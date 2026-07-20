Indonesia impulsa la IA como clave para su crecimiento económico digital

Yakarta (VNA) - Indonesia apuesta por la inteligencia artificial (IA) como un nuevo motor de crecimiento para transformar su economía digital y reforzar su posición en la cadena de valor tecnológica global.

En declaraciones citadas por la agencia de noticias Antara. el ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Airlangga Hartarto, señaló que la IA puede convertirse en un factor clave para el desarrollo económico del país.

En una intervención el 18 de julio en Shanghái, China, Hartarto subrayó que Indonesia tiene la capacidad de avanzar al ritmo de otras naciones mediante el aprovechamiento de las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial.

El funcionario subrayó que se prevé que la economía digital de su país alcance un valor de 135 mil millones de dólares en 2026 y crezca hasta los 366 mil millones en 2030, al indicar que, a partir de la implementación del Acuerdo Marco de Economía Digital de la ASEAN (DEFA), ese valor podría situarse en torno a los 600 mil millones de dólares.

El ministro señaló que el DEFA, cuya firma está prevista durante la presidencia filipina de la ASEAN este año, permitirá duplicar el tamaño de la economía digital del bloque, al pasar de aproximadamente un billón a dos billones de dólares.

Asimismo, recordó que Indonesia identificó la inteligencia artificial como una prioridad estratégica desde 2018, cuando incorporó esta tecnología a su hoja de ruta "Making Indonesia 4.0".

Hartarto destacó que, en un escenario base, la IA podría generar cerca de 400 mil millones de dólares en valor para la economía indonesia hacia 2030. Si su desarrollo se acompaña de un marco regional conjunto economía digital, esa cifra para la región podría elevarse hasta los dos billones de dólares.

El ministro también resaltó el papel de Indonesia como miembro fundador de la Organización Mundial de Cooperación en Inteligencia Artificial (WAICO), lo cual, según dijo, permitirá al país participar de forma directa en los debates de alto nivel sobre la gobernanza mundial de la IA.

A través de la WAICO, Indonesia podrá impulsar la transferencia de tecnología, atraer inversiones, desarrollar centros de investigación en IA y fortalecer la competitividad y la productividad de las empresas emergentes, así como de las micro, pequeñas y medianas empresas, concluyó.

Hartarto representó a Indonesia en la ceremonia de firma de la declaración fundacional de la WAICO, celebrada el 17 de julio en Shanghái./.