Vietnam potencia su valor turístico a través de la riqueza culinaria

Hanoi (VNA) - En los últimos años, la gastronomía vietnamita ha sido ampliamente reconocida por organizaciones internacionales, plataformas de viajes y rankings gastronómicos gracias a su riqueza, diversidad y singularidad, convirtiéndose no solo en una opción culinaria para los visitantes, sino también en una experiencia cultural que contribuye a fortalecer el atractivo y el valor del sector turístico.

Los fines de semana, en la Aldea de Cultura y Turismo de las Nacionalidades de Vietnam (Hanoi), el espacio gastronómico atrae de forma constante a numerosos visitantes. Más allá de degustar los platos tradicionales, los turistas tienen la oportunidad de conocer las costumbres, tradiciones, conocimientos populares y la vida cultural de diferentes comunidades étnicas a través de cada preparación. La combinación entre sabores y relatos culturales convierte la gastronomía en un elemento distintivo del turismo experiencial.

Vietnam cuenta con un vasto patrimonio culinario formado por miles de platos representativos de sus 54 grupos étnicos, muchos de ellos reconocidos internacionalmente. En diversas localidades, la gastronomía se ha comenzado a desarrollar como un producto turístico estratégico, siendo la ciudad de Hue uno de los ejemplos más destacados al impulsar su modelo turístico sobre una sólida base cultural.

Según un informe del Departamento de Turismo de Hue, durante el primer semestre de 2026 se prevé que la antigua capital imperial haya recibido a más de 4,3 millones de visitantes, un 30% más que en el mismo periodo de 2025.

Los ingresos totales por turismo alcanzarían aproximadamente los 396 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un aumento del 56,2% respecto al mismo periodo del año anterior.

Además del impacto generado por el Festival de Hue y diversos eventos culturales, la gastronomía se consolida cada vez más como uno de los factores clave que impulsan el atractivo del destino. Muchos visitantes ya no se limitan a recorrer los sitios patrimoniales, sino que buscan experiencias vinculadas a la cultura culinaria de la antigua capital.

Según Nguyen Thi Thu Phuong, profesora asociada y directora del Instituto Vietnamita de Cultura, Artes, Deportes y Turismo, el valor de la gastronomía de Hue no se encuentra únicamente en sus más de tres mil platos, sino en la profundidad cultural que se refleja en la elección de los ingredientes, las técnicas de elaboración, la presentación y la forma de disfrutar cada comida. Cada plato está ligado a un espacio cultural, una comunidad y un conocimiento transmitido durante generaciones. Esta visión también se ha convertido en una tendencia adoptada por numerosos destinos turísticos internacionales.

Visitantes compran y disfrutan de la gastronomía en el Festival Gastronómico “Sabores y Colores de Tay Do 2026”. Foto: VNA

De acuerdo con la Asociación Mundial de Turismo Culinario, alrededor del 81% de los viajeros desean descubrir la gastronomía local durante sus viajes y están dispuestos a dedicar entre el 25% y el 35% de su presupuesto total a experiencias relacionadas con la comida.

No obstante, en Vietnam, el potencial de la gastronomía como recurso turístico todavía no se ha desarrollado plenamente. Muchas localidades siguen enfocándose principalmente en la presentación de especialidades locales, sin aprovechar de manera integral los valores culturales, históricos, artesanales y comunitarios que acompañan a cada plato.

Para transformar la gastronomía en una ventaja competitiva, Vietnam necesita construir un ecosistema completo de turismo culinario que abarque políticas de desarrollo, productos diferenciados, formación de recursos humanos y estándares de calidad en los servicios.

Por su parte, Nguyen Thi Hoa Mai, subdirectora de la Administración Nacional de Turismo de Vietnam, indicó que esta institución está impulsando un proyecto de promoción del turismo y la gastronomía vietnamitas en mercados internacionales para el periodo 2026-2030, con el objetivo de convertir la cocina en un componente esencial de la marca turística nacional.

Según Nguyen Thi Lan Huong, máster e investigadora del Departamento de Investigación Turística del Instituto Vietnamita de Cultura, Artes, Deportes y Turismo, en un contexto en el que el turismo mundial se orienta cada vez más hacia experiencias auténticas, personalizadas y con alto valor cultural, los destinos deben abandonar el enfoque basado únicamente en la venta de alimentos para avanzar hacia la creación de experiencias participativas.

Los turistas no solo buscan degustar platos locales, sino también formar parte de un recorrido de descubrimiento que incluya ingredientes tradicionales, mercados locales, aldeas artesanales, técnicas culinarias, encuentros con artesanos y las historias culturales que se esconden detrás de cada preparación.

Le Thi Kim Phuong, máster y directora de la Escuela Vocacional de Economía y Turismo de Hoa Sua, señala que Vietnam debe establecer criterios de calidad para los productos de turismo gastronómico, mejorar los servicios y la presentación, además de fortalecer la formación del personal para responder a las exigencias del mercado. La colaboración entre organismos de gestión, empresas, centros educativos, artesanos y comunidades locales será fundamental para construir una cadena de valor sostenible.

El desarrollo del turismo gastronómico no solo aporta nuevos ingresos al sector turístico, sino que también ayuda a preservar oficios tradicionales, proteger conocimientos culturales autóctonos y mejorar las condiciones de vida de las comunidades locales. Cuando cada plato se convierte en una historia sobre un territorio, sus habitantes y su identidad cultural, la gastronomía pasa a ser un motor esencial para fortalecer la competitividad del turismo vietnamita./.