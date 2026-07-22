Tailandia, sexto destino extranjero de Sun PhuQuoc Airways

Bangkok (VNA) - Medios de comunicación tailandeses informaron que Sun PhuQuoc Airways, la aerolínea de más reciente creaación en Vietnam, está dando prioridad al fortalecimiento de sus vínculos aéreos con Tailandia mientras impulsa una ambiciosa estrategia de expansión internacional, con el objetivo de posicionar a la isla de Phu Quoc como nuevo centro regional para el turismo y las conexiones aéreas.



Durante la ceremonia de inauguración de la ruta en Bangkok celebrada recientemente, el subdirector comercial de la aerolínea, La Vinh Nam, afirmó que la compañía, perteneciente al grupo vietnamita Sun Group, considera a Tailandia un socio importante , y no un competidor, con miras a desarrollar el turismo bidireccional y atraer pasajeros internacionales en tránsito.



Según el directivo, la aerolínea prevé iniciar el próximo mes vuelos diarios entre Bangkok y Phu Quoc, lo que convertirá a Tailandia en su sexto destino internacional, después de Taipéi, Chengdu, Hong Kong (China), Seúl (Corea del Sur) y Singapur.



Sun PhuQuoc Airways comenzó sus operaciones a finales del año pasado con su principal centro de conexión en el aeropuerto de Phu Quoc, en la provincia sureña de An Giang. La compañía busca aprovechar la creciente demanda de viajes entre Bangkok y esta isla turística vietnamita, que hasta ahora ha sido atendida principalmente por aerolíneas de bajo costo.



El plan de expansión de Sun PhuQuoc Airways está estrechamente vinculado al desarrollo de Phu Quoc como un centro regional de aviación y turismo. La isla se prepara además para acoger la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en 2027, lo que está impulsando importantes inversiones en infraestructura. El aeropuerto de Phu Quoc se encuentra en proceso de ampliación con el objetivo a largo plazo de atender hasta 50 millones de pasajeros al año.



Vinh Nam señaló que Sun PhuQuoc Airways tiene como meta ampliar rápidamente su flota para respaldar la expansión de su red de vuelos. Para finales de este año, la aerolínea prevé operar 28 aviones de fuselaje estrecho y cuatro Airbus A330 de fuselaje ancho, que serán utilizados en rutas de larga distancia, incluidas conexiones con Rusia y Kazajistán.



La compañía planea aumentar su flota hasta 100 aeronaves en 2030 y superar los 200 aviones en 2035. Asimismo, ha firmado un acuerdo para adquirir 40 aviones Boeing 787 Dreamliner, cuyas entregas comenzarían en 2031.



Durante el primer semestre de 2026, Sun PhuQuoc Airways operó ocho rutas nacionales y tres con otros países. La aerolínea prevé añadir otros 15 destinos internacionales antes de finales de año, elevando a 18 el número total de rutas internacionales./.

VNA