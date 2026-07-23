Premier afirma la atención a las personas con méritos como política constante de Vietnam

Hanoi (VNA)- Durante los últimos 79 años, la atención a las personas con méritos revolucionarios ha constituido una política constante del Partido y del Estado, reflejo de la tradición vietnamita de gratitud hacia quienes contribuyeron al país y del profundo carácter humanitario del sistema, afirmó hoy el primer ministro Le Minh Hung.

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El jefe del Gobierno vietnamita dio tal afirmación durante una conferencia nacional de homenaje a las personas con méritos revolucionarios 2026, organizado por el Ministerio del Interior, en coordinación con diversos ministerios, organismos y el Comité Popular de Hanoi, con motivo del 79.º aniversario del Día de los Inválidos de Guerra y los Mártires.

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En su intervención, Minh Hung expresó su profundo agradecimiento a las Madres Heroínas de Vietnam, los Héroes de las Fuerzas Armadas Populares, los Héroes del Trabajo, así como a los inválidos y veteranos de guerra, los familiares de los mártires y todas las personas con méritos revolucionarios en todo el país.

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El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, habla en el evento. (Foto: VNA)

Destacó que el marco de políticas preferenciales para las personas con méritos revolucionarios se ha perfeccionado de manera continua, mientras que las condiciones de vida de este colectivo han mejorado progresivamente.

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Iniciativas como “Gratitud y reconocimiento”, la construcción de Casas de Gratitud y el programa de apoyo a las Madres Heroínas de Vietnam se han consolidado como expresiones destacadas de solidaridad social.

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No obstante, más de cinco décadas después de la reunificación nacional, expresó, Vietnam aún tiene alrededor de 175.000 restos de mártires que no han sido localizados y unas 230.000 tumbas de mártires cuya identidad sigue sin ser determinada. Además, numerosos inválidos y veteranos de guerra, familiares de mártires y víctimas del agente naranja continúan soportando dolor y pérdidas.

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El primer ministro subrayó que el cuidado de las personas con méritos revolucionarios no solo constituye una responsabilidad del Estado y de la sociedad, sino que también fortalece la gran unidad nacional, fomenta el patriotismo y contribuye a la construcción y defensa del país.

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Según explicó, todo el sistema político está llevando a cabo la Campaña de 500 días y noches destinada a intensificar la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires.

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Hasta la fecha, se han recuperado 1.482 restos de mártires, además de siete fosas comunes de mártires; se han despejado 8.462 hectáreas de terrenos contaminados por minas y explosivos; se han tomado muestras de 71.491 tumbas sin identificar y se han recopilado cerca de 243.000 muestras biológicas de familiares, mientras continúan los análisis de ADN para determinar nuevas identidades.

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El primer ministro instó a los organismos competentes a seguir perfeccionando las políticas preferenciales para las personas con méritos revolucionarios, acelerar la ejecución de la Campaña de 500 días y noches y concluir cuanto antes la construcción de viviendas para los hijos de combatientes de la resistencia afectados por agentes químicos.

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Asimismo, llamó a movilizar la participación de toda la sociedad mediante iniciativas como el movimiento de gratitud, la construcción de Casas de Gratitud, el Fondo de Gratitud y Reconocimiento, el apoyo a las Madres Heroínas de Vietnam y el fortalecimiento de la educación patriótica entre las nuevas generaciones.

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En esta ocasión, el jefe del Gobierno lanzó oficialmente la campaña nacional para reforzar la atención a las personas con méritos revolucionarios e hizo un llamamiento a todo el sistema político, la comunidad empresarial, las organizaciones, los ciudadanos dentro y fuera del país y la comunidad vietnamita en el extranjero para que unan esfuerzos en apoyo a este colectivo y a sus familias.

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Durante la conferencia, dirigentes del Partido y del Estado entregaron recuerdos personales de héroes y mártires a sus familiares, además de ofrecer obsequios a las Madres Heroínas de Vietnam, inválidos y veteranos de guerra, así como a familiares de personas con méritos revolucionarios.

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Varias empresas y entidades bancarias también se sumaron a la iniciativa mediante aportaciones por valor de cientos de miles de millones de dongs, canalizadas a través del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam para financiar programas de atención y apoyo a las personas con méritos revolucionarios./.

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