Turismo gastronómico impulsa viajes vietnamitas

Hanoi (VNA) - La gastronomía se ha consolidado como uno de los principales factores que orientan las decisiones de viaje de los vietnamitas, especialmente durante el tramo final del verano.



Según un informe de la plataforma de viajes Agoda, el 35% de los viajeros del país considera la oferta culinaria como una de las razones determinantes para elegir un destino, una tendencia que refleja el creciente interés por combinar el ocio con el descubrimiento de la cultura local a través de la cocina.



Especialistas del sector señalan que el turismo gastronómico ha dejado de ser un complemento para convertirse en uno de los principales motivos de planificación de los viajes. En ese contexto, Agoda dio a conocer la lista de los destinos nacionales e internacionales más buscados por los vietnamitas para el cierre de la temporada estival, acompañada de una selección de los platos más representativos de cada lugar.



Dentro del territorio nacional, los cinco destinos con mayor volumen de búsquedas corresponden a ciudades costeras, lo que confirma el atractivo que siguen ejerciendo las vacaciones junto al mar. Además de sus playas y actividades recreativas, estas localidades destacan por una oferta culinaria basada en productos frescos y recetas tradicionales.



Da Nang encabeza el ranking nacional gracias a especialidades como el mi Quang, una especialidad culinaria elaborada con fideos de arroz, una pequeña cantidad de caldo muy concentrado, carne o mariscos y se sirve con abundantes hierbas aromáticas, cacahuetes tostados y galletas de arroz crujientes, el bun ca (sopa de fideos con pescado) y una amplia variedad de mariscos frescos que pueden degustarse a lo largo de su litoral. La proximidad entre playas, atractivos turísticos y zonas gastronómicas permite a los visitantes combinar fácilmente descanso, entretenimiento y experiencias culinarias en una misma estancia.



Nha Trang ocupa el segundo lugar con platos emblemáticos como el bun sua (sopa de fideos con medusa), el nem nuong Ninh Hoa (rollos de cerdo a la parrilla) y el banh uot (finas láminas de arroz al vapor), considerados parte esencial de la identidad gastronómica de esta ciudad costera.



El grupo de los cinco destinos nacionales más buscados se completa con Vung Tau, Phan Thiet y Ha Long, cada uno con propuestas culinarias propias. Vung Tau es conocida por el banh khot, los bizcochos con yema de huevo salada y el estofado de pez raya. Phan Thiet destaca por especialidades como el banh can (pequeñas tortitas de arroz con mariscos), la ensalada de pescado mai, el banh bot loc (un pastelito tradicional vietnamita elaborado con almidón de tapioca transparente y relleno de camarones y carne de cerdo) y el helado de coco. En Ha Long, además de la posibilidad de recorrer el reconocido patrimonio natural, los visitantes suelen incluir en su itinerario la degustación del cha muc Quang Ninh (tortita de calamar de Quang Ninh), la tradicional pasta de calamar considerada un símbolo gastronómico de esta provincia norvietnamita.



El director nacional de Agoda en Vietnam, Vu Ngoc Lam, afirmó que la gastronomía desempeña un papel cada vez más importante en la forma en que los viajeros descubren un destino. Según explicó, ya sea en pequeños restaurantes, mercados tradicionales o zonas especializadas en comida callejera, cada plato ofrece una perspectiva diferente sobre la cultura y la vida cotidiana de las comunidades locales.



En cuanto a los viajes al extranjero, las preferencias de los turistas vietnamitas se concentran en grandes ciudades asiáticas con una intensa vida culinaria. Esta tendencia refleja un creciente interés por explorar entornos urbanos donde la gastronomía constituye una parte esencial de la experiencia turística y permite conocer la diversidad cultural de cada país.



Bangkok lidera la clasificación internacional gracias a su variada cocina callejera, con especialidades como el Khao Soi, un curry cremoso con leche de coco, y el tradicional arroz glutinoso con mango.



Singapur ocupa el segundo puesto por la riqueza de sus centros gastronómicos, donde confluyen las tradiciones culinarias china, malaya, india y peranakan. Entre los platos más representativos figuran las tostadas Kaya Toast y los fideos Bak Chor Mee, que reflejan la diversidad cultural de la ciudad-Estado.



Seúl y Tokio aparecen en tercer y cuarto lugar, respectivamente. La capital surcoreana atrae a los visitantes con especialidades como el tteokbokki y el samgyetang, mientras que Tokio continúa consolidándose como uno de los grandes referentes gastronómicos de Asia gracias a platos mundialmente conocidos como el sushi y el ramen, junto con otras propuestas tradicionales como el Unagi don, el curry japonés y el natto.



El quinto destino internacional más buscado es Kuala Lumpur, cuya cocina refleja el carácter multicultural de Malasia. Platos como el Nasi Lemak y el Char Kway Teow, junto con la amplia oferta de mercados nocturnos y centros de comida popular, permiten a los viajeros acercarse a la riqueza gastronómica y cultural del país.



De acuerdo con Agoda, el creciente interés por la gastronomía confirma que los viajeros vietnamitas buscan cada vez más experiencias auténticas que combinen el descubrimiento cultural con la identidad culinaria de cada destino, una tendencia que continúa fortaleciendo el papel de la cocina como uno de los principales motores del turismo./.



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