Ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam se reúne con su homóloga australiana

Manila (VNA)- Al margen de la 59.ª Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN (AMM-59) y las citas conexas en Manila, Filipinas, el canciller vietnamita, Le Hoai Trung, sostuvo hoy un encuentro con su homóloga de Australia, Penny Wong.



Ambos ministros expresaron su satisfacción por los importantes avances registrados en la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Australia.



En el contexto de una situación global y regional compleja e impredecible, destacaron la importancia de mantener intercambios regulares para fortalecer el intercambio de evaluaciones, coordinar posiciones y acciones, y contribuir a consolidar un entorno de paz, seguridad y estabilidad en la región.



Las dos partes acordaron seguir coordinando los preparativos para futuras visitas e intercambios de alto nivel, así como profundizar la cooperación en los ámbitos prioritarios, especialmente en ciencia y tecnología, educación y formación, fortalecimiento de la resiliencia económica y facilitación de proyectos de cooperación para el desarrollo.



Los ministros acogieron con satisfacción que los organismos competentes de ambos países estén manteniendo consultas activas sobre la posible organización de un evento de conexión en ciencia y tecnología, propuesto por Vietnam, al considerarlo una oportunidad para ampliar los vínculos entre centros de investigación, universidades y empresas de ambos países.



En el plano regional y multilateral, coincidieron en reforzar la coordinación en los mecanismos liderados por la ASEAN, así como en las Naciones Unidas.



La ministra Penny Wong valoró el éxito del Foro sobre el Futuro de la ASEAN y reafirmó el apoyo de Australia a los esfuerzos de la ASEAN por fortalecer su unidad, consolidar su papel central y ampliar su capacidad para contribuir a la paz, la estabilidad y la cooperación regional. Asimismo, subrayó la importancia de la prevención de conflictos en el contexto actual.



Al abordar algunas cuestiones regionales e internacionales, ambas partes reiteraron su respaldo a las posiciones comunes de la ASEAN y destacaron la necesidad de preservar la paz, la seguridad, la estabilidad, la protección de la navegación y la aviación, así como la libertad de navegación y de sobrevuelo.



Reafirmaron que las controversias deben resolverse por medios pacíficos y de conformidad con el derecho internacional, en particular con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982./.



Los dos ministros expresaron igualmente su apoyo a los esfuerzos de la ASEAN para construir un Código de Conducta en el Mar de Este que sea eficaz, sustantivo y conforme con el derecho internacional y la UNCLOS de 1982.

VNA