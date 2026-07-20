Indonesia presenta modelo de “economía azul” y busca su aplicación en ASEAN

Yakarta (VNA) - Indonesia presentó el modelo de economía marina sostenible del distrito de Banyuwangi, en la provincia de Java Oriental, como un ejemplo de buenas prácticas en el marco del Foro Azul ASEAN-ID, con el objetivo de promover la cooperación regional e impulsar una mayor adopción de modelos de desarrollo oceánico sostenible en la ASEAN.

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El foro se celebró los días 17 y 18 de julio bajo la organización de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Asuntos Marinos y Pesca de Indonesia, junto con la cartera de Relaciones Exteriores y Comercio de Nueva Zelanda. El evento reunió a representantes de los países miembros de la ASEAN, así como a socios del Foro de Asia Oriental (EAS) y del Foro de las Islas del Pacífico (PIF).

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Según la Cancillería indonesia, Banyuwangi fue elegido como sede del encuentro en reconocimiento a sus logros en la combinación del desarrollo de la pesca con la conservación marina, el turismo sostenible, el apoyo a las pequeñas empresas y la mejora de los medios de vida de las comunidades costeras.

Las autoridades indonesias esperan que la experiencia de este distrito se convierta en un modelo práctico que pueda ser replicado en toda la región.

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Además de los debates sobre la gestión sostenible de los recursos marinos, la economía azul y la cooperación regional, los delegados realizaron visitas de campo a la aldea pesquera Merah Putih y al área de conservación marina submarina Bangsring Underwater, donde conocieron un modelo de turismo marino vinculado con la protección de los ecosistemas, el desarrollo de los medios de vida y el empoderamiento de las comunidades locales./.

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