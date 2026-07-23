Política

Vietnam impulsa reformas para eliminar obstáculos y fortalecer el desarrollo empresarial

El Gobierno de Vietnam acelera reformas legales, financieras y administrativas para mejorar el entorno de negocios, fortalecer a las empresas e impulsar un crecimiento económico sostenible.

Foto ilustrada (Fuente: VNA)
Foto ilustrada (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - La Oficina Gubernamental de Vietnam emitió recientemente el Aviso 394/TB-VPCP sobre las conclusiones del Primer Ministro en la conferencia del órgano permanente de dirección del Gobierno con la comunidad empresarial, bajo el lema “Eliminar obstáculos, liberar recursos e impulsar el crecimiento”.

El documento señaló que, hasta finales de junio de 2026, Vietnam contaba con más de un millón de empresas en funcionamiento, con un capital registrado superior a 30 mil billones de VND (un dólar equivale a unos 26 mil VND), que aportan más del 60% del Producto Interno Bruto (PIB), generan empleo para más de 17,6 millones de trabajadores y contribuyen con alrededor del 55% de los ingresos del presupuesto estatal.

No obstante, el sector sigue enfrentando diversas dificultades: la eficiencia de las empresas estatales aún no se corresponde con su potencial; las privadass son en su mayoría pequeñas y medianas, con limitaciones en cuanto a capital, tecnología y capacidad de gestión; mientras que las de inversión extranjera mantienen una débil vinculación con el sector nacional y bajos niveles de transferencia tecnológica y contenido local. Asimismo, persisten obstáculos relacionados con el marco institucional, los procedimientos administrativos y el acceso a los recursos.

El Primer Ministro afirmó que el desarrollo empresarial constituye una prioridad estratégica nacional. Todas las políticas deben orientarse a crear un entorno de inversión y negocios transparente, estable y favorable, garantizando la libertad de empresa, el acceso equitativo a los recursos y el fomento de la innovación, la transformación digital, la transición verde y el fortalecimiento de la competitividad.

Por ello, enfatizó, los ministerios, sectores y administraciones locales deberán actuar con rapidez, determinación y eficacia, tomando como referencia la reducción de costos y tiempos de cumplimiento normativo, así como el fortalecimiento de la confianza del empresariado.

El Gobierno exigió acelerar el perfeccionamiento del marco jurídico y profundizar la reforma de los procedimientos administrativos mediante la modificación de leyes relacionadas con inversión, tierras, aduanas, banca, impuestos, licitaciones, bienes inmuebles, vivienda, electricidad y petróleo, entre otras.

También se deberá garantizar la coherencia del sistema legal, eliminar regulaciones superpuestas y digitalizar los trámites, fortaleciendo la responsabilidad de las autoridades competentes.

En cuanto a la movilización de recursos, el Ministerio de Finanzas y los organismos pertinentes continuarán desarrollando de manera sostenible los mercados de capitales y de bonos corporativos e impulsarán la reforma integral del sistema financiero, además de resolver los proyectos demorados y acelerar la devolución de impuestos y la liquidación de inversiones públicas.

Por su parte, el Banco Estatal aplicará una política monetaria flexible para ampliar el acceso al crédito, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.

Los ministerios y sectores seguirán reduciendo los costos logísticos, de inspección especializada y de cumplimiento normativo; renovarán las actividades de promoción comercial; aprovecharán eficazmente los acuerdos de libre comercio para ampliar los mercados de exportación; impulsarán la innovación, la ciencia y la tecnología, la inteligencia artificial, la transformación digital y el desarrollo de recursos humanos de alta calidad.

El Premier también instó a reforzar la disciplina administrativa y situar a los ciudadanos y las empresas en el centro de la gestión pública. La comunidad empresarial deberá fortalecer su autonomía, modernizar la tecnología, mejorar la gestión y la calidad de los productos, cumplir estrictamente la legislación, promover la integración en las cadenas de valor y de suministro, desempeñar un papel más activo en la innovación y aumentar la transferencia tecnológica y el contenido local, contribuyendo así al objetivo de lograr un crecimiento económico sostenible de dos dígitos./.

VNA
#Kinh tế tư nhân #NQ 68 #crecimiento empresarial. empresas #reformas económicas
Seguir VietnamPlus

Desarrollo de economía privada

Noticias relacionadas

Fabricación de piezas mecánicas auxiliares en la fábrica de maquinaria de precisión Duy Khanh, barrio de Tang Nhon Phu, Ciudad Ho Chi Minh. Foto: sggp.org.vn

Desbloquean el acceso al capital para Pymes vietnamitas

En medio de impulso al sector privado en Vietnam, la comunidad empresarial espera que el sistema bancario implemente soluciones más flexibles para que los recursos financieros lleguen a las empresas adecuadas en el momento oportuno.

Ver más

En una sesión de la AMM-59 (Fuente: Cancillería de Vietnam)

Vietnam participa en las reuniones ministeriales en AMM-59 y citas anexas

En el marco de la 59.ª Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN (AMM-59) y las citas anexas, celebradas el 22 de julio en Manila, Filipinas, la delegación vietnamita participó en las reuniones ministeriales de ASEAN–Canadá, ASEAN–Corea del Sur, ASEAN–Australia, y en la 5.ª Reunión de Cooperación entre los Países de Asia Oriental para el Desarrollo de Palestina (CEAPAD).

El canciller vietnamita, Le Hoai Trung. (Foto: VNA)

Vietnam propone reforzar cooperación ASEAN-Estados Unidos

En la reunión de cancilleres ASEAN-EE.UU. realizada en Manila, el ministro vietnamita Le Hoai Trung propuso fortalecer el comercio abierto y expandir la colaboración en economía digital, inteligencia artificial, semiconductores y el desarrollo de la subregión del Mekong.

Acuerdo de Ginebra de 1954, un hito histórico de la diplomacia vietnamita

Acuerdo de Ginebra de 1954, un hito histórico de la diplomacia vietnamita

El 20 de julio de 1954 se firmó el Acuerdo de Ginebra, considerado un hito histórico en la diplomacia vietnamita, que plasmó el resultado de 75 días de negociaciones iniciadas el 8 de mayo, un día después de la victoria de Dien Bien Phu, hito que cambió el rumbo de la lucha del pueblo vietnamita contra el colonialismo francés.