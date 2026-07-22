Pagoda Hoa Nghiem preserva la cultura vietnamita en Tailandia

Bangkok (VNA) - La pagoda Hoa Nghiem (Anamngamsrisukhumaphat) fue inaugurada recientemente en el distrito de Phu Luang, provincia tailandesa de Loei según los rituales de la secta budista Annam (budismo Mahayana vietnamita en Tailandia), una secta budista formada por la comunidad vietnamita desde finales del siglo XVIII.



El distrito de Phu Luang es un lugar de especial importancia histórica, situado en la ruta que el Presidente Ho Chi Minh recorrió en su viaje desde la provincia de Phichit hasta la de Udon Thani en 1928, cuando participaba en actividades revolucionarias en Tailandia.



Al intervenir en la apertura, el cónsul general de Vietnam en Khon Kaen, Dinh Hoang Linh, enfatizó que se trata de una obra cultural que demuestra la solidaridad y el esfuerzo colectivo de la comunidad connacional en Tailandia, el apoyo de la población y el gobierno local.



La inauguración de la pagoda en la mencionada ruta, en el momento que conmemora se el 50 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Vietnam y Tailandia, tiene un profundo significado como contribución a profundizar aún más la amistad y cooperación entre los pueblos, reiteró.



El funcionario expresó su convicción de que el establecimiento se convertirá en un lugar que conecte los valores históricos y culturales, contribuyendo a preservar el legado de las actividades revolucionarias del Presidente Ho Chi Minh en Tailandia, al tiempo que satisface las necesidades culturales y religiosas de la comunidad vietnamita y la población local, fortaleciendo así los intercambios y los lazos entre los pueblos de ambas naciones.



En el evento, realizaron numerosos rituales tradicionales y actividades, especialmente la plantación de un árbol conmemorativo por el 50 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Vietnam y Tailandia (6 de agosto).



La pagoda Hoa Nghiem fue construida en un terreno donado por la ciudadana Ngamsri Sukhumphan, una ciudadana tailandesa de origen vietnamita, junto con una financiación inicial de aproximadamente 24 mil 600 dólares.



Durante su construcción, el templo siguió recibiendo contribuciones de numerosas asociaciones e individuos de la comunidad vietnamita en Tailandia, lo que demuestra un espíritu de solidaridad y esfuerzos conjuntos para preservar la identidad cultural y las creencias del pueblo vietnamita en el extranjero./.

VNA