Pacto alimentario de la ASEAN impulsaría el comercio de Indonesia

Yakarta (VNA) – La aprobación del Acuerdo Marco Regulatorio de Seguridad Alimentaria de la ASEAN (AFSRFA) podría elevar hasta en 634,83 millones de dólares la balanza comercial alimentaria de Indonesia, informó el ministro de Comercio, Budi Santoso.



El acuerdo permitirá alcanzar ese objetivo mediante la armonización de las normas de seguridad alimentaria, lo que favorecerá la agilización del comercio y la inversión dentro de la región de la ASEAN, según informó la agencia nacional de noticias indonesia Antara.



Durante una reunión con la Comisión VI de la Cámara de Representantes (DPR), celebrada por videoconferencia desde Yakarta, Budi explicó que el pacto también podría generar beneficios económicos nacionales por valor de 252,17 millones de dólares.



"Un estudio del Ministerio de Comercio indica que este acuerdo impulsará la inversión en el sector alimentario al reducir los costos de cumplimiento normativo, contribuir a la estabilidad de los precios internos y fortalecer el poder adquisitivo de los consumidores indonesios", señaló el ministro, citado por Antara.



Budi añadió que, tras la entrada en vigor del acuerdo, Indonesia podría registrar un aumento de sus exportaciones en sectores clave, como los productos agrícolas, los aceites y grasas vegetales y los alimentos procesados.



El ministro explicó que el AFSRFA establece los marcos técnicos y de cooperación necesarios para aplicar la Política de Seguridad Alimentaria de la ASEAN (AFSP). El objetivo principal del acuerdo es reforzar la protección de la salud de los consumidores y, al mismo tiempo, facilitar el intercambio regional de alimentos seguros mediante la armonización regulatoria y la reducción de barreras técnicas.



Para asegurar una implementación efectiva del acuerdo, el Gobierno indonesio ha preparado varias medidas, entre ellas la elaboración y adaptación de leyes y regulaciones que proporcionen respaldo jurídico. También pondrá en marcha un sistema automatizado de certificados de origen para que los exportadores puedan acceder de manera más eficiente a los beneficios arancelarios preferenciales establecidos en distintos acuerdos comerciales.



Además, Indonesia fortalecerá sus políticas y mecanismos de gestión de medidas correctivas comerciales para proteger a sus industrias nacionales, mejorará la coordinación con los sectores involucrados para aprovechar al máximo las oportunidades del acuerdo y acelerará la digitalización de los sistemas de seguridad alimentaria basados en la trazabilidad, con el objetivo de facilitar su integración en la red regional de comercio de alimentos de la ASEAN./.

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