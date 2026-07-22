Medio laosiano resalta la amistad única con Vietnam

Vientiane (VNA) - Pathetlao, el periódico de la Agencia Nacional de Noticias de Laos, publicó recientemente un editorial en el que afirmó que "la relación especial entre Laos y Vietnam es única en el mundo, diferente a cualquier otra".



El artículo subraya que, a lo largo de la historia revolucionaria, la relación entre Laos y Vietnam ha evolucionado desde una "amistad tradicional" hasta convertirse en una "gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica", símbolo de algo "único, diferente a cualquier otro y distinto a todo lo demás" en las relaciones internacionales.



Editado en ocasión del 49 aniversario de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación entre ambas naciones, el artículo enfatizó que, a lo largo de la historia revolucionaria, esos lazos no solo se consideran un activo invaluable para los pueblos, sino también una base importante con vistas a garantizar la causa de defensa de la independencia, la construcción y el desarrollo nacional de las dos partes, destacó.



La relación especial entre Laos y Vietnam fue fundada por los presidentes Ho Chi Minh y Kaysone Phomvihane y ha sido continuamente preservada, cultivada y desarrollada por sucesivas generaciones de líderes y pueblos de ambos países, resaltó.



Al pasar dificultades, luchar codo con codo y sacrificarse juntos en cada etapa de la revolución, los vínculos bilaterales se han convertido en un modelo singular en las relaciones internacionales, remarcó.



El 18 de julio de 1977, los dos países firmaron el "Tratado de Amistad y Cooperación", un acontecimiento de gran importancia histórica, un documento jurídico sólido con relevancia estratégica a largo plazo para la relación especial entre Laos y Vietnam en la nueva era.



Desde entonces hasta la fecha, Laos y Vietnam han rubricado otros documentos de cooperación para fortalecer la amistad tradicional entre los dos países, y en febrero de 2019 elevaron oficialmente su relación a "gran amistad".



Durante más de 50 años desde la fundación de la República Democrática Popular de Laos, la cooperación entre el país y Vietnam se ha desarrollado de forma integral en numerosos sectores, especialmente política, economía, comercio, cultura y turismo, entre otros.



Mientras la colaboración en materia de educación, formación y desarrollo de recursos humanos sigue consolidándose como uno de los pilares más perdurables de la relación especial entre Laos y Vietnam.



Actualmente, Vietnam es el país que recibe el mayor número de estudiantes laosianos para las actividades de investigación y estudio, con aproximadamente entre 14 y 16 mil en universidades, institutos de investigación y centros de formación.



Además, muchos líderes, gerentes y expertos laosianos se han graduado en instituciones educativas vietnamitas, convirtiéndose en una fuerza fundamental en el sistema político y socioeconómico de Laos.



Esto no solo demuestra la visión estratégica a largo plazo de Vietnam al invertir en los recursos humanos de Laos, sino que también sirve como prueba fehaciente del carácter humanitario excepcional de las relaciones de "gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica" entre los Partidos, los Estados y los pueblos de ambos países.



De acuerdo con las estadísticas, el valor del intercambio comercial entre las dos naciones indochinas alcanzó los casi tres mil millones de dólares en 2025, cifra que se espera llegue a los cinco mil millones de dólares en un futuro cercano./.

VNA