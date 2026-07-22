Gobernanza integrada, clave para impulsar la economía marítima de Vietnam

Khanh Hoa, Vietnam 22 jul (VNA) – En la apertura del tercer pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam del XIV mandato, el secretario general del Partido y presidente del Estado, To Lam, destacó la importancia estratégica del mar, al afirmar que constituye “un espacio de supervivencia, desarrollo y defensa de la soberanía” que debe gestionarse mediante un enfoque integral, conectado con el territorio continental, los puertos marítimos, las redes logísticas, los corredores económicos y la cooperación internacional.

Para la provincia central de Khanh Hoa, cuya línea costera se extiende por casi 500 kilómetros tras su fusión con la vecina Ninh Thuan, esta visión supone un nuevo impulso para acelerar el desarrollo de la economía marina en consonancia con la Resolución 36-NQ/TW del Buró Político sobre la estrategia de desarrollo sostenible de la economía marina de Vietnam hasta 2030, con visión hacia 2045. La localidad aspira a convertirse en uno de los principales centros económicos marítimos del país.

Construir prosperidad a partir del mar

Situada en el corazón de la costa centro-sur y próxima a importantes rutas marítimas internacionales, la nueva Khanh Hoa posee grandes ventajas en materia marítima. Su costa se extiende desde la bahía de Vung Ro hasta Ca Na, abarcando cuatro famosas bahías: Nha Trang, Cam Ranh, Van Phong y Vinh Hy, además de tres puertos marítimos de aguas profundas en Cam Ranh, Nha Trang y Ca Na.

La provincia cuenta también con más de 200 islas, incluida la zona especial de Truong Sa, orientada al desarrollo como centro económico y cultural marítimo nacional de Vietnam. Khanh Hoa se ha posicionado como un centro industrial y de servicios de energías renovables para las regiones centro-sur y sur del país. Su estrategia de desarrollo económico identifica cuatro motores principales de crecimiento, todos ellos basados en la economía marina.

Actualmente, las industrias marítimas y costeras representan alrededor del 80% del producto interno bruto regional (PIBR) de la provincia, impulsadas por el turismo marítimo, la pesca, la construcción naval, los servicios portuarios y logísticos, así como el sector energético. Por sí solas, las exportaciones acuícolas representan cerca del 44,8% del valor total de las exportaciones provinciales.

Festival del Mar de Khanh Hoa. Foto: VNA

La primera asamblea partidista de Khanh Hoa para el período 2025-2030 reafirmó que el desarrollo de la provincia se basará en el aprovechamiento integral de su potencial marítimo, combinando el crecimiento económico con la defensa nacional y la garantía de la seguridad.

Según el plan maestro provincial ajustado para el período 2021-2030, con visión hasta 2050, Khanh Hoa aspira a convertirse en uno de los principales centros económicos marítimos de Vietnam y en una ciudad inteligente, ecológica, con identidad propia y una posición relevante en Asia.

La provincia también busca situarse entre los destinos costeros más atractivos de Asia, gracias a una infraestructura moderna, ecosistemas marinos preservados y una soberanía marítima protegida, al tiempo que se convierte en un modelo de equilibrio entre el desarrollo socioeconómico y la defensa y seguridad nacionales.

El presidente del Comité Popular provincial, Nguyen Viet Hung, afirmó que actualmente el mar abre nuevas oportunidades para el turismo, los puertos, la logística, la acuicultura de alta tecnología y las energías renovables. Khanh Hoa ha elegido crecer a partir del mar, manteniendo al mismo tiempo el compromiso de preservar su entorno azul.

Según Nguyen Viet Hung, esta visión contribuirá al objetivo de convertirla en una ciudad bajo administración central para 2030 y en un centro internacional reconocido en los ámbitos del turismo, los servicios y la economía marina.

Fortalecer las instituciones para un desarrollo sostenible

Uno de los cuatro grandes temas destacados por el secretario general del Partido y presidente To Lam en la apertura del tercer pleno del Comité Central del Partido, el 20 de julio, fue la revisión de la implementación de la Resolución 36-NQ/TW, del 22 de octubre de 2018, y la elaboración de una nueva resolución destinada a construir a Vietnam como una nación marítima fuerte mediante un enfoque unificado de la gestión territorial.

Para implementar la resolución de la asamblea partidista local, el Comité del Partido de Khanh Hoa está elaborando una resolución propia sobre el desarrollo de la economía marina hasta 2030, con visión hacia 2045, situando este sector como un pilar estratégico del desarrollo socioeconómico integral.

A partir de la experiencia adquirida en la aplicación de la Resolución 36-NQ/TW, la provincia ha propuesto una serie de reformas institucionales, así como políticas y mecanismos especiales para maximizar su potencial marítimo. Khanh Hoa ha recomendado mantener los cinco principios orientadores establecidos en la Resolución 36-NQ/TW, al tiempo que se refuerza la inversión en infraestructura costera.

También ha solicitado ajustar los objetivos de desarrollo para alinearlos con las metas establecidas en la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam y con los cambios derivados de las recientes fusiones administrativas.

Asimismo, la provincia ha propuesto que las autoridades centrales actualicen importantes planes nacionales, incluidos la planificación espacial marina, la gestión de recursos costeros, el desarrollo del sistema eléctrico nacional, la planificación portuaria y los planes maestros provinciales, con el fin de adaptarlos a los nuevos límites administrativos y establecer un marco coherente para los proyectos de inversión marítima.

Además, ha instado a promulgar políticas específicas para atraer inversiones e impulsar las industrias marítimas basadas en las ventajas comparativas de cada localidad costera./.