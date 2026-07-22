Película vietnamita competirá en Festival Internacional de Cine de Toronto

Hanoi (VNA) - La película vietnamita Ho linh trang si – Bi an mo vua Dinh (Los guardianes espirituales: El misterio de la tumba del rey Dinh), dirigida por Nguyen Phan Quang Binh, competirá en la sección Gala Presentation del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), uno de los certámenes cinematográficos más prestigiosos del mundo. La selección supone un nuevo reconocimiento para el cine vietnamita y refuerza su proyección internacional.



Según informó la productora, la obra superó el riguroso proceso de selección del festival y formará parte de una de sus categorías más destacadas, reservada para producciones de gran escala que combinan calidad artística y atractivo comercial, realizadas por cineastas de reconocido prestigio.



Considerado uno de los festivales cinematográficos más influyentes del mundo, junto con Cannes, Venecia y Berlín, el TIFF constituye además una de las principales plataformas de lanzamiento hacia los premios Óscar. La edición de 2026 se celebrará del 10 al 20 de septiembre en Toronto, Canadá.



Gala Presentation es una de las secciones más prestigiosas y de mayor repercusión mediática del festival. Tradicionalmente, las películas seleccionadas se estrenan en el Roy Thomson Hall, donde directores, productores y actores desfilan por la alfombra roja y participan en encuentros con el público tras las proyecciones.



Este año, el TIFF invitó a 23 películas para esta categoría, de las cuales solo dos corresponden a producciones asiáticas: la vietnamita Ho linh trang si – Bi an mo vua Dinh y la surcoreana The Assassin(s), dirigida por Hur Jin-ho y protagonizada por Yoo Hae-jin, Park Hae-il y Lee Min-ho.



Además de su proyección oficial, la película vietnamita competirá por el Premio del Público, considerado el galardón más prestigioso del festival, así como por otros reconocimientos otorgados por la crítica especializada, la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica (FIPRESCI) y la Red para la Promoción del Cine Asiático (NETPAC).



Antes de su presentación en Toronto, la cinta llegará a las salas de cine de Vietnam con motivo de las celebraciones del Día Nacional. Su estreno comercial está previsto para el 28 de agosto, con funciones durante el feriado del 2 de septiembre.



La producción narra la historia de un grupo de guerreros encargados de proteger el último secreto relacionado con la tumba del emperador Dinh Tien Hoang, primer emperador del Vietnam unificado. Inspirada en una de las leyendas más conocidas sobre su sepulcro, la película combina artes marciales y elementos históricos para abordar temas como la familia, el amor, la fraternidad, la lealtad y el sacrificio en defensa de los valores nacionales.



El proyecto nació a partir de un acuerdo de cooperación para el desarrollo de la industria cinematográfica suscrito entre la provincia de Ninh Binh, tierra natal del emperador Dinh Tien Hoang, y la Asociación para la Promoción del Desarrollo del Cine de Vietnam.



La cinta reúne a un elenco encabezado por Johnny Tri Nguyen, los Artistas del Pueblo Tu Long y Nhu Quynh, junto a Tuan Tran, Do Thi Hai Yen, Quach Ngoc Ngoan y otros reconocidos intérpretes, además de la excampeona mundial de wushu Nguyen Thuy Hien.



Coproducida por BHD, Vietnam Media y la plataforma TV360, del Grupo Militar de Industria y Telecomunicaciones (Viettel), la película aspira a consolidar la presencia del cine vietnamita en los principales escenarios internacionales y a acercar al público mundial una historia inspirada en el patrimonio histórico y cultural de Vietnam./.

VNA