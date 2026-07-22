Transformación digital impulsa nuevo modelo de crecimiento de Hanoi

Hanoi (VNA) - Hanoi acelera la transformación digital como eje de un nuevo modelo de crecimiento basado en el conocimiento, la tecnología y la innovación, con el objetivo de reforzar su competitividad y avanzar hacia un desarrollo más sostenible.



La capital vietnamita considera que la transformación digital va mucho más allá de la incorporación de nuevas tecnologías. Su estrategia apuesta por renovar de forma integral la gestión pública, situando los datos como principal recurso para la toma de decisiones, mejorar la eficiencia administrativa y fortalecer la transparencia.



Como parte de la implementación de la Resolución 57-NQ/TW del Buró Político, Hanoi avanza en el modelo de administración local de dos niveles, acompañado por la simplificación del aparato administrativo, la estandarización de los procedimientos y el desarrollo de una infraestructura de datos. Según el subsecretario del Comité del Partido de Hanoi, Nguyen Van Phong, las decisiones de gobierno deben sustentarse en información verificable e indicadores de desempeño, bajo una gestión orientada a resultados.



Uno de los principales avances es la puesta en marcha de HanoiWork, la plataforma digital unificada para la gestión del trabajo. El sistema ya funciona en 179 organismos públicos, con más de 77 mil funcionarios y cerca de 240 mil tareas gestionadas de forma sincronizada. La herramienta permite supervisar el progreso de las actividades en tiempo real, asignar responsabilidades con precisión, evaluar el desempeño mediante indicadores OKR y KPI y emitir alertas automáticas cuando se detectan retrasos.



Paralelamente, la ciudad refuerza las competencias digitales de su administración mediante la adopción de un marco de capacidades para los funcionarios y la puesta en marcha del Plan de Desarrollo de Capacidades Digitales 2026-2030. Durante el último año, decenas de miles de servidores públicos recibieron formación en transformación digital, ciberseguridad e inteligencia artificial. Además, el gobierno municipal prevé que, en 2026, cada funcionario disponga de un asistente basado en inteligencia artificial para apoyar la consulta de documentos, la elaboración de informes, la revisión de expedientes, el análisis de datos y la formulación de políticas.



La reforma administrativa también avanza bajo el principio de "estandarizar antes de digitalizar", que consiste en rediseñar los procedimientos antes de trasladarlos al entorno electrónico. Gracias a este enfoque, la ciudad ha reestructurado más de dos mil trámites administrativos, ha gestionado más de 700 mil expedientes sin restricciones por lugar de residencia y ha elevado la reutilización de datos a más del 97%.



Asimismo, la aplicación iHanoi, con más de 6,2 millones de usuarios registrados, se ha consolidado como el principal canal de interacción entre la administración y la ciudadanía, contribuyendo a mejorar la transparencia y la calidad de los servicios públicos.



En paralelo, Hanoi continúa desarrollando un sistema de datos compartidos que abarca ámbitos como el catastro, la sanidad, el transporte y los datos abiertos, al considerar esta información un recurso estratégico para impulsar la innovación. Bajo este enfoque, el gobierno identificará desafíos concretos en áreas como la movilidad, el medioambiente, la educación, la salud, la planificación urbana, el patrimonio cultural y los oficios tradicionales, con el fin de que universidades, centros de investigación, empresas y startups desarrollen soluciones aplicables a la gestión pública.



Con el propósito de fortalecer el ecosistema innovador, la ciudad impulsa la creación de un Centro de Innovación, además de mecanismos como los entornos regulatorios de prueba (sandbox), fondos de capital de riesgo, políticas de atracción de talento y programas de apoyo a empresas tecnológicas. Hanoi se ha fijado el objetivo de que la economía digital represente alrededor del 40% del Producto Interno Bruto Regional (PIBR) en 2030, con el Parque de Alta Tecnología de Hoa Lac como núcleo de investigación, desarrollo y transferencia tecnológica.



Los primeros resultados muestran que la transformación digital ya está generando cambios tanto en la gestión pública como en el modelo de crecimiento económico de la capital. Solo en el primer semestre de 2026, Hanoi firmó 23 memorandos de entendimiento en materia de ciencia, tecnología e innovación y se situó a la cabeza del país en número de solicitudes y concesiones de derechos de propiedad industrial.



No obstante, las autoridades reconocen que aún persisten desafíos importantes, entre ellos el fortalecimiento del ecosistema de innovación, la formación de talento altamente cualificado y la mejora de los mecanismos de experimentación y comercialización tecnológica. En respuesta, la ciudad pondrá en marcha un plan de aceleración de 100 días para profundizar la transformación digital, con especial énfasis en el desarrollo de la economía y la sociedad digitales, y el capital humano especializado.



En un contexto en el que la competitividad de las ciudades depende cada vez más de su capacidad para innovar y adoptar tecnologías avanzadas, Hanoi apuesta por consolidar la transformación digital como principal motor de crecimiento. Con esta estrategia, la capital aspira a convertirse en uno de los principales polos nacionales de ciencia, tecnología e innovación, reforzar su competitividad regional y contribuir de forma creciente al desarrollo de la Región Capital y del país en su conjunto./.

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