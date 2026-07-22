Impulsan una asociación estratégica ASEAN-Rusia más sustantiva y eficaz

Manila (VNA) – En el marco de la 59.ª Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN (AMM-59) y de las reuniones conexas, se celebró hoy en Filipinas la Reunión de Cancilleres ASEAN-Rusia, con la participación del jefe de la diplomacia de Vietnam, Le Hoai Trung.

Al presentar los resultados de la Cumbre conmemorativa del 35.º aniversario de las relaciones ASEAN-Rusia, celebrada en junio de 2026 en Kazán, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, destacó la importancia de la Asociación Estratégica bilateral para la paz, la estabilidad y la cooperación regionales, y reafirmó el compromiso de aplicar eficazmente los acuerdos alcanzados por los líderes de ambas partes.

Los ministros valoraron el continuo respaldo de Rusia al papel central de la ASEAN y su participación activa en los mecanismos liderados por la agrupación, como la Cumbre de Asia Oriental (EAS), el Foro Regional de la ASEAN (ARF) y la Reunión Ampliada de Ministros de Defensa de la ASEAN (ADMM+).

Asimismo, coincidieron en la necesidad de materializar cuanto antes los compromisos de alto nivel mediante programas y proyectos concretos, en consonancia con la Visión de la Comunidad ASEAN 2045, e impulsar la cooperación en economía, comercio, inversión, energía, transformación digital, ciencia y tecnología, ciberseguridad, lucha contra la delincuencia transnacional y el terrorismo, gestión de desastres, salud, educación, turismo e intercambios juveniles.

En su intervención, Le Hoai Trung calificó la Cumbre conmemorativa de Kazán como un hito que imprime un nuevo impulso a las relaciones ASEAN-Rusia.

Propuso fortalecer la cooperación económica con el objetivo de alcanzar un comercio bilateral de 45 mil millones de dólares para 2035, así como acelerar la implementación de la Declaración Conjunta ASEAN-Rusia sobre cooperación energética, priorizando el desarrollo de infraestructuras de almacenamiento y reservas estratégicas de combustibles, la ampliación del comercio de gas natural licuado (GNL), y la cooperación en energías renovables, energía nuclear con fines civiles y tecnologías de ahorro energético.

El canciller vietnamita también propuso ampliar la cooperación en ciencia, tecnología, innovación, investigación conjunta, ecosistemas de emprendimiento, transformación y seguridad digitales; aprovechar los mecanismos de diálogo sobre seguridad de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), incluido el apoyo a la aplicación de la Convención de Hanoi sobre la lucha contra la ciberdelincuencia.

En el ámbito sociocultural, sugirió reforzar los intercambios entre los pueblos mediante el turismo, la apertura de más vuelos directos y la cooperación juvenil. Por otro lado, reafirmó el compromiso de Vietnam de organizar con éxito la segunda Conferencia de Jóvenes Diplomáticos ASEAN-Rusia en 2027.

Al abordar los asuntos regionales e internacionales, Hoai Trung reiteró la importancia de respetar el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, promover el diálogo, fortalecer la confianza mutua y resolver pacíficamente las controversias.

También expresó su satisfacción por el continuo papel constructivo de Rusia en la región y su respaldo al papel central de la ASEAN.

De cara a asumir la coordinación de las relaciones ASEAN-Rusia para el período 2027-2030, Vietnam reafirmó su disposición a colaborar estrechamente con los Estados miembros de la ASEAN y con Rusia para fortalecer una Asociación Estratégica más sustantiva y eficaz, en beneficio de los pueblos de ambas partes y en favor de la paz, la estabilidad y el desarrollo regional./.

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