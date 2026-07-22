Vietnam llama a fortalecer relaciones ASEAN-China

Manila (VNA) -Vietnam destacó la necesidad de promover una integración económica de alta calidad, fortalecer la conectividad de las infraestructuras, utilizar la innovación y la Inteligencia Artificial como nuevos motores de crecimiento, y mejorar la confianza estratégica y las respuestas coordinadas a los desafíos de seguridad no tradicionales, con el fin de profundizar aún más las relaciones ASEAN-China.



Así lo subrayó hoy el canciller vietnamita, Le Hoai Trung, durante un encuentro de Ministros de Relaciones Exteriores ASEAN-China celebrada en Manila, Filipinas, en el marco de la 59.ª Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del bloque regional del Sudeste Asiático (AMM-59).



El representante vietnamita afirmó que las relaciones entre las partes son una de las asociaciones más dinámicas y completas de la agrupación.



Al mismo tiempo, hizo hincapié en la importancia de implementar de manera efectiva el Plan de Acción ASEAN-China en la etapa 2026-2030 en aras de elevar la calidad y el valor estratégico de la asociación estratégica integral entre ambas partes.



En lo que respecta al Mar del Este, Le Hoai Trung enfatizó en la necesidad de mantener la paz, la estabilidad, la seguridad y la libertad de navegación marítima y aérea; y acogió con satisfacción los avances en las negociaciones sobre el Código de Conducta en esas aguas (COC).



Asimismo, hizo un llamamiento a todas las partes para que finalicen pronto un COC eficaz y sustantivo que sea coherente con el derecho internacional, especialmente con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS 1982).



A la vez, el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, afirmó que la ASEAN sigue siendo una prioridad en la diplomacia vecinal de su país y reafirmó su apoyo al papel central de la agrupación en la estructura regional.



China se compromete a seguir apoyando la implementación de la Visión de la Comunidad de la ASEAN 2045, a fortalecer la coordinación para impulsar la integración regional, el desarrollo sostenible y el crecimiento inclusivo, con especial atención al mantenimiento de la paz y la estabilidad; la garantía de la seguridad económica y energética; la promoción de la innovación tecnológica, la inteligencia artificial y el crecimiento verde; y el desarrollo centrado en las personas, puntualizó.



En la ocasión, los participantes aplaudieron los resultados iniciales en la implementación del Plan de Acción para la Asociación Estratégica Integral ASEAN-China 2026-2030, y acordaron organizar diversas actividades destinadas a conmemorar el 35.º aniversario del establecimiento de las relaciones de diálogo y los cinco años de la Asociación Estratégica Integral entre las partes.



Representantes de la ASEAN y China también abogaron por reforzar la coordinación para responder a los desafíos de seguridad no tradicionales, como la delincuencia transnacional, la ciberdelincuencia, el fraude en línea, el terrorismo y el narcotráfico.



En el ámbito económico, afirmaron que el Acuerdo de Libre Comercio ASEAN-China (ACFTA) 3.0 y el Tratado de Asociación Económica Integral Regional (RCEP) siguen siendo pilares importantes para promover la integración económica regional.



Además, exhortaron a los países a completar pronto los procedimientos internos para que el Protocolo de Actualización ACFTA 3.0 pronto entre en vigor y coincidieron en fortalecer la cooperación en los campos de la transformación digital, la transición verde, la inteligencia artificial (IA), las energías renovables y el desarrollo sostenible.



Aplaudieron la adopción del Plan de Acción ASEAN-China para la Construcción de un Ecosistema Digital Sostenible e Inclusivo en el período 2026-2030, y el establecimiento del Centro de Innovación de la Industria de IA ASEAN-China.



En la ocasión, adoptaron una Declaración Conjunta de los Ministros de Asuntos Exteriores de la ASEAN y China sobre el impacto regional de la situación en Oriente Medio y el fortalecimiento de la cooperación energética regional, entre otros aspectos./.

VNA