Vietnam impulsa reformas para eliminar obstáculos y fortalecer el desarrollo empresarial

Hanoi (VNA) - La Oficina Gubernamental de Vietnam emitió recientemente el Aviso 394/TB-VPCP sobre las conclusiones del Primer Ministro en la conferencia del órgano permanente de dirección del Gobierno con la comunidad empresarial, bajo el lema “Eliminar obstáculos, liberar recursos e impulsar el crecimiento”.

El documento señaló que, hasta finales de junio de 2026, Vietnam contaba con más de un millón de empresas en funcionamiento, con un capital registrado superior a 30 mil billones de VND (un dólar equivale a unos 26 mil VND), que aportan más del 60% del Producto Interno Bruto (PIB), generan empleo para más de 17,6 millones de trabajadores y contribuyen con alrededor del 55% de los ingresos del presupuesto estatal.

No obstante, el sector sigue enfrentando diversas dificultades: la eficiencia de las empresas estatales aún no se corresponde con su potencial; las privadass son en su mayoría pequeñas y medianas, con limitaciones en cuanto a capital, tecnología y capacidad de gestión; mientras que las de inversión extranjera mantienen una débil vinculación con el sector nacional y bajos niveles de transferencia tecnológica y contenido local. Asimismo, persisten obstáculos relacionados con el marco institucional, los procedimientos administrativos y el acceso a los recursos.

El Primer Ministro afirmó que el desarrollo empresarial constituye una prioridad estratégica nacional. Todas las políticas deben orientarse a crear un entorno de inversión y negocios transparente, estable y favorable, garantizando la libertad de empresa, el acceso equitativo a los recursos y el fomento de la innovación, la transformación digital, la transición verde y el fortalecimiento de la competitividad.

Por ello, enfatizó, los ministerios, sectores y administraciones locales deberán actuar con rapidez, determinación y eficacia, tomando como referencia la reducción de costos y tiempos de cumplimiento normativo, así como el fortalecimiento de la confianza del empresariado.

El Gobierno exigió acelerar el perfeccionamiento del marco jurídico y profundizar la reforma de los procedimientos administrativos mediante la modificación de leyes relacionadas con inversión, tierras, aduanas, banca, impuestos, licitaciones, bienes inmuebles, vivienda, electricidad y petróleo, entre otras.

También se deberá garantizar la coherencia del sistema legal, eliminar regulaciones superpuestas y digitalizar los trámites, fortaleciendo la responsabilidad de las autoridades competentes.

En cuanto a la movilización de recursos, el Ministerio de Finanzas y los organismos pertinentes continuarán desarrollando de manera sostenible los mercados de capitales y de bonos corporativos e impulsarán la reforma integral del sistema financiero, además de resolver los proyectos demorados y acelerar la devolución de impuestos y la liquidación de inversiones públicas.

Por su parte, el Banco Estatal aplicará una política monetaria flexible para ampliar el acceso al crédito, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.

Los ministerios y sectores seguirán reduciendo los costos logísticos, de inspección especializada y de cumplimiento normativo; renovarán las actividades de promoción comercial; aprovecharán eficazmente los acuerdos de libre comercio para ampliar los mercados de exportación; impulsarán la innovación, la ciencia y la tecnología, la inteligencia artificial, la transformación digital y el desarrollo de recursos humanos de alta calidad.

El Premier también instó a reforzar la disciplina administrativa y situar a los ciudadanos y las empresas en el centro de la gestión pública. La comunidad empresarial deberá fortalecer su autonomía, modernizar la tecnología, mejorar la gestión y la calidad de los productos, cumplir estrictamente la legislación, promover la integración en las cadenas de valor y de suministro, desempeñar un papel más activo en la innovación y aumentar la transferencia tecnológica y el contenido local, contribuyendo así al objetivo de lograr un crecimiento económico sostenible de dos dígitos./.

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