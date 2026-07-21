Cie-Tec

Expertos proponen sugerencias para impulsar a Vietnam en cadena global de chips

En medio de la creciente competencia tecnológica mundial, Vietnam tiene una gran oportunidad para participar más profundamente en la cadena de valor de los semiconductores si aprovecha sus ventajas y desarrolla un ecosistema adecuado, según expertos.

Trabajadores del sector de semiconductores. (Fuente: VNA)
Trabajadores del sector de semiconductores. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - En medio de la creciente competencia tecnológica mundial, Vietnam tiene una gran oportunidad para participar más profundamente en la cadena de valor de los semiconductores si aprovecha sus ventajas y desarrolla un ecosistema adecuado, según expertos.

En una entrevista con la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en China, el doctor Vo Duc Thang (Thang Vo), profesor asistente de la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología de Taiwán (Taiwan Tech) y presidente de la Red de Innovación y Conocimiento de Vietnam en Taiwán (VIN Taiwan), destacó que la principal lección de Taiwán (China) no solo reside en la tecnología, sino también en la construcción de un ecosistema industrial completo.

Actualmente, Taiwán desempeña un papel clave en la industria mundial de chips, desde el diseño de circuitos integrados, la fabricación de semiconductores, el empaquetado y las pruebas hasta la producción de servidores y sistemas de inteligencia artificial (IA). La empresa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) controla alrededor del 70% del mercado mundial de fabricación por contrato de semiconductores.

Según el experto, el éxito de Taiwán proviene de la estrecha coordinación entre el Gobierno, los institutos de investigación, las universidades y las empresas. Mientras el Estado define estrategias e invierte en investigación básica, los centros científicos impulsan la transferencia tecnológica, las universidades forman recursos humanos adaptados a las necesidades reales y las grandes empresas lideran las cadenas de suministro conectadas con una red de proveedores especializados.

A partir de esta experiencia, Vietnam debe mantener una visión a largo plazo, concentrar recursos en segmentos con ventajas competitivas y fortalecer la cooperación entre el Estado, las universidades, los centros de investigación y las empresas.

Duc Thang señaló que Vietnam cuenta con importantes ventajas, como una orientación política clara mediante la Estrategia de desarrollo de la industria de semiconductores hasta 2030, con visión hacia 2050, cuyo objetivo es formar al menos 50 mil trabajadores con titulación universitaria o superior para el sector antes de 2030.

Además, el país dispone de una fuerza laboral joven con una sólida base en matemáticas, física, electrónica, tecnologías de la información y automatización, así como de la presencia de numerosos grupos tecnológicos internacionales, dijo.

No obstante, el experto identificó cuatro grandes desafíos que Vietnam debe superar: la falta de recursos humanos altamente cualificados, la brecha entre la formación universitaria y las necesidades empresariales, el débil desarrollo de la industria auxiliar y las exigencias de infraestructura e inversión a largo plazo, como el suministro estable de electricidad, agua ultrapura, logística, protección de la propiedad intelectual y procedimientos transparentes.

En la etapa actual, Vietnam debería priorizar áreas acordes con sus capacidades, como el diseño de circuitos integrados, el empaquetado y las pruebas de chips, así como los equipos y materiales auxiliares, antes de avanzar hacia fases con mayores exigencias tecnológicas y de capital.

El presidente de VIN Taiwan consideró que la comunidad de intelectuales vietnamitas en Taiwán puede desempeñar un papel de puente importante mediante la transferencia de conocimientos, la conexión entre universidades y empresas, la formación de recursos humanos, la promoción de proyectos conjuntos de investigación y la asesoría en políticas de desarrollo de la industria de semiconductores.

Actualmente, VIN Taiwan cuenta con más de 100 miembros oficiales y conecta a unos cuatro mil científicos, ingenieros, empresarios, investigadores y estudiantes vietnamitas que estudian y trabajan en Taiwán.

En el futuro, la red continuará impulsando bases de datos de expertos, cooperación científica, formación de talento y proyectos de transferencia tecnológica, contribuyendo a que Vietnam participe más profundamente en la cadena global de suministro de semiconductores./.

VNA
#Nghị quyết 57 #NQ 57 #industria de semiconductores #cadena global de chips #cadena de suministro de chips #fabricación de chips
Seguir VietnamPlus

Transformación digital

Noticias relacionadas

Vietnam lanza primer centro nacional para fabricar prototipos de chips (Foto: VNA)

Vietnam lanza primer centro nacional para fabricar prototipos de chips

El Ministerio de Ciencia y Tecnología de Vietnam inauguró en Hanoi el Centro Nacional de Coordinación de Obleas Multiproyecto (VNMPW/CC). Esta institución estatal busca abaratar los costos de diseño de circuitos integrados mediante el modelo de Oblea Multiproyecto (MPW) y ha firmado alianzas estratégicas con gigantes tecnológicos internacionales como Intel, TSMC e Infineon.

Ver más

Ciudad Ho Chi Minh. Foto: VNA

Ciudad Ho Chi Minh impulsa la atracción de talento tecnológico

Ciudad Ho Chi Minh prevé completar en el tercer trimestre de 2026 la primera fase de su proceso de contratación de arquitectos jefe y expertos líderes en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital, según una directiva emitida el 20 de julio por el vicepresidente del Comité Popular municipal, Nguyen Manh Cuong.

Foto ilustrativa (Foto: Vietnam+)

Vietnam apuesta por una “autonomía abierta” en la era de la IA

Nguyen Thanh Hai, CEO de la tecnológica francesa AIDATACY, propone que Vietnam adopte una "autonomía tecnológica abierta". Esta estrategia implica priorizar el control de capas estratégicas —como cifrado de datos y ciberseguridad— sin perder su integración en las cadenas globales de innovación.

La edición 2026 de las "Soluciones de Innovación de Vietnam" (Viet Nam AI Innovation Challenge – VAIC 2026). (Foto: VNA)

VAIC 2026 impulsa soluciones de IA para Vietnam

El Viet Nam AI Innovation Challenge (VAIC 2026) reunió en Hanoi a 1.500 participantes y 340 equipos en un hackathon de 48 horas. Organizado por el Centro Nacional de Innovación (NIC) junto a Meta y FPT, el certamen premió prototipos de IA orientados al sector financiero, la administración y la industria, garantizando incubación y capital para su salto al mercado.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, entrega el Premio VinFuture. (Foto: VNA)

VinFuture impulsa redes científicas globales para Vietnam

Tras cinco años de trayectoria, el Premio VinFuture (promovido por Vingroup) consolida redes de investigación entre científicos de prestigio internacional —incluyendo premios Nobel— e instituciones vietnamitas para implementar proyectos clave en nuevos materiales, agricultura sostenible frente a plagas, y salud pública asistida por inteligencia artificial.

Vietnam prioriza la ciencia, tecnología e innovación en su estrategia de desarrollo

Vietnam prioriza la ciencia, tecnología e innovación en su estrategia de desarrollo

En los últimos años, la implementación de la Resolución 57-NQ/TW del Buró Político sobre el impulso al desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional ha llevado a numerosas provincias y ciudades de Vietnam a diseñar programas de acción, promover la aplicación de nuevas tecnologías y fomentar modelos de desarrollo innovadores. No obstante, la experiencia práctica también ha puesto de manifiesto la necesidad de seguir perfeccionando el marco institucional, los mecanismos de financiación y la infraestructura, con el fin de movilizar más recursos para el desarrollo.

Gracias a sus actividades activas, la empresa Wistron Infocomm Vietnam en el Parque Industrial Dong Van III, ha incrementado su capital de inversión en 284 millones de dólares. (Fuente: VNA)

Doble transformación redefine industria manufacturera de Vietnam

La industria de procesamiento y manufactura de Vietnam avanza hacia un modelo de "doble transformación", que integra la producción sostenible con la inteligencia artificial (IA), obligando a las empresas vietnamitas a acelerar la innovación para mejorar su competitividad y mantener su posición en la cadena de suministro global.

Resolución 57 logra avances tempranos en ciencia y tecnología, y en la transformación digital

Resolución 57 logra avances tempranos en ciencia y tecnología, y en la transformación digital

Como parte de la implementación continua y decidida de las tareas establecidas en la Resolución n.º 57-NQ/TW, emitida por el Buró Político el 22 de diciembre de 2024, sobre los avances estratégicos en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional, el Ministerio de Ciencia y Tecnología logró resultados positivos en una amplia variedad de ámbitos durante mayo de 2026.