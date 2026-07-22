Vietnam y China impulsan la cooperación bilateral

Manila (VNA) – Con motivo de su participación en la 59.ª Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN (AMM-59) y las citas conexas en Filipinas, el canciller de Vietnam, Le Hoai Trung, se reunió hoy con su homólogo chino, Wang Yi.

En un ambiente de amistad, sinceridad y apertura, ambas partes valoraron que la Asociación de Cooperación Estratégica Integral Vietnam-China continúa desarrollándose de manera positiva y sustantiva.

Wang Yi afirmó que China concede gran importancia a las relaciones con Vietnam y apoya al país sudesteasiátio en la consecución de sus objetivos de desarrollo en la nueva etapa.

Subrayó que, como países socialistas vecinos y naciones en desarrollo, Vietnam y China deben continuar fortaleciendo la solidaridad, la cooperación y el apoyo mutuo, proteger los intereses legítimos de los países en desarrollo y contribuir a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región y el mundo.

Por su parte, Hoai Trung reafirmó que Vietnam considera el desarrollo de las relaciones con China como una necesidad objetiva, una elección estratégica y una prioridad en su política exterior.

Expresó su deseo de que ambas partes incrementen el intercambio y compartan experiencias, especialmente en áreas como la renovación del modelo de crecimiento, el desarrollo de la ciencia y tecnología, la promoción de la innovación y la transición verde.

Ambos ministros acordaron continuar implementando eficazmente los importantes consensos alcanzados por los máximos dirigentes de los dos Partidos y Estados; promover el papel orientador y estratégico de los intercambios de alto nivel e impulsar la construcción de una Comunidad de Futuro Compartido Vietnam-China con importancia estratégica cada vez más profunda y sustantiva, según la orientación de “6 más”.

También coincidieron en mantener los intercambios de alto nivel, fortalecer las relaciones entre los dos Partidos y Estados, y aprovechar los mecanismos de cooperación existentes, incluido el Comité Directivo de Cooperación Bilateral y el Diálogo Estratégico “3+3” sobre diplomacia, defensa y seguridad pública.

Las dos partes acordaron reforzar la conexión estratégica de sus planes de desarrollo, mejorar la calidad de la cooperación económica, comercial y de inversión, así como la conectividad de infraestructuras, ciencia y tecnología, educación y formación e intercambios entre pueblos, hacia una cooperación equilibrada, sostenible, inclusiva y mutuamente beneficiosa.

Hoai Trung propuso que China continúe ampliando el mercado para los productos vietnamitas, especialmente los productos agrícolas, facilite las actividades de las empresas de ambos países y apoye la participación de Vietnam en la iniciativa “Compartir el gran mercado: Exportar a China”.

En esta ocasión, Wang Yi transmitió la invitación a los dirigentes vietnamitas para asistir a la Cumbre de APEC 2026 en China. A su vez, el canciller vietnamita manifestó su agradecimiento y su confianza en que China organizará con éxito el Año APEC 2026, además de felicitar el éxito de la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial celebrada en Shanghái.

Ambos ministros destacaron la importancia de promover la cooperación internacional en inteligencia artificial de manera inclusiva y mutuamente beneficiosa, contribuyendo a reducir la brecha de desarrollo.

Acordaron seguir coordinándose estrechamente en los mecanismos multilaterales, fortalecer las consultas, apoyarse mutuamente en asuntos de interés común y contribuir a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región y el mundo./.

​