Cultura-Deporte

Campeonato Asiático de Jujitsu - Vietnam gana 12 medallas de oro, ocupa el segundo lugar

Vietnam cerró el Campeonato Asiático de Jujitsu 2026 con un total de 31 medallas -12 de oro, 10 de plata y nueve de bronce-, resultado que le aseguró el subcampeonato continental. La actuación, lograda en julio en Kazajistán, representa el mejor desempeño del jujitsu vietnamita en Asia en los últimos años y consolida al país entre las principales potencias de este deporte.

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VNA
#jujitsu #Kazajistán #Vietnam
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