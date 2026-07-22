Salud

Expertos destacan avances de la medicina vietnamita tras 40 años de Renovación

Expertos destacan los avances de la medicina vietnamita y proponen acelerar la transformación digital, la atención primaria y la innovación sanitaria.

La unidad de cuidados intensivos del Hospital General Duc Giang aplica continuamente técnicas especializadas avanzadas para mejorar el tratamiento de los pacientes en estado crítico. (Foto: VNA)
La unidad de cuidados intensivos del Hospital General Duc Giang aplica continuamente técnicas especializadas avanzadas para mejorar el tratamiento de los pacientes en estado crítico. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - La medicina vietnamita no solo reafirma su posición a través de una serie de logros tecnológicos, investigaciones y aplicaciones clínicas, sino que también está creando de forma proactiva transformaciones integrales para elevar la calidad de la atención médica y proteger la salud del pueblo en la nueva era, según expertos e intelectuales de la Unión de Asociaciones de Ciencia y Tecnología (Vusta).

Al hacer balance de los últimos 40 años de Doi Moi (Renovación), Nguyen Huy Quang, jefe del Comité de Consultoría, Crítica y Peritaje Social de la Asociación Médica de Vietnam (dependiente de Vusta) y exdirector del Departamento de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, destacó que la medicina vietnamita ha dado un salto cualitativo, situando el nivel de los servicios sanitarios a la altura de los países más avanzados de la región y alcanzando progresivamente estándares internacionales.

Para continuar con este avance, el especialista consideró que el sector debe enfocarse en estrategias prioritarias como la renovación de la financiación sanitaria, la diversificación de los paquetes de seguros de salud complementarios y el estudio para la creación de un fondo de reaseguro que apoye a pacientes con enfermedades graves.

Asimismo, enfatizó la importancia de redirigir recursos hacia la atención primaria, impulsar el modelo de médico de familia y priorizar la inversión en infraestructura y equipamiento para los puestos de salud comunales y de barrio con el fin de descongestionar los hospitales de mayor nivel.

En materia de gestión digital, Vietnam requiere interconectar sus datos sanitarios, implementar de forma uniforme el historial clínico electrónico a escala nacional, y promover la telemedicina, las interconsultas en línea y el pago electrónico de seguros para consolidar el modelo de hospital inteligente.

A su vez, se debe profesionalizar al personal administrativo y desarrollar polos industriales para la producción de materias primas farmacéuticas, medicamentos innovadores y equipos médicos, garantizando así la autonomía de la cadena de suministro.

Según Tran Huy Thong, director del Centro de Investigación, Consultoría y Apoyo a la Salud Comunitaria (perteneciente a Vusta), las organizaciones adscritas a Vusta se han convertido en un componente esencial del sistema sanitario vietnamita, ya que contribuyen a cubrir las brechas de atención en los grupos vulnerables, evaluar políticas públicas y promover la salud digital.

El Centro ha implementado con éxito dos modelos representativos de salud comunitaria. El primero, la "Red de consejeros de pares", orientado a enfermedades como el VIH/SIDA y la tuberculosis, capacita a personas que han padecido la afección para actuar como consejeros, lo que ayuda a reducir el estigma y mejorar la efectividad del tratamiento a bajo costo. El segundo, el "Club de ayuda mutua", aplicado a enfermos crónicos y adultos mayores, fomenta el apoyo recíproco para el autocuidado de la salud directamente en la comunidad.

Para movilizar recursos de la sociedad hacia la atención primaria, Huy Thong propone ampliar la cobertura del seguro médico hacia los servicios de atención básica, la gestión de enfermedades crónicas y la telemedicina prestados por instituciones no gubernamentales; pasar a un esquema de contratación de servicios de salud comunitaria con organizaciones sociales y privadas; y establecer políticas de incentivo y protección para el personal voluntario y los agentes sanitarios comunitarios.

Finalmente, el experto sugirió la integración de los datos sanitarios nacionales y la creación de un portal de conexión abierto que incorpore la información de salud recabada por entidades privadas en la Libreta Digital de Salud en la plataforma VNeID y en el Historial Clínico Electrónico, configurando así un ecosistema de salud digital coherente y unificado./.

VNA
#Nghị quyết 72 #Sức khỏe #NQ 72 #medicina vietnamita #transformación digital #atención sanitaria #salud digital #atención primaria
Seguir VietnamPlus

Por un Vietnam saludable

Noticias relacionadas

La gente espera su turno para el chequeo médico en el barrio de Tan Binh. (Fuente: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh acelera chequeos médicos para toda la población

Inmediatamente después del lanzamiento de la campaña nacional de chequeos médicos de 150 días, muchas localidades de Ciudad Ho Chi Minh han acelerado urgentemente su implementación, con vistas a completar los exámenes sanitarios del 100% de sus residentes antes del 15 de diciembre.

Ver más

Turistas llegan a Ciudad Ho Chi Minh aprovechando sus vacaciones para recibir tratamientos médicos. (Foto: VNA)

Vietnam busca posicionarse como líder del turismo médico en Asia

El Ministerio de Salud prepara el Proyecto de Desarrollo del Turismo Médico 2026-2030 para potenciar un mercado nacional de hasta 850 millones de dólares, impulsado por tratamientos de alta competitividad económica y científica en áreas como la odontología, la fertilización in vitro y cirugías complejas.

Delegados en el acto. (Fuente: VNA)

Vietnam y Japón amplían cooperación en salud y formación

El Hospital Militar Central 108 de Vietnam firmó recientemente un memorando de entendimiento de cooperación con la Facultad de Medicina de la Universidad de Toho de Japón, un paso hacia la materialización de los compromisos y acuerdos de alto nivel entre los líderes de ambos países en materia de cooperación bilateral, especialmente la salud.

Miembros clave del proyecto OPKAP. (Fuente: VNA)

Vietnam transfiere a Francia técnica de reproducción asistida

Casi 30 años después de haber recibido de Francia la tecnología de fecundación in vitro (FIV), Vietnam transfirió por primera vez una técnica de reproducción asistida al país que anteriormente le brindó apoyo, reafirmando la madurez y el creciente prestigio de la medicina vietnamita.

Tran To Nga, ciudadana francesa de origen vietnamita, que impulsa el proceso judicial contra las corporaciones químicas estadounidenses. (Foto: VNA)

Señales positivas en caso de demanda por el Agente Naranja en Francia

A pocos días de que el tribunal más alto de Francia examine la demanda sobre el uso del Agente Naranja/dioxina durante la guerra pasada en Vietnam, presentada por Tran To Nga, víctima de este tóxico, contra grandes empresas químicas estadounidenses, la demandante ha recibido una señal alentadora, ya que un fiscal público vinculado al caso ha recomendado revocar una sentencia anterior del Tribunal de Apelación de París.