de reforzar el sentido de responsabilidad en la construcción, defensa y desarrollo del país. Para los jóvenes, el cine histórico y revolucionario constituye no solo una manifestación artística, sino también una valiosa lección sobre la historia nacional, al recordar que la independencia y la paz fueron conquistadas gracias al sacrificio de las generaciones anteriores e inspirar el compromiso de contribuir al desarrollo de Vietnam.



La Semana de Cine se celebrará del 21 al 28 de julio, organizada por el Departamento de Cine en coordinación con instituciones del séptimo arte, empresas distribuidoras y cadenas de exhibición de todo el país.



El programa incluye destacadas producciones vietnamitas como No quemes (Dung dot), El aroma de la hierba quemada (Mui co chay), Los que escribieron la leyenda (Nhung nguoi viet huyen thoai), Camino a través del bosque (Duong xuyen rung), La leyenda de Quan Tien (Truyen thuyet ve Quan Tien) y Amanecer rojo (Binh minh do).



Tras la inauguración en Hanoi, las ceremonias de apertura en las regiones sur y central tendrán lugar el 22 de julio en Ciudad Ho Chi Minh y el 23 de julio en la provincia de Ha Tinh, respectivamente. Además de las proyecciones, el Departamento de Cine, con el apoyo de empresas patrocinadoras, entregará obsequios a personas con méritos revolucionarios y a familias beneficiarias de políticas preferenciales.



Según el programa, los días 22, 23 y 24 de julio los complejos cinematográficos ofrecerán dos funciones gratuitas diarias, a las 10:00 y a las 16:00 horas. Paralelamente, el Departamento de Cine coordinará con Viettel Telecom, la plataforma TV360 y los equipos móviles de proyección de los centros culturales provinciales y municipales la difusión de estas producciones en la red de cines estatales y en las unidades de cine itinerante de todo el país./.

VNA