Presentan el primer estudio académico sudamericano en español sobre el proceso de reunificación de Vietnam

Buenos Aires (VNA) – ¿Cómo logró Vietnam superar el embargo internacional, la crisis económica y las profundas heridas de la guerra para convertirse, décadas después, en una de las economías más dinámicas de Asia? Esa es la pregunta que atraviesa Vietnam: Proceso de Reunificación, el libro recién publicado por el periodista e investigador argentino Gastón Fiorda.

Con cerca de 250 páginas escritas en español, publicado por la editorial Acercándonos Ediciones, la obra es considerada el primer estudio realizado por un académico sudamericano que analiza de manera integral el proceso de reunificación, reconstrucción y desarrollo de Vietnam tras la victoria del 30 de abril de 1975, contribuyendo a ampliar el conocimiento de los lectores latinoamericanos sobre la historia contemporánea del país asiático.

En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Buenos Aires, Fiorda explicó que, a diferencia de la mayoría de las investigaciones occidentales centradas en la Guerra de Vietnam, Vietnam: Proceso de Reunificación dirige la atención hacia el complejo período posterior a la reunificación nacional, cuando el país debió reconstruirse tras décadas de conflicto, reunificar sus instituciones y sentar las bases del proceso de renovación conocido como Doi Moi.

El periodista señaló que el libro es el resultado de alrededor de siete años de investigación doctoral y forma parte de un proyecto académico que desarrolla desde hace varios años. La investigación contó con el apoyo de diversas instituciones de Vietnam y Argentina, entre ellas las respectivas embajadas de cada país en el otro, así como la Unión de Organizaciones de Amistad de Vietnam (VUFO) y la Universidad de Ciencias Sociales y Humanidades de Hanoi.

A finales de 2023 permaneció durante varios meses en Vietnam gracias a una beca de investigación otorgada en el marco del convenio entre la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad de Ciencias Sociales y Humanidades de Hanoi. Durante ese período consultó abundante documentación histórica y fuentes oficiales, además de realizar decenas de entrevistas con testigos en Hanoi, Hue, Dien Bien Phu y Ciudad Ho Chi Minh.

Según explicó, el estudio abarca el período comprendido entre la victoria del 30 de abril de 1975 y el VI Congreso del Partido Comunista de Vietnam, celebrado en 1986, cuando se adoptó la política de Doi Moi. A su juicio, esos once años representan una de las etapas más trascendentales de la historia contemporánea vietnamita, ya que el país enfrentó el enorme desafío de reconstruirse después de la guerra y avanzar en la reunificación nacional.

Para reconstruir ese proceso, entrevistó a más de 20 sobrevivientes, héroes de guerra, excombatientes y personas que vivieron directamente la reunificación del país. Paralelamente, analizó una amplia cantidad de documentos oficiales, publicaciones del Partido Comunista de Vietnam y la prensa de la época para comprender cómo fueron diseñadas e implementadas las políticas de reunificación en los ámbitos político, económico, social y cultural.

Fiorda afirmó que la principal motivación de su investigación fue comprender cómo un país que había sufrido millones de víctimas, cuya infraestructura había quedado prácticamente destruida y cuyos bosques, ríos y tierras habían sido gravemente afectados por la guerra, logró reconstruirse hasta convertirse en una nación emergente con un notable desarrollo económico y social.

El autor subrayó que el objetivo del libro trasciende el análisis histórico. También busca acercar al público argentino y latinoamericano una visión de Vietnam narrada por los propios vietnamitas.

En su opinión, durante décadas la historia de la guerra fue contada principalmente desde la perspectiva de Estados Unidos y Europa, mientras que la experiencia de los vietnamitas sobre la reunificación y la reconstrucción nacional ha recibido mucha menos atención en las publicaciones en lengua española.

Uno de los principales aportes de la obra, añadió, es la combinación del análisis documental con los testimonios de quienes vivieron ese período histórico. A través de esas voces, el libro muestra que la reunificación de Vietnam no fue únicamente un proceso político y económico, sino también una extraordinaria experiencia de reconstrucción humana.

Entre los testimonios que más lo impactaron figura el de un excombatiente del Frente Nacional de Liberación que fue dado por muerto durante una batalla.

Según relató Fiorda, cuando estaba a punto de ser enterrado en una fosa común, una intensa lluvia obligó a suspender el entierro y permitió descubrir que aún seguía con vida. Tras recuperarse, regresó voluntariamente al frente pocos días después.

Para el investigador argentino, esa historia refleja la extrema dureza de la guerra, pero también el compromiso de varias generaciones de vietnamitas con la independencia y la reunificación nacional.

Fiorda recordó igualmente la entrevista con la exvicepresidenta de Vietnam Truong My Hoa, quien permaneció encarcelada durante años en la prisión de Con Dao.

Lo que más le impresionó, explicó, no fueron únicamente los sufrimientos padecidos, sino la fortaleza espiritual con la que, una vez recuperada la libertad, continuó participando en la liberación, la reunificación y la reconstrucción del país.

Las entrevistas con víctimas del Agente Naranja también dejaron una profunda huella en el investigador.

A su juicio, esos testimonios demuestran que las consecuencias de la guerra siguen presentes en la vida cotidiana de miles de familias vietnamitas y que la paz no significó el fin de todos los sufrimientos.

Al evaluar el papel desempeñado por el Partido Comunista de Vietnam en la historia moderna del país, Fiorda afirmó que una de las principales conclusiones de su investigación fue constatar la coherencia histórica mantenida por esa organización desde su fundación en 1930.

En su opinión, el Partido desempeñó un papel decisivo en los principales hitos de la historia contemporánea de Vietnam, desde la Revolución de Agosto de 1945, la victoria sobre Francia en 1954 y la reunificación nacional en 1975 hasta el complejo proceso de reconstrucción posterior a la guerra.

No obstante, señaló que el mayor desafío comenzó precisamente después del conflicto. El Partido tuvo que conducir un proceso de reunificación nacional extremadamente complejo, marcado por profundas diferencias económicas, sociales y culturales entre el Norte y el Sur, además del embargo, las guerras fronterizas, la inflación y otras dificultades.

Uno de los aspectos que más llamó su atención durante la investigación, añadió, fue la capacidad del Partido Comunista de Vietnam para reconocer la necesidad de adaptar sus políticas a las nuevas circunstancias históricas.

En ese sentido, consideró que la implementación de Doi Moi en 1986 representó un punto de inflexión al introducir profundas reformas económicas y sociales sin renunciar a los objetivos estratégicos de independencia nacional y desarrollo del país.

Según el periodista argentino, esa combinación entre continuidad en los objetivos fundamentales y capacidad de adaptación frente a los desafíos de cada etapa histórica constituye uno de los elementos clave para comprender el Vietnam contemporáneo y sus logros de desarrollo.

​Fiorda destacó asimismo que, hasta donde alcanza su conocimiento, esta constituye la primera tesis doctoral realizada en Argentina y posiblemente el primer estudio académico desarrollado en América Latina dedicado íntegramente al proceso de reunificación de Vietnam entre 1975 y 1986.​

Agregó que las autoridades de la Universidad de Ciencias Sociales y Humanidades de Hanoi también le señalaron que era la primera vez que esa institución acompañaba un proyecto doctoral de estas características proveniente de América Latina.

Finalmente, expresó su deseo de que el libro permita a los lectores hispanohablantes conocer una imagen más completa de Vietnam, no solo como un pueblo que luchó por su independencia y soberanía, sino también como una nación que logró superar enormes dificultades para reconstruirse y desarrollarse.

Y confió en que la obra contribuya a fortalecer el conocimiento mutuo entre Vietnam, Argentina y el resto de América Latina./.

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