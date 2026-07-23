Política

Vietnam propone tres prioridades para fortalecer cooperación entre Mekong y Corea del Sur

El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, participó en Manila en la 14.ª Reunión de Cancilleres del Mekong y Corea del Sur. 

El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, (extremo derecho) con otros titulares participantes en la 14.ª Reunión de Cancilleres del Mekong y Corea del Sur. (Foto: Cancillería de Vietnam)
El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, (extremo derecho) con otros titulares participantes en la 14.ª Reunión de Cancilleres del Mekong y Corea del Sur. (Foto: Cancillería de Vietnam)

Manila (VNA) – El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, participó hoy en la 14.ª Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del Mekong y Corea del Sur, celebrada en Manila, Filipinas, en el marco de la 59.ª Reunión de Cancilleres de la ASEAN (AMM-59) y citas anexas.

En su intervención, Le Hoai Trung destacó los resultados alcanzados por el mecanismo de cooperación Mekong-Corea del Sur durante los últimos 15 años y valoró el compromiso sostenido de Seúl con el desarrollo de la subregión del Mekong.

El canciller vietnamita señaló que, en su condición de copresidente del mecanismo en 2025, Vietnam trabajó estrechamente con Corea del Sur y los demás países del Mekong para mantener los intercambios de alto nivel, fortalecer la eficacia del Foro Empresarial Mekong-Corea del Sur, organizar por primera vez el Foro Mekong- Corea del Sur para compartir los resultados y experiencias de los proyectos ejecutados, y promover soluciones innovadoras para la gestión de los recursos hídricos mediante la celebración del III Foro del Agua Mekong-Corea del Sur. Frente a los nuevos desafíos y oportunidades, propuso tres prioridades para ampliar las oportunidades de desarrollo y estimular el crecimiento sostenible de la subregión.

En primer lugar, subrayó que el Plan de Acción 2027-2031 debe ser práctico, centrado en resultados y orientado a las personas, en consonancia con la visión y los objetivos de la Alianza Estratégica Mekong-Corea del Sur para promover el bienestar, la prosperidad y la paz.

En segundo lugar, instó a priorizar proyectos de carácter transfronterizo, especialmente en ámbitos como la gestión de los recursos hídricos, la adaptación al cambio climático, la transformación digital y la conectividad logística, con el propósito de generar beneficios para toda la subregión.

En tercer lugar, propuso convertir el Foro Mekong-Corea del Sur en un mecanismo permanente de diálogo entre gobiernos, instituciones académicas, centros de investigación y el sector privado, con el fin de formular recomendaciones de políticas públicas y proyectos capaces de atraer nuevas fuentes de financiación. Asimismo, pidió continuar fortaleciendo el Foro Empresarial Mekong-Corea del Sur y el Centro del Agua Corea del Sur-Mekong.

Durante la reunión, los países participantes coincidieron en que la cooperación entre el Mekong y Corea del Sur se ha consolidado como uno de los mecanismos subregionales más dinámicos, al generar beneficios concretos para la población y el sector empresarial.

A través del Fondo de Cooperación Mekong-Corea del Sur se han ejecutado 78 proyectos, con una inversión cercana a los 40 millones de dólares, destinados a fortalecer la protección ambiental, combatir la contaminación del agua, impulsar la agricultura inteligente y promover iniciativas de reciclaje.

Por su parte, el Foro Empresarial Mekong-Corea del Sur ha reforzado los vínculos entre empresas de ambas partes y facilitado numerosos acuerdos de cooperación e inversión a nivel local, mientras que el Centro del Agua Corea del Sur-Mekong ha contribuido a aumentar la concienciación sobre los desafíos relacionados con los recursos hídricos.

Los países miembros felicitaron a Vietnam y a Corea del Sur por su desempeño como copresidentes en 2025, cuyo trabajo sentó las bases para que Tailandia y Corea del Sur lideren la próxima etapa de la asociación y elaboren el Plan de Acción 2027-2031.

Al término de la reunión, los ministros aprobaron la Declaración de los Copresidentes, en la que acordaron orientar el Plan de Acción 2027-2031 hacia áreas prioritarias como la transformación digital, la resiliencia climática, la agricultura inteligente, el desarrollo rural, el turismo y las industrias culturales. Asimismo, expresaron su consenso sobre la necesidad de reanudar la Cumbre Mekong- Corea del Sur a la mayor brevedad posible.

El mecanismo de cooperación Mekong-Corea del Sur está integrado por Camboya, Laos, Myanmar, Tailandia, Vietnam y Corea del Sur./.

VNA
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