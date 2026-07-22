Vietnam participa en las reuniones ministeriales en AMM-59 y citas anexas

Manila (VNA)- En el marco de la 59.ª Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN (AMM-59) y las citas anexas, celebradas el 22 de julio en Manila, Filipinas, el ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, participó en las reuniones ministeriales de ASEAN–Canadá, ASEAN–Corea del Sur, ASEAN–Australia, y en la 5.ª Reunión de Cooperación entre los Países de Asia Oriental para el Desarrollo de Palestina (CEAPAD).



En la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores ASEAN–Canadá, ambas partes reconocieron que las relaciones bilaterales han continuado desarrollándose desde su elevación al nivel de Asociación Estratégica en 2023.



Con miras a conmemorar el 50.º aniversario de las relaciones y preparar una nueva etapa de desarrollo, la reunión aprobó el Plan de Acción para la implementación de la Asociación Estratégica ASEAN–Canadá para el período 2026–2030, estableciendo un marco orientador para la cooperación bilateral.



La delegación vietnamita valoró los avances en las relaciones ASEAN–Canadá y propuso convertir la seguridad y la transición energética en un pilar de la cooperación entre ambas partes.



Sugirió que Canadá apoye la implementación de la Red Eléctrica de la ASEAN y amplíe la cooperación en energías renovables, hidrógeno, almacenamiento energético y energía nuclear civil.



Vietnam también propuso profundizar la cooperación en transformación digital, ciencia, tecnología e innovación, así como promover la colaboración en educación, salud, respuesta ante desastres naturales, desarrollo de la subregión del Mekong y reducción de las brechas de desarrollo.



La parte vietnamita valoró el compromiso de Canadá con el multilateralismo, el derecho internacional y el papel central de la ASEAN.



Al mismo tiempo, instó a Canadá a continuar apoyando los principios y posiciones comunes de la ASEAN, incluido el mantenimiento de la paz, la estabilidad, la seguridad, y la libertad de navegación y sobrevuelo en el Mar del Este, así como la solución pacífica de las diputadas sobre la base del derecho internacional, especialmente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



En la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores ASEAN–Corea del Sur, ambas partes acordaron fortalecer el diálogo, la cooperación para la construcción de confianza y la respuesta conjunta a los desafíos de seguridad tradicionales y no convencionales emergentes.



Coincidieron en la necesidad de garantizar que la cooperación económica ASEAN–Corea del Sur esté “preparada para el futuro” mediante una mayor conexión de las cadenas de suministro, el objetivo de concluir en 2027 las negociaciones para la actualización del Tratado de Libre Comercio ASEAN–Corea del Sur (AKFTA) y la cooperación en el desarrollo de capacidades para implementar el Acuerdo Marco sobre la Economía Digital de la ASEAN (DEFA).



Por su parte, Vietnam afirmó que las relaciones ASEAN–Corea del Sur constituyen uno de los pilares estratégicos para la paz, la estabilidad y la prosperidad de toda la región.



En cuanto a las orientaciones de cooperación futura, Vietnam propuso centrarse en la construcción de una asociación económica basada en la innovación, impulsar la transformación digital vinculada a la transición energética y proteger la prosperidad común mediante el mantenimiento de la paz y la estabilidad.



Vietnam reafirmó asimismo su apoyo a los esfuerzos destinados a promover el diálogo y la construcción de confianza para avanzar hacia una paz y estabilidad duraderas en la península de Corea, y subrayó que Vietnam y la ASEAN están dispuestos a participar, apoyar y contribuir a estos objetivos comunes.



En la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores ASEAN–Australia, los países reconocieron los avances en la Asociación Estratégica Integral ASEAN–Australia tras cinco años de su establecimiento.



Con vistas a la cooperación futura, ambas partes acordaron aprovechar de manera más efectiva el Tratado de Libre Comercio ASEAN–Australia–Nueva Zelanda (AANZFTA) actualizado, fortalecer la cooperación en comercio e inversión, desarrollo de infraestructuras, conectividad, seguridad energética, transformación digital, inteligencia artificial, ciencia, tecnología e innovación, agricultura inteligente, educación y salud, entre otros ámbitos.



Acordaron continuar las actividades de cooperación en el marco de la Perspectiva de la ASEAN sobre el Indo-Pacífico (AOIP), intensificar la cooperación en ciberseguridad y seguridad marítima, promover el papel central de la ASEAN y consolidar los mecanismos liderados por la organización.



Con motivo del 50.º aniversario de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático, la reunión aprobó una Declaración que reafirma el compromiso común con los principios y valores fundamentales establecidos en dicho tratado.



La delegación vietnamita saludó los avances en las relaciones ASEAN–Australia y propuso que ambas partes continúen realizando los mayores esfuerzos para construir una asociación ASEAN–Australia altamente competitiva, resiliente y preparada para el futuro.



Vietnam sugirió que ambas partes sigan priorizando el fortalecimiento de la integración económica, aprovechen eficazmente el AANZFTA actualizado y el Acuerdo Marco de la ASEAN sobre Economía Digital (DEFA) una vez entre en vigor, mejoren la resiliencia colectiva, garanticen la seguridad alimentaria y energética y apoyen el desarrollo de infraestructuras, especialmente en las subregiones menos desarrolladas, contribuyendo así a reducir las brechas de desarrollo dentro de la ASEAN.



En materia de paz y seguridad, Vietnam propuso centrarse en la implementación efectiva de la Declaración Conjunta de los Líderes ASEAN–Australia sobre prevención de conflictos y gestión de crisis dentro de la arquitectura regional liderada por la ASEAN, dando prioridad al fortalecimiento de las capacidades de alerta temprana y diplomacia preventiva.



En la 5.ª Reunión de Cooperación entre los Países de Asia Oriental para el Desarrollo de Palestina (CEAPAD-5), los países participantes reafirmaron su compromiso de apoyar el desarrollo y el proceso de construcción del Estado palestino.



Debatieron las medidas para responder a la crisis humanitaria en Gaza y abordar las necesidades de desarrollo y construcción institucional a largo plazo en los territorios palestinos ocupados.



En representación de Palestina, la ministra de Desarrollo Social, Samah Hamad, informó a la reunión sobre la grave crisis humanitaria en Gaza, con enormes pérdidas humanas y daños significativos a las infraestructuras.



Los países participantes compartieron sus esfuerzos nacionales realizados en el marco de la cooperación CEAPAD en los últimos años, incluidos la ayuda humanitaria, el apoyo a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), programas de becas, cooperación técnica y actividades de fortalecimiento de capacidades en ámbitos como la administración pública, la salud, la agricultura y el desarrollo de recursos humanos.



El representante de la UNRWA hizo un llamamiento a garantizar una financiación estable y sostenible para asegurar la prestación de servicios esenciales de educación, salud y asistencia básica a los refugiados palestinos.



La delegación vietnamita compartió que, como país que ha atravesado una historia de guerra y reconstrucción, Vietnam comprende profundamente las pérdidas y aspiraciones del pueblo palestino. Vietnam reafirmó su apoyo constante a la justa lucha del pueblo palestino y manifestó su disposición a cooperar estrechamente con los socios de CEAPAD y la comunidad internacional para ayudar a Palestina a avanzar hacia la paz, la justicia y el desarrollo sostenible.



Durante este año, Vietnam continuará coordinándose con China para implementar programas de formación destinados a los ministerios y organismos palestinos, contribuyendo así a los esfuerzos internacionales para ayudar a Palestina a superar los desafíos actuales y avanzar hacia una paz duradera y sostenible, así como hacia un futuro más brillante para el pueblo palestino./.

VNA