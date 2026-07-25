Camboya y Laos intensifican la lucha contra las redes de estafas en línea

Phnom Penh (VNA)- El Gobierno de Camboya informó que las autoridades del país han desmantelado 737 centros de estafas en línea en todo el territorio nacional durante una campaña de represión que se ha prolongado durante un año.



Según un comunicado de prensa, entre junio de 2025 y junio de 2026, las autoridades camboyanas inspeccionaron 28.512 instalaciones y detectaron actividades ilegales de fraude en línea en 665 establecimientos.



Además, durante las inspecciones realizadas en 195 casinos autorizados en todo el país, las fuerzas de seguridad descubrieron que 72 establecimientos estaban relacionados con actividades fraudulentas en Internet.



Hasta el pasado 30 de junio, más de 21.100 ciudadanos extranjeros de 38 nacionalidades fueron expulsados de Camboya. Las autoridades judiciales trasladaron 268 casos relacionados con 2.773 sospechosos al sistema judicial para continuar el procesamiento conforme a la legislación vigente.



Camboya puso en marcha una campaña nacional de lucha contra la ciberdelincuencia de una escala sin precedentes, con el objetivo de mantener el orden y la seguridad pública, así como recuperar la imagen internacional del país.



En abril, el país promulgó una ley contra las estafas en línea que establece sanciones severas para los dirigentes de las redes dedicadas a este tipo de delitos.



Mientras tanto, en Laos, el Ministerio de Seguridad Pública emitió el 23 de julio un aviso en el que instó a los organismos, organizaciones, zonas económicas especiales, operadores de casinos, empresas, propietarios de bienes y ciudadanos a elevar la vigilancia frente a las actividades de ciberdelincuencia.



El comunicado solicita a las partes involucradas reforzar la concienciación pública, informar oportunamente sobre actividades fraudulentas y estafas en línea, coordinar el suministro de información a las autoridades competentes y apoyar las investigaciones y el procesamiento de los infractores.



El documento también establece las responsabilidades de los propietarios de bienes cuando las autoridades investigan actividades relacionadas con apuestas ilegales en Internet.



Los propietarios de viviendas particulares, casas de alquiler, apartamentos, alojamientos turísticos, hoteles y otros edificios en los que se detecte la presencia de actividades delictivas deberán cooperar plenamente con las fuerzas de seguridad.



Además, se exige a los propietarios de inmuebles que apoyen a las autoridades en la retención temporal de sospechosos en el lugar de los hechos hasta que la Policía complete la investigación. Aquellos propietarios que participen directamente en actividades delictivas estarán sujetos a responsabilidad legal conforme a las normas vigentes./.



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