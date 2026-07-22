ASEAN e India fortalecen su alianza estratégica con mayor cooperación marítima y económica

Manila (VNA) - El canciller vietnamita, Le Hoai Trung, participó hoy en la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores ASEAN-India, celebrada en el marco de la 59.ª Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN (AMM-59) y copresidida por Filipinas, coordinador de las relaciones entre la ASEAN e India, junto con el país surasiático.



Durante el encuentro, los ministros destacaron el avance sostenido de la Asociación Estratégica Integral entre la ASEAN e India, cuya cooperación sigue generando beneficios para ambas partes y contribuyendo a la paz, la estabilidad y la prosperidad de la región. En 2025, el comercio bilateral superó los 114 mil millones de dólares, un incremento del 6,6% respecto al año anterior, mientras que la inversión extranjera directa de India en la ASEAN alcanzó los 7,08 mil millones de dólares.



Ante un contexto internacional marcado por crecientes desafíos e incertidumbres, ambas partes reafirmaron su compromiso de fortalecer la cooperación mediante una mayor convergencia de sus estrategias de desarrollo y la ampliación de iniciativas concretas.



En este sentido, acordaron impulsar las actividades del Año de la Cooperación Marítima ASEAN-India 2026, entre ellas la celebración del segundo Ejercicio Marítimo ASEAN-India, previsto para septiembre de 2026.



En materia económica, los ministros coincidieron en la importancia de concluir cuanto antes la revisión del Acuerdo sobre el Comercio de Mercancías ASEAN-India (AITIGA), para reforzar la resiliencia de ambas economías frente a las incertidumbres externas.



Asimismo, se comprometieron a ampliar la cooperación en ámbitos como la seguridad alimentaria y energética, la innovación, la transformación digital, la ciencia y la tecnología, el turismo, la conectividad y el desarrollo subregional.



El ministro de Asuntos Exteriores de India, Subrahmanyam Jaishankar, destacó que la ASEAN y su país, con una población conjunta superior a los dos mil millones de habitantes, deben aprovechar plenamente las oportunidades de cooperación en comercio, inversión, tecnología, transformación digital e inteligencia artificial para diversificar sus vínculos, reducir riesgos y construir un futuro más seguro y sostenible.



También reiteró el compromiso de su país de seguir respaldando a la ASEAN en áreas como la educación, la formación de recursos humanos, el intercambio cultural, la preservación del patrimonio y la salud.



Por su parte, el canciller vietnamita Le Hoai Trung valoró que India siga considerando a la ASEAN como uno de los pilares de su Política de Actuar hacia el Este, y subrayó que la cooperación entre ambas partes trasciende los beneficios mutuos al contribuir de manera significativa a la paz, la estabilidad y el desarrollo de la región.



De cara a la próxima etapa de cooperación, el jefe de la diplomacia vietnamita propuso tres prioridades. La primera consiste en reforzar la cooperación para preservar la paz y la estabilidad regionales, con especial énfasis en la seguridad y la cooperación marítimas, incluida la posibilidad de establecer un mecanismo de diálogo sobre asuntos marítimos y el respaldo de India a la posición de principios de la ASEAN respecto al Mar del Este.



La segunda prioridad se centra en fortalecer la resiliencia económica y promover un crecimiento sostenible mediante la pronta conclusión de la revisión del AITIGA, facilitando la actividad empresarial y la adaptación a los cambios del entorno regional e internacional. Asimismo, propuso impulsar proyectos de conectividad estratégica, tanto marítima como aérea, reforzar la cooperación en materia de seguridad energética y estudiar la creación de un mecanismo de diálogo sobre energía.



Como tercera prioridad, Le Hoai Trung abogó por profundizar los vínculos entre los pueblos mediante una mayor cooperación en educación, formación de recursos humanos de alta calidad, intercambio cultural, preservación del patrimonio y desarrollo del turismo espiritual./.

VNA