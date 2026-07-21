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Vietnam aprueba Estrategia Nacional de Transformación Digital 2026-2030 con visión hasta 2045

Vietnam aprueba la Estrategia Nacional de Transformación Digital 2026-2030 con metas para impulsar el gobierno, la economía y la sociedad digital hasta 2045.

Exposición de tecnologías destinadas al desarrollo de la infraestructura del sistema de Gobierno Digital y de soluciones para pagos electrónicos sin efectivo. (Foto: VNA)
Exposición de tecnologías destinadas al desarrollo de la infraestructura del sistema de Gobierno Digital y de soluciones para pagos electrónicos sin efectivo. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El Gobierno de Vietnam aprobó la Estrategia Nacional de Transformación Digital para el período 2026-2030, con visión hasta 2045, mediante la Decisión No. 1266/QD-TTg, firmada por el viceprimer ministro Ho Quoc Dung.

La estrategia fija como objetivo que, para 2045, Vietnam se consolide como un país digital desarrollado, próspero, seguro e inclusivo, donde la transformación digital se convierta en el principal motor del crecimiento económico, el aumento de la productividad, la competitividad nacional y la mejora de la calidad de vida.

El documento sitúa a los ciudadanos y las empresas en el centro del proceso de transformación y plantea el desarrollo de una administración moderna basada en los datos y la inteligencia artificial (IA), con capacidad para desarrollar tecnologías digitales estratégicas y garantizar la soberanía digital del país.

Con vistas a 2030, la estrategia se articula en torno a tres ejes principales: gobierno digital, economía digital y sociedad digital.

En materia de gobierno digital, prevé que el 100% de los expedientes y resultados de los procedimientos administrativos estén digitalizados y que el 99% de los ciudadanos y las empresas manifiesten su satisfacción con los servicios públicos en línea. Asimismo, todas las bases de datos nacionales, sectoriales y locales deberán estar estandarizadas, interconectadas y preparadas para su explotación mediante IA. Vietnam también aspira a situarse entre los 50 países mejor posicionados del mundo en gobierno electrónico.

En cuanto a la economía digital, la estrategia establece la meta de que este sector represente al menos el 30% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2030. Además, contempla apoyar la transformación digital de al menos 500 mil pequeñas y medianas empresas (pymes), elevar la participación del comercio electrónico hasta entre el 15% y el 17% del total de las ventas minoristas y los servicios de consumo, y lograr que más del 40% de las pymes incorporen plataformas compartidas o soluciones basadas en IA.

En el ámbito de la sociedad digital, el Gobierno proyecta extender la cobertura de fibra óptica al 100% de los hogares, conseguir que al menos el 95% de la población mayor de 15 años disponga de una cuenta bancaria o en otra entidad autorizada, y que más del 70% de los mayores de 18 años cuenten con firma digital o firma electrónica. Además, prevé implantar historiales médicos electrónicos para toda la población y proporcionar formación básica en competencias digitales a un mínimo de diez millones de personas en edad laboral.

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Un cliente realiza una transferencia instantánea mediante el escaneo de un código QR. (Foto: VNA)

Para alcanzar estos objetivos, el plan contempla fortalecer el marco regulatorio, desarrollar las infraestructuras digitales, consolidar las plataformas y bases de datos compartidas, formar recursos humanos especializados, impulsar las empresas tecnológicas nacionales y ampliar la cooperación internacional.

El documento considera los datos como un recurso estratégico para el desarrollo del país y plantea acelerar su digitalización, estandarización, depuración y reutilización, especialmente en la gestión de los procedimientos administrativos. También prevé crear una base nacional de datos integrada con inteligencia artificial y desarrollar plataformas digitales comunes para respaldar la administración pública y sectores prioritarios como la salud, la educación, el comercio, la logística, la agricultura, el turismo y las ciudades inteligentes.

La estrategia concede además un papel clave al desarrollo de un ecosistema de empresas tecnológicas "Make in Viet Nam", con capacidad para competir en los mercados regionales e internacionales. En ese marco, el Gobierno priorizará el impulso de compañías dedicadas al desarrollo de plataformas digitales, inteligencia artificial, datos, computación en la nube, semiconductores, ciberseguridad y software.

Por otra parte, promoverá la creación de un mercado inicial para los productos y servicios tecnológicos nacionales mediante la contratación pública, programas piloto y otros mecanismos de adquisición, al tiempo que respaldará a las empresas para fortalecer sus capacidades de investigación, innovación, protección de la propiedad intelectual, comercialización y expansión hacia nuevos mercados./.

VNA
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