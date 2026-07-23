Campeonato Asiático de Jujitsu - Vietnam gana 12 medallas de oro, ocupa el segundo lugar

Vietnam cerró el Campeonato Asiático de Jujitsu 2026 con un total de 31 medallas -12 de oro, 10 de plata y nueve de bronce-, resultado que le aseguró el subcampeonato continental. La actuación, lograda en julio en Kazajistán, representa el mejor desempeño del jujitsu vietnamita en Asia en los últimos años y consolida al país entre las principales potencias de este deporte.