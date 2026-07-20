Malasia probará drones para entregar medicamentos en zonas remotas

Kuala Lumpur (VNA) - Malasia pondrá en marcha un proyecto piloto para utilizar vehículos aéreos no tripulados (UAV) en la distribución de medicamentos a comunidades remotas, con el objetivo de mejorar el acceso a los servicios de salud y reducir el tiempo y los costos de desplazamiento de los pacientes.



La iniciativa, impulsada por la Comisión de Comunicaciones y Multimedia de Malasia (MCMC) en coordinación con el Ministerio de Salud, comenzará previsiblemente entre septiembre y octubre en el marco del programa de servicios inteligentes de los Centros Nacionales de Difusión de Información (NADI).



En una primera fase, el proyecto beneficiará a unas 12 aldeas, priorizando las comunidades rurales y de difícil acceso, donde los habitantes afrontan importantes obstáculos para obtener medicamentos y recibir atención médica, informó el director de la Oficina NADI de la MCMC, Mohd Arif Adenan, citado por la agencia Bernama.



La implementación contará además con la colaboración de la Autoridad de Aviación Civil de Malasia (CAAM), el gobierno del estado de Sabah y otras instituciones competentes, con el fin de garantizar operaciones seguras y eficientes.



Estudios de la Universidad de Malasia Sabah (UMS) muestran que numerosos habitantes de zonas remotas de ese estado deben recorrer entre 20 y 30 kilómetros para llegar al hospital más cercano, una situación que limita el acceso oportuno a los servicios sanitarios debido a las largas distancias y al elevado costo del transporte.



Las autoridades consideran que el uso de drones permitirá garantizar un suministro más regular de medicamentos, especialmente para pacientes con enfermedades crónicas, al tiempo que reducirá significativamente los tiempos de viaje y los gastos asociados. Si los resultados son positivos, el modelo podría ampliarse a otras regiones del país con condiciones geográficas similares.



Paralelamente, Malasia también está desarrollando un servicio de entrega de medicamentos a través de Pos Malaysia, utilizando los centros NADI como puntos comunitarios de recogida. Estas instalaciones ofrecen además servicios básicos de atención sanitaria, como la medición de la presión arterial, el seguimiento de indicadores periódicos de salud y la derivación de pacientes a centros médicos cuando se detectan anomalías./.

VNA