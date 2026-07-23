EAS impulsa una cooperación más concreta ante desafíos estratégicos

Manila (VNA) – Los ministros de Relaciones Exteriores de los países participantes en la Cumbre de Asia Oriental (EAS) reafirmaron hoy el papel del mecanismo como un foro estratégico para promover el diálogo y fortalecer la cooperación práctica frente a los desafíos regionales y globales.



Durante la XVI Reunión Ministerial de la EAS, celebrada en Manila, Filipinas, en el marco de la 59.ª Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN (AMM-59) y las reuniones conexas, los participantes coincidieron que la EAS continúa consolidándose como un espacio de diálogo entre líderes para abordar cuestiones estratégicas y promover la cooperación en los ámbitos político, de seguridad y económico.



Los ministros valoraron positivamente los avances en la implementación del Plan de Acción de la EAS para el período 2024-2028, especialmente en áreas prioritarias como paz y seguridad, desarrollo sostenible, cambio climático, energía, transformación digital, economía digital, conectividad, educación, salud, gestión de desastres, seguridad alimentaria, cooperación marítima y turismo.



En un contexto internacional marcado por crecientes incertidumbres y una compleja evolución geopolítica, los ministros coincidieron en reforzar la EAS como un foro abierto, inclusivo, transparente y basado en reglas, capaz de contribuir al fortalecimiento del multilateralismo, el respeto al derecho internacional y el mantenimiento de un entorno regional pacífico, estable y previsible.



Asimismo, acordaron continuar impulsando reformas destinadas a mejorar la eficacia del mecanismo, fortalecer su capacidad de adaptación y aumentar la resiliencia regional frente a los desafíos emergentes.



Los ministros destacaron, además, la importancia de promover el diálogo, fortalecer la confianza mutua y reducir las diferencias mediante una cooperación más sustantiva en ámbitos como la seguridad marítima, la ciberseguridad, la lucha contra la delincuencia transnacional, especialmente los ciberdelitos y las estafas en línea.



Las delegaciones reafirmaron igualmente su respaldo a un sistema multilateral de comercio abierto y basado en normas, al tiempo que abogaron por ampliar la cooperación en transformación digital, economía circular, crecimiento verde, conectividad, cadenas de suministro resilientes, seguridad energética y seguridad alimentaria.



Además, coincidieron en reforzar la cooperación en sectores como educación, salud, salud mental, gestión de desastres, desarrollo de recursos humanos y empoderamiento de las mujeres, los jóvenes y otros grupos vulnerables.



La reunión dedicó una parte importante de sus deliberaciones al análisis de los principales asuntos regionales e internacionales, entre ellos la situación en el Mar del Este, Myanmar, la península de Corea y el Oriente Medio.



En relación con el Mar del Este, los ministros reiteraron su compromiso con el mantenimiento de la paz, la estabilidad, la seguridad, así como de la libertad de navegación y sobrevuelo, de conformidad con el derecho internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



Asimismo, instaron a todas las partes a ejercer la máxima moderación, abstenerse de realizar acciones que puedan agravar las tensiones o generar malentendidos, resolver las controversias exclusivamente por medios pacíficos y conforme al derecho internacional.



También tomaron nota del avance de las negociaciones entre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y China sobre el Código de Conducta en el Mar del Este (COC) y expresaron su deseo de concluir un instrumento sustantivo, eficaz y plenamente compatible con la UNCLOS de 1982.



En su intervención, el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung destacó que la centralidad de la ASEAN ha permitido reunir a los líderes de la EAS para mantener un diálogo franco sobre cuestiones estratégicas, gestionar las diferencias, fortalecer la confianza y promover intereses comunes.



Con el objetivo de preservar la relevancia del mecanismo en el futuro, el canciller vietnamita propuso priorizar la cooperación en áreas de impacto directo para la población, entre ellas la energía, la transformación digital, la ciberseguridad y la lucha contra la delincuencia transnacional, los ciberdelitos y las estafas en línea.



En cuanto a la paz y la seguridad regionales, reiteró la importancia de preservar la estabilidad y el respeto al derecho internacional y a las normas de conducta aceptadas universalmente en todas las regiones del mundo, incluido el Mar del Este.



El titular vietnamita también valoró los esfuerzos de Filipinas, como presidente de la ASEAN, por mantener consultas y coordinar posiciones comunes entre los Estados miembros ante situaciones de emergencia y crisis.



En cuanto al Mar del Este, Le Hoai Trung reiteró que todas las partes deben mantener la moderación, comprometerse a resolver las disputas por medios pacíficos y respetar los procesos diplomáticos y jurídicos, de conformidad con el derecho internacional, especialmente la UNCLOS de 1982./.





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