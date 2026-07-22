Comité Central del PCV analiza estrategias sobre economía marítima y seguridad nacional

Hanoi (VNA) - El Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) del XIV mandato continuó hoy su tercera jornada de trabajo en el marco de su tercer pleno, centrado en el examen de importantes proyectos relacionados con el desarrollo sostenible, la seguridad nacional y la organización administrativa del país.



Durante la sesión matutina, presidida por el miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, los miembros del Comité Central y los delegados debatieron en sesión plenaria dos proyectos de balance de resoluciones del Partido.



El primero evaluó la implementación de la Resolución No. 36-NQ/TW, emitida el 22 de octubre de 2018 por el Comité Central del Partido del XII mandato, relativa a la Estrategia para el desarrollo sostenible de la economía marítima de Vietnam hasta 2030, con visión hacia 2045.



El segundo abordó el balance de la Resolución No. 24-NQ/TW, promulgada el 3 de junio de 2013 por el Comité Central del Partido del XI mandato, sobre la respuesta proactiva al cambio climático, el fortalecimiento de la gestión de los recursos naturales y la protección del medio ambiente.



Por la tarde, los participantes trabajaron por grupos para debatir cuatro proyectos de relevancia estratégica.



Entre ellos figuró el proyecto para la construcción de una sociedad disciplinada, segura, civilizada, armoniosa y orientada al desarrollo, así como el proyecto de Estrategia de Seguridad Nacional.



Los delegados también analizaron los proyectos relativos a la creación de las ciudades de Quang Ninh y Bac Ninh como urbes bajo la administración central.



De acuerdo con la agenda prevista, el Comité Central del PCV continuará sus trabajos el 23 de julio conforme al programa establecido./.





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