Vietnam retiene título del Campeonato Asiático de Pencak Silat

Dong Nai, Vietnam (VNA) – El equipo vietnamita de pencak silat revalidó su título de campeón asiático por equipos, al obtener 16 medallas de oro, 7 de plata y 2 de bronce en el X Campeonato Asiático, celebrado del 17 al 22 del presente mes en la ciudad sureña de Dong Nai.

Indonesia quedó en segundo lugar, por delante de Malasia.

La ceremonia de premiación se llevó a cabo la noche del 22 de julio, bajo los auspicios de la Federación Internacional de Pencak Silat (PERSILAT), la Autoridad Deportiva de Vietnam, el Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Dong Nai y otras organizaciones relevantes.

Esta edición del Campeonato Asiático incluyó dos categorías de competición: combate (Tanding) y demostraciones técnicas (Seni).

Al evaluar la organización de la competición, Teddy Suratmadji, secretario general de la Federación Internacional de Pencak Silat, elogió los esfuerzos del país anfitrión.

Afirmó que el comité organizador vietnamita brindó un excelente servicio y ofreció a las delegaciones condiciones óptimas, particularmente en lo que respecta a alojamiento, alimentación, transporte y logística durante todo el evento.

Hizo hincapié en que el profesionalismo y la hospitalidad de Vietnam permitieron a los atletas competir en las mejores condiciones posibles y ofrecer un rendimiento de primer nivel.

El funcionario también elogió la deportividad y la disciplina de los participantes. Las delegaciones se prepararon con diligencia, respetaron las reglas de la competición y compitieron con juego limpio, solidaridad y respeto mutuo, contribuyendo así al éxito del evento.

Según Teddy Suratmadji, la calidad de la organización vietnamita fue muy valorada por la Federación. Este éxito representa un importante activo para la inclusión de Vietnam entre los países que probablemente albergarán futuras competiciones internacionales de la Federación, incluyendo varios torneos previstos antes de finales de 2026./.

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