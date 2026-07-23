Campeonato Asiático de Jujitsu - Vietnam gana 12 medallas de oro, ocupa el segundo lugar

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Película vietnamita competirá en Festival Internacional de Cine de Toronto
La película vietnamita "Los guardianes espirituales: El misterio de la tumba del rey Dinh", dirigida por Nguyen Phan Quang Binh, competirá en la sección Gala Presentation del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) 2026. Inspirada en la leyenda de la tumba del emperador Dinh Tien Hoang, la obra combina artes marciales e historia con un elenco liderado por Johnny Tri Nguyen y Tuan Tran.
Vietnam retiene título del Campeonato Asiático de Pencak Silat
El equipo vietnamita de pencak silat ganó el Campeonato Asiático por equipos en Dong Nai con 16 oros, 7 platas y 2 bronces.
Ciudadela de Quang Tri, símbolo de sacrificio y memoria
En estos días, personas de todo el país acuden en masa a la antigua Ciudadela de Quang Tri, escenario de la batalla de 81 días y noches en 1972, para rendir homenaje a los heroicos mártires que valientemente sacrificaron sus vidas por la independencia y la libertad de la nación.
Patrimonio impulsa la construcción de marca de destinos locales
Vietnam desarrolla industrias culturales vinculadas al turismo para transformar patrimonio, paisajes e identidad local en productos turísticos únicos y competitivos.
Vietnam refuerza su proyección cultural internacional con nueva Estrategia de Diplomacia Cultural
Vietnam aprobó una estrategia de diplomacia cultural hasta 2030 y con visión a 2045 para promover su patrimonio, fortalecer su poder blando y ampliar su influencia global.
Vietnam aboga por reforzar cooperación internacional para proteger patrimonio mundial
Vietnam instó en la UNESCO a fortalecer la cooperación internacional para proteger el patrimonio mundial frente al cambio climático y otros desafíos globales.
Patrimonio cultural, motor de cohesión comunitaria y desarrollo
En medio del ritmo de la vida moderna, la tradición de “ket cha”, una antigua costumbre de hermanamiento entre aldeas que existe desde hace cientos e incluso miles de años en numerosas comunidades del norte de Vietnam, sigue preservándose como un símbolo de solidaridad, fraternidad y cohesión social.
Resolución 80 impulsa nueva etapa para desarrollo cultural de Vietnam
Vietnam acelera la preservación del patrimonio, la transformación digital y las industrias culturales para convertir la cultura en un motor del desarrollo nacional.
Película vietnamita promueve orgullo por la especial solidaridad Vietnam - Laos
La Embajada de Vietnam en Laos proyectó la película “Lluvia Roja” para conmemorar el Tratado de Amistad y Cooperación Vietnam-Laos y fortalecer los intercambios culturales.
Juventud de Vietnam difunde valores históricos con iniciativas creativas
Jóvenes vietnamitas preservan la memoria histórica mediante colecciones, exposiciones y proyectos creativos que acercan el pasado a las nuevas generaciones.
Festival del Mar de Khanh Hoa 2026 impulsa desarrollo marítimo sostenible
El Festival del Mar de Khanh Hoa 2026 promueve el patrimonio marítimo, el turismo sostenible y la economía azul para proyectar a la provincia como destino internacional.
Cultura vietnamita deja su huella en la 36.ª Feria del Libro de Hong Kong (China)
El proyecto "Soul of Vietnam" promovió el patrimonio, la cultura y la identidad vietnamitas en la 36.ª Feria del Libro de Hong Kong (China).
Digitalización del patrimonio rural fortalece el turismo en provincia de Ninh Binh
La provincia de Ninh Binh impulsa la digitalización de la pagoda Keo Hanh Thien y la antigua aldea Hanh Thien para preservar el patrimonio y fomentar el turismo sostenible.
Da Nang celebrará Festival Internacional del Ginseng Ngoc Linh y de plantas medicinales
Da Nang celebrará el primer Festival Internacional del Ginseng Ngoc Linh 2026 para promover este producto emblemático y la industria medicinal vietnamita.
Siete mil atletas competirán en Festival Deportivo 2026
Alrededor de siete mil atletas en total, contando vietnamitas y extranjeros, participarán en el Festival Deportivo 2026 (Sports Festival) que se llevará a cabo del 27 del presente mes al 22 de septiembre venidero en la provincia de Lam Dong.
Del “yacimiento de oro” del patrimonio cultural a un motor de creatividad nacional de Vietnam
Vietnam busca transformar su patrimonio cultural en datos, propiedad intelectual y recursos digitales para impulsar la economía creativa y la innovación.
Proyección de cine fortalece la cohesión estratégica entre Vietnam y Laos
Vietnam organizó en Laos una proyección especial de Mua Do para conmemorar el Tratado de Amistad y reforzar la cohesión estratégica entre ambos países.
Roadshow del pho concluye con gran final en Berlín
El Roadshow Cultural del Pho en Europa 2026 culminó en Berlín tras recorrer seis países, promoviendo la gastronomía vietnamita y la diplomacia cultural.
Transformación digital del patrimonio debe centrarse en las personas, según la UNESCO
La UNESCO destaca que la transformación digital del patrimonio debe garantizar la participación de las comunidades y proteger los datos culturales.
Vietnam promueve cultura y turismo en Feria del Libro de Hong Kong
Vietnam promueve su patrimonio cultural, turismo y gastronomía en la 36.ª Feria del Libro de Hong Kong, con publicaciones, objetos tradicionales y destinos emblemáticos.