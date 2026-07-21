Hanoi sienta las bases para desarrollar la industria de semiconductores

Hanoi (VNA) - Gracias a un entorno institucional favorable, una sólida infraestructura científica, abundantes recursos humanos cualificados y un ecosistema de innovación en expansión, Hanoi reúne condiciones para convertirse en el principal centro de investigación, desarrollo y formación de talento para la industria de semiconductores en Vietnam, al tiempo que busca integrarse de manera más profunda en la cadena de valor global del sector.



La capital vietnamita ha acelerado recientemente la construcción de un ecosistema integral de semiconductores mediante una mayor cooperación entre organismos públicos, empresas tecnológicas, universidades y socios internacionales.



Durante la conferencia de presentación del Plan Maestro de Hanoi con visión a 100 años y Promoción de inversiones 2026, el Comité Popular municipal firmó un acuerdo de cooperación con el Grupo G-Group, el Instituto de Investigación de Electrónica Molecular MERI de Rusia, la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hanoi y la empresa de Seguridad Tecnológica Nacional para impulsar el desarrollo de tecnologías de semiconductores.



Según los participantes, la iniciativa permitirá fortalecer la conexión entre los principales actores del ecosistema y sentar las bases para un desarrollo sostenible de esta industria estratégica.



Asimismo, las autoridades de Hanoi suscribieron 18 memorandos de entendimiento con empresas y organizaciones de investigación nacionales e internacionales en áreas como infraestructura digital, Inteligencia Artificial (IA), semiconductores, diseño de circuitos integrados, transferencia tecnológica y formación de recursos humanos.



Estos proyectos y alianzas contribuirán a consolidar el objetivo de convertir a la ciudad en un centro nacional de investigación, diseño y desarrollo de la industria de semiconductores.



A principios de 2026, el Grupo Militar de Industria y Telecomunicaciones Viettel inició la construcción de la primera planta vietnamita de fabricación de chips semiconductores de alta tecnología en el Parque de Alta Tecnología de Hoa Lac.



Con una superficie de 27 hectáreas, la instalación está concebida como una infraestructura estratégica destinada a la investigación, el diseño, las pruebas y la producción de chips, completando uno de los eslabones aún pendientes de la cadena nacional de suministro y favoreciendo el desarrollo del ecosistema de semiconductores “Make in Vietnam”.



La puesta en marcha de proyectos de gran escala como esta fábrica confirma el creciente atractivo de Hanoi para las inversiones en alta tecnología. Además de captar capital, la ciudad impulsa activamente un modelo de cooperación entre el Estado, las empresas, los institutos de investigación y las universidades para fortalecer una industria considerada estratégica para el desarrollo del país.



En consonancia con la Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Industria de Semiconductores hasta 2030, con visión hacia 2050, el Comité Popular de Hanoi aprobó un plan específico que fija como objetivo convertir a la capital en el principal centro nacional de investigación, desarrollo y formación de recursos humanos para este sector, reforzando al mismo tiempo su competitividad a nivel regional mediante la cooperación público-privada.



Entre las metas previstas para 2030 figura la formación de al menos 22 mil profesionales universitarios especializados en semiconductores. El plan contempla además la creación de la Universidad Internacional de Tecnología en Hoa Lac, un centro de investigación sobre datos y semiconductores, un centro de formación de técnicos especializados en el Colegio de Alta Tecnología de Hanoi y la atracción de al menos 20 empresas dedicadas al diseño de chips, junto con proyectos avanzados de encapsulado y pruebas.



Hanoi cuenta además con importantes ventajas para alcanzar estos objetivos. La ciudad albergará el Centro nacional de apoyo a la producción experimental de chips y acoge diversos programas destinados a promover la IA, la investigación y desarrollo (I+D) y la industria de semiconductores.



Paralelamente, la Ley de la Capitalidad de 2026 y los nuevos mecanismos de descentralización ofrecen un marco más flexible para impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación, mientras que el Parque de Alta Tecnología de Hoa Lac continúa consolidándose como uno de los principales polos nacionales de investigación e innovación.



Especialistas consideran que la concentración de universidades, institutos de investigación y personal altamente cualificado proporciona a Hanoi condiciones favorables para convertirse en el principal centro de formación de talento para la industria de semiconductores.



Al mismo tiempo, instituciones académicas amplían su cooperación internacional y colaboran con empresas tecnológicas como Amkor y Samsung para desarrollar programas de formación adaptados a las necesidades del mercado, facilitando la transferencia de conocimientos y la adopción de estándares internacionales.



Con el fortalecimiento gradual de los principales componentes de su ecosistema de semiconductores, Hanoi aspira a consolidarse como uno de los motores del desarrollo tecnológico de Vietnam, reforzar la capacidad nacional de innovación y facilitar una mayor participación del país en la cadena de valor global de la industria de semiconductores./.

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