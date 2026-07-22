Vietnam Airlines firma acuerdos para arrendar 19 aviones Boeing 737 MAX 8

Londres (VNA) - La aerolínea de bandera nacional Vietnam Airlines suscribió acuerdos para el arrendamiento de 19 aeronaves Boeing 737 MAX 8 con tres de las mayores compañías internacionales especializadas en leasing de aviones, en el marco del Salón Aeronáutico de Farnborough, en el Reino Unido, uno de los principales eventos del sector a nivel mundial.



En declaraciones a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), representantes de SMBC Aviation Capital, Avolon Aerospace Leasing Limited y AIP Capital expresaron una visión ampliamente optimista sobre las perspectivas del mercado de la aviación vietnamita.



El director comercial de SMBC Aviation Capital, Barry Flannery, afirmó que Vietnam se perfila como uno de los mercados aeronáuticos de mayor crecimiento de Asia-Pacífico durante las próximas dos décadas. Atribuyó este potencial a la combinación de una población joven con creciente poder adquisitivo y a las inversiones que el Gobierno viene realizando para ampliar no solo la infraestructura aeroportuaria, sino también el sistema hotelero y los servicios turísticos.



Una valoración similar expresó Paul Geaney, presidente y director comercial de Avolon, quien destacó que Asia-Pacífico es actualmente la región aeronáutica más grande y dinámica del mundo. En ese contexto, indicó que Vietnam ha registrado el mayor ritmo de crecimiento entre los diez principales mercados de la región durante la última década, con una expansión del 121%, resultado que calificó de extraordinario.



Desde la perspectiva de la inversión financiera, Mathew Adamo, cofundador de AIP Capital, consideró que el mercado vietnamita ofrece oportunidades especialmente atractivas para los inversionistas extranjeros. Según explicó, el sólido crecimiento económico del país, unido a una población que supera los 100 millones de habitantes, garantiza una demanda creciente de transporte aéreo, un sector que, a su juicio, desempeñará un papel fundamental en el desarrollo futuro de Vietnam.



En un escenario internacional marcado por la escasez de fuentes de suministro y el alargamiento de los plazos de entrega por parte de los fabricantes, el arrendamiento de aeronaves se ha convertido en una alternativa para que las aerolíneas amplíen rápidamente su capacidad.



Dang Ngoc Hoa (izquierda), presidente del Consejo de Administración de Vietnam Airlines, y Paul Geaney, presidente y director comercial de Avolon, intercambian recuerdos en la ceremonia de firma (Foto: VNA).



En virtud de los acuerdos alcanzados, Vietnam Airlines incorporará diez aviones procedentes de SMBC Aviation Capital, cuatro de Avolon Aerospace Leasing Limited y cinco de Phoenix Aviation Capital, empresa gestionada por AIP Capital.



Con estas operaciones, el plan de renovación y expansión de la flota de Vietnam Airlines contempla ya un total de 69 Boeing 737 MAX 8, de los cuales 50 son adquiridos directamente y 19 se incorporan mediante contratos de arrendamiento operativo.



El Boeing 737 MAX 8 pertenece a la nueva generación de aeronaves de fuselaje estrecho y permite reducir aproximadamente un 20% el consumo de combustible y las emisiones de carbono respecto a los modelos anteriores. Estas características lo convierten en una opción adecuada tanto para las rutas nacionales como para los vuelos internacionales de corta y media distancia.



El presidente del Consejo de Administración de Vietnam Airlines, Dang Ngoc Hoa, destacó que la compañía ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos años, ampliando de forma constante su red de rutas y modernizando su flota con aeronaves más eficientes y respetuosas con el medioambiente. Explicó que la incorporación de los Boeing 737 MAX responde a la estrategia de mejorar la eficiencia operativa y ofrecer una mejor experiencia a los pasajeros.



El directivo subrayó que los acuerdos firmados en Farnborough representan un nuevo paso en la estrategia de inversión de largo plazo de la aerolínea. Además de prepararla para responder a la creciente demanda del mercado, estas incorporaciones reafirman el compromiso de Vietnam Airlines de consolidarse como una aerolínea nacional moderna, eficiente y altamente competitiva, en consonancia con la Resolución N.º 79-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la economía estatal.



Más allá de las 19 aeronaves que comenzarán a incorporarse a partir de 2028, los acuerdos alcanzados en Farnborough reflejan una estrategia de largo alcance orientada a ampliar la red de rutas, incrementar la frecuencia de vuelos y fortalecer la posición de Vietnam Airlines en el mercado regional e internacional./.