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Ciudad Ho Chi Minh impulsa la atracción de talento tecnológico

Ciudad Ho Chi Minh prevé completar en el tercer trimestre de 2026 la primera fase de su proceso de contratación de arquitectos jefe y expertos líderes en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital, según una directiva emitida el 20 de julio por el vicepresidente del Comité Popular municipal, Nguyen Manh Cuong.

Ciudad Ho Chi Minh. Foto: VNA
Ciudad Ho Chi Minh. Foto: VNA

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Ciudad Ho Chi Minh prevé completar en el tercer trimestre de 2026 la primera fase de su proceso de contratación de arquitectos jefe y expertos líderes en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital, según una directiva emitida el 20 de julio por el vicepresidente del Comité Popular municipal, Nguyen Manh Cuong.

En concreto, el Departamento municipal de Ciencia y Tecnología coordinará con el Departamento de Asuntos Internos y los organismos pertinentes para orientar a las unidades en la identificación de sus necesidades de contratación, la recepción de candidaturas y la organización de la primera ronda de selección. La ciudad también exige que todas las necesidades de contratación sean anunciadas públicamente para garantizar un proceso transparente, objetivo y conforme a la normativa.

La iniciativa forma parte de la aplicación del Decreto gubernamental No. 231/2025/ND-CP sobre la contratación y empleo de arquitectos jefe en los ámbitos de ciencia, tecnología, innovación y transformación digital nacional, así como del Decreto No. 249/2025/ND-CP, que establece mecanismos y políticas para atraer expertos en estos sectores estratégicos.

Los departamentos, organismos y administraciones locales tienen la tarea de revisar de manera proactiva sus prioridades de desarrollo e identificar la demanda de personal altamente cualificado. Asimismo, se les anima a buscar, contratar y atraer arquitectos jefe, científicos y expertos tecnológicos capaces de liderar proyectos clave.

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Foto de ilustración. Foto: VNA

La ciudad prestará especial atención al fortalecimiento de los vínculos con profesionales vietnamitas en el extranjero y expertos internacionales con amplia experiencia, con el objetivo de fomentar su participación en importantes iniciativas científicas, tecnológicas y de transformación digital.

Se dará prioridad al talento de alta calidad en tecnologías estratégicas y fundamentales, así como en sectores emergentes con potencial para generar nuevos motores de crecimiento económico.

La nueva campaña de contratación se enmarca en un plan más amplio de atracción de talento presentado por el Comité Popular municipal a principios de junio. Según este plan, Ciudad Ho Chi Minh busca incorporar a expertos líderes, científicos, arquitectos jefe y personas con talento excepcional para encargarse de grandes programas de ciencia y tecnología, iniciativas de innovación, proyectos de infraestructura urbana y la elaboración de estrategias y políticas de desarrollo socioeconómico.

Para reforzar su competitividad en la captación de talento global, la ciudad ha establecido un amplio paquete de incentivos que incluye apoyo para vivienda y transporte, simplificación de los procedimientos migratorios y de permisos laborales, mejora de las instalaciones de investigación y condiciones de trabajo favorables.

Los expertos, científicos y otros talentos excepcionales recibirán un paquete financiero inicial inmediatamente después de la entrada en vigor de sus contratos laborales. La remuneración mensual se determinará en función de la cualificación profesional y del puesto ocupado, con niveles salariales diseñados para mantener la competitividad en el mercado laboral de alta especialización.

Paralelamente, la ciudad está impulsando la inversión en infraestructura científica mediante la modernización de laboratorios especializados y el establecimiento de mecanismos preferenciales que permitan a arquitectos jefe, científicos, expertos y otros talentos destacados acceder gratuitamente a laboratorios, bases de datos y bibliotecas públicas para apoyar sus actividades de investigación y desarrollo profesional./.

VNA
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