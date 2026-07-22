Política

Vietnam copreside la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores ASEAN–Nueva Zelanda

Vietnam y Nueva Zelanda copresidieron la reunión ASEAN–Nueva Zelanda en Manila, donde acordaron reforzar la cooperación en seguridad, comercio, energía y resiliencia regional.

En la sesión cita (Fuente: Cancillería de Vietnam)
En la sesión cita (Fuente: Cancillería de Vietnam)

Manila (VNA)- El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, y su homólogo neozelandés, Winston Peters, copresidieron hoy la Reunión de Cancilleres ASEAN – Nueva Zelanda, efectuada en Manila, Filipinas.

En su discurso inaugural, en calidad de país coordinador de los nexos entre la ASEAN y Nueva Zelanda, Hoai Trung destacó los avances registrados en los vínculos bilaterales durante los últimos años, y subrayó la necesidad de traducir la sólida base política en resultados de cooperación concretos y tangibles, aprovechando al máximo las fortalezas de cada parte y eliminando los obstáculos que aún persisten.

Asimismo, propuso que la ASEAN y Nueva Zelanda den prioridad al fortalecimiento de la cooperación para garantizar las necesidades esenciales de la población y construir cadenas de suministro de alimentos y energía seguras y resilientes.

También instó a ambas partes a reforzar la coordinación en materia de seguridad y conectividad marítimas, promover el desarrollo de la economía azul de conformidad con el derecho internacional, en particular con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.

Al reafirmar el papel de Vietnam como país coordinador de las relaciones ASEAN–Nueva Zelanda, el ministro señaló que su país continuará trabajando estrechamente con Nueva Zelanda y los demás Estados miembros de la ASEAN para profundizar la Asociación Estratégica Integral entre ambas partes, contribuyendo así a la paz, la estabilidad y el desarrollo de la región y del mundo.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Nueva Zelanda, Winston Peters, reiteró el compromiso firme y duradero de su país con la paz, la estabilidad y la prosperidad de la región.

Destacó los 50 años de cooperación sostenida entre la ASEAN y Nueva Zelanda y reafirmó que la centralidad del bloque constituye un elemento fundamental para promover la cooperación y responder de manera eficaz a los desafíos regionales y globales.

Durante la reunión, los ministros realizaron un examen integral del estado de la cooperación y acordaron diversas orientaciones estratégicas para seguir fortaleciendo la Asociación Estratégica Integral ASEAN–Nueva Zelanda sobre la base de cuatro pilares: Paz, Prosperidad, Personas y Planeta.

Ambas partes coincidieron en seguir defendiendo los principios y métodos de trabajo de la ASEAN, mantener una arquitectura regional abierta, transparente, inclusiva y basada en el derecho internacional, con la ASEAN desempeñando un papel central, así como intensificar la cooperación en seguridad marítima, lucha contra la delincuencia transnacional, ciberseguridad y gobernanza de la inteligencia artificial (IA).

En el ámbito económico, la ASEAN y Nueva Zelanda reafirmaron su compromiso de impulsar la integración económica, aprovechar plenamente el Tratado de Libre Comercio ASEAN–Australia–Nueva Zelanda (AANZFTA), recientemente actualizado, concluir a la mayor brevedad la firma del Acuerdo de Servicios Aéreos ASEAN–Nueva Zelanda (ANZ-ASA) y apoyar a la ASEAN en la implementación efectiva del Acuerdo Marco sobre la Economía Digital (DEFA).

Asimismo, acordaron ampliar la cooperación en educación, formación de recursos humanos, salud, gestión de desastres y respuesta al cambio climático, mientras que Nueva Zelanda continuará respaldando los esfuerzos de la ASEAN para reducir las brechas de desarrollo y fortalecer la conectividad regional.

Ante el impacto de la situación en Oriente Medio sobre las cadenas de suministro, la seguridad energética y la seguridad alimentaria, los ministros aprobaron la Declaración Conjunta ASEAN–Nueva Zelanda sobre el fortalecimiento de la resiliencia regional, en la que reafirmaron su compromiso con el derecho internacional, incluida la UNCLOS de 1982.

Propusieron diversas iniciativas de cooperación en los ámbitos de la energía, la seguridad alimentaria y los asuntos marítimos, con el objetivo de reforzar la capacidad de resiliencia de la región frente a los nuevos desafíos./.

VNA
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