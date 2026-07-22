Cancilleres del Mekong y Japón reafirman compromiso de cooperación bajo espíritu de “cocreación”

Manila (VNA)- El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, y su homólogo de Japón, Motegi Toshimitsu, copresidieron hoy la 17.ª Reunión de Cancilleres Mekong–Japón.



La reunión anual, celebrada en el marco de la 59.ª Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN (AMM-59) y las citas anexas en Manila, Filipinas, contó con la participación de los cancilleres y altos funcionarios de los países del Mekong y Japón.



En sus discursos de apertura, los cancilleres de Vietnam y Japón afirmaron que, tras casi dos décadas de desarrollo, la Cooperación Mekong–Japón se ha convertido en un mecanismo importante para promover la conectividad, el desarrollo sostenible y la respuesta a los desafíos transfronterizos en la subregión.



Al mismo tiempo, junto con los mecanismos liderados por la ASEAN, esta cooperación contribuye a construir una región del Asia-Pacífico y el océano Índico caracterizada por la paz, la estabilidad, la resiliencia y el desarrollo.



Ambos ministros destacaron que, en un contexto regional marcado por numerosos cambios, nuevas oportunidades de cooperación y desafíos cada vez más complejos, la Cooperación Mekong–Japón debe continuar renovándose para adaptarse a la nueva situación y responder mejor a las necesidades de ampliar los espacios de desarrollo de los países de la subregión del Mekong y Japón.



Durante la reunión, el ministro Le Hoai Trung subrayó que la Cooperación Mekong–Japón debe seguir adaptándose, innovando y generando beneficios más concretos para los ciudadanos y las empresas.



Señaló que, para garantizar la eficacia continua de este mecanismo, es necesario adoptar el espíritu de “cocreación” como orientación central, mediante el cual los países del Mekong y Japón definan conjuntamente sus prioridades, formulen iniciativas y ejecuten proyectos de cooperación sobre la base de intereses y necesidades compartidas.



El ministro vietnamita propuso cinco áreas de cooperación prioritarias, que incluye fortalecer la conectividad mediante infraestructuras de alta calidad; promover cadenas de suministro resilientes; acelerar la transformación digital asociada al desarrollo de recursos humanos digitales; mejorar la gestión de los recursos hídricos y la capacidad de respuesta al cambio climático; así como reforzar la cooperación en ciberseguridad y la lucha contra los delitos cibernéticos.



Asimismo, afirmó el papel esencial del sector privado en la movilización de recursos para impulsar la innovación y contribuir a un desarrollo rápido y sostenible.



Los países miembros respaldaron la propuesta de Vietnam de establecer una plataforma que permita a las empresas japonesas y de los países del Mekong conectarse, fortalecer el diálogo, promover la cooperación público-privada e impulsar oportunidades comerciales y de inversión.



El ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Motegi Toshimitsu, afirmó que Tokio seguirá otorgando importancia a su asociación con la subregión del Mekong y trabajará junto con los países de la zona para cocrear un futuro sostenible, resiliente y próspero.



Señaló que ambas partes continuarán implementando proyectos de cooperación práctica, especialmente en la gestión de recursos hídricos, protección ambiental, prevención y lucha contra la delincuencia transnacional, transformación digital, ciberseguridad, conectividad de infraestructuras y facilitación del comercio.

En la cita (Fuente: Cancillería de Vietnam)





Motegi Toshimitsu también destacó la importancia de fortalecer la coordinación entre los organismos diplomáticos y las agencias encargadas del cumplimiento de la ley para responder eficazmente a la delincuencia organizada transnacional, especialmente los delitos cibernéticos.



Durante la reunión, los ministros acordaron continuar implementando eficazmente la Estrategia de Cooperación Mekong–Japón 2024, reforzar la complementariedad entre la Cooperación Mekong–Japón, la ASEAN y otros marcos de cooperación de la subregión del Mekong, con el fin de aprovechar mejor los recursos disponibles y mejorar la capacidad de adaptación y resiliencia de la subregión.



Los ministros también acordaron coordinar estrechamente los preparativos para la 13.ª Cumbre Mekong–Japón, con el objetivo de definir las orientaciones de cooperación en una nueva etapa de desarrollo.



La reunión emitió una Declaración de los Copresidentes, en la que se reafirmó el compromiso de generar nuevos impulsos para la asociación entre Japón y los países del Mekong y lograr resultados de cooperación sustantivos.



En 2026, Vietnam continuará asumiendo voluntariamente por segundo año consecutivo el papel de copresidente de la Cooperación Mekong–Japón./.