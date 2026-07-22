Vietnam propone prioridades para impulsar la cooperación entre ASEAN y Japón

Manila (VNA) – El canciller de Vietnam, Le Hoai Trung, subrayó hoy que, en un contexto de profundas transformaciones geopolíticas y geoeconómicas a nivel mundial, las relaciones entre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y Japón no solo benefician a ambas partes, sino que también contribuyen a fortalecer una arquitectura regional abierta, transparente, inclusiva y basada en normas.

Al participar en la Reunión de Cancilleres ASEAN-Japón celebrada en Manila (Filipinas) en el marco de la 59.ª Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN (AMM-59) y de las citas conexas, Hoai Trung propuso tres prioridades estratégicas con el objetivo de impulsar una cooperación bilateral más sustantiva y orientada al futuro.

La primera consiste en reforzar la cooperación para consolidar la seguridad y aumentar la resiliencia económica, con especial atención a las cadenas de suministro, los minerales críticos, la infraestructura digital, los semiconductores y la seguridad energética.

La segunda busca promover la cocreación de una economía digital segura, aprovechando las fortalezas de Japón en tecnología e innovación para implementar eficazmente la Iniciativa de Cocreación ASEAN-Japón en Inteligencia Artificial (IA), el Corredor Digital de la Visión de una región Indo-Pacífico libre y abierto (FOIP) y la Convención de Hanoi sobre la lucha contra la ciberdelincuencia.

La tercera plantea fortalecer la cooperación en favor de un futuro verde y el desarrollo sostenible mediante la ampliación de la colaboración en energías renovables, redes eléctricas inteligentes e infraestructura sostenible, así como la implementación efectiva de iniciativas como AZEC 2.0 y POWERR Asia.

Al abordar los asuntos regionales e internacionales, el canciller vietnamita acogió con satisfacción el apoyo de Japón a los esfuerzos de la ASEAN para fortalecer la cooperación y desarrollar capacidades marítimas.

Reafirmó que ambas partes comparten el interés de preservar la paz, la estabilidad, la seguridad y la libertad de navegación y sobrevuelo en el Mar del Este y otras zonas marítimas, al tiempo que destacó la importancia de respetar el derecho internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.

En la reunión, los ministros reafirmaron que las relaciones entre la ASEAN y Japón continúan desarrollándose sobre la base de una asociación duradera, igualitaria, sustantiva, confiable y de respeto mutuo, con el objetivo común de construir una arquitectura regional abierta, transparente, inclusiva, basada en el derecho internacional y con la ASEAN como eje central.

Japón reiteró su compromiso de largo plazo con la ASEAN, su respaldo a la unidad y al papel central del bloque, así como su apoyo a la implementación de la Visión de la Comunidad de ASEAN 2045 y al fortalecimiento de la Asociación Estratégica Integral ASEAN-Japón.

Los ministros acordaron intensificar la cooperación en seguridad marítima, ciberseguridad y respuesta a los desafíos de seguridad no convencionales; promover la integración económica mediante la aplicación efectiva y la futura modernización del Acuerdo de Asociación Económica Integral ASEAN-Japón (AJCEP) y de la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), además de ampliar la cooperación en transformación digital, seguridad energética, respuesta al cambio climático y desarrollo de recursos humanos de alta calidad./.

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