Dirigente partidista recibe al secretario general en funciones del Partido Liberal Democrático de Japón

Hanoi (VNA) - El miembro del Buró Político, jefe de la Comisión de Organización del Comité Central y presidente del Grupo Parlamentario de Amistad Vietnam–Japón, Nguyen Duy Ngoc, recibió hoy a Hagiuda Koichi, secretario general en funciones del Partido Liberal Democrático (PLD) de Japón, quien se encuentra de visita de trabajo al país.



Durante el encuentro, ambas partes expresaron su satisfacción por el notable desarrollo de la Asociación Estratégica Integral Vietnam–Japón en todos los ámbitos.



Destacaron que la visita a Vietnam de la primera ministra japonesa Takaichi Sanae en mayo de 2026 constituyó un importante impulso para profundizar aún más las relaciones de amistad entre los dos Partidos y Estados.



Duy Ngoc valoró altamente el apoyo eficaz y sostenible de Japón a través de los fondos de Ayuda Oficial al Desarrollo y la inversión extranjera directa de alta calidad.



En particular, destacó el acompañamiento de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) en la capacitación y el fortalecimiento de las capacidades de cerca de 500 cuadros dirigentes y gestores vietnamitas en los últimos años.



Propuso que Japón continúe compartiendo experiencias prácticas sobre el modelo de gobierno local de dos niveles, así como sobre los mecanismos de descentralización, para que Vietnam pueda estudiarlos y tomarlos como referencia durante el proceso de perfeccionamiento institucional.



Por su parte, el secretario general en funciones del PLD, Hagiuda Koichi, expresó su esperanza de que esta visita contribuya a profundizar la cooperación entre ambos países, así como a fortalecer los vínculos entre los dos partidos gobernantes y los dos grupos parlamentarios de amistad.



Para profundizar las relaciones bilaterales, Duy Ngoc pidió priorizar varios ámbitos de cooperación, entre ellos el desarrollo de recursos humanos.



Asimismo, solicitó a Japón coordinar la implementación del programa de formación de cuadros para el período 2026-2028, establecer canales de conexión y programas de capacitación específicos para jóvenes dirigentes vietnamitas destacados menores de 35 años.



También planteó impulsar el apoyo de Japón en la formación de recursos humanos de alta calidad vinculados a cuatro áreas estratégicas: transformación digital, inteligencia artificial (IA), transición verde e industria de semiconductores, así como ampliar la cooperación hacia nuevos campos como la seguridad económica y la tecnología cuántica.



Además, sugirió fortalecer la cooperación entre los parlamentos de ambos países, especialmente mediante el aumento del intercambio de experiencias legislativas entre el Grupo Parlamentario de Amistad Vietnam–Japón y la Alianza Parlamentaria de Amistad Japón–Vietnam.



También alentó una participación más activa de jóvenes legisladores y representantes de los consejos locales para construir una sólida generación de relevo que garantice el desarrollo sostenible de las relaciones bilaterales.



El dirigente vietnamita solicitó asimismo que Japón continúe prestando atención y creando condiciones favorables para la comunidad de casi 700.000 vietnamitas residentes en Japón, además de estudiar la simplificación y la progresiva exención de visados de entrada para ciudadanos vietnamitas.



Hagiuda Koichi afirmó que el PLD y la Dieta de Japón apoyan el fortalecimiento de la cooperación y los intercambios entre los dos grupos parlamentarios de amistad, así como entre los legisladores locales de ambos países.



También propuso que ambas partes coordinen estrechamente la puesta en marcha de nuevos proyectos en ámbitos emergentes como la energía verde, la inteligencia artificial, los semiconductores y la transformación digital.



Durante la reunión, el diputado Kono Taro, director general de la Oficina Internacional del PLD, sugirió intensificar la cooperación entre el PLD y el Partido Comunista de Vietnam en la próxima etapa, así como fortalecer los intercambios periódicos de delegaciones entre ambos partidos gobernantes./.

VNA