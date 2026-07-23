Clasifican a Hanoi como la segunda ciudad más amigable del mundo en servicio al cliente

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El puente The Huc, que conduce al templo Ngoc Son, uno de los símbolos arquitectónicos más emblemáticos de Hanoi, es un lugar popular para tomar fotos entre los visitantes internacionales. (Foto: VNA)
El puente The Huc, que conduce al templo Ngoc Son, uno de los símbolos arquitectónicos más emblemáticos de Hanoi, es un lugar popular para tomar fotos entre los visitantes internacionales. (Foto: VNA)
La compañía de marionetas de varilla Te Tieu ofrece una presentación en la calle peatonal Tran Nhan Tong, atrayendo a numerosos turistas. (Foto: VNA)
La compañía de marionetas de varilla Te Tieu ofrece una presentación en la calle peatonal Tran Nhan Tong, atrayendo a numerosos turistas. (Foto: VNA)
El espectáculo de marionetas acuáticas, una manifestación del arte escénico popular vietnamita, despierta el interés y la admiración tanto de espectadores nacionales como extranjeros. (Foto: VNA)
El espectáculo de marionetas acuáticas, una manifestación del arte escénico popular vietnamita, despierta el interés y la admiración tanto de espectadores nacionales como extranjeros. (Foto: VNA)
Los turistas pueden disfrutar de la artesanía tradicional de aromatizar el té con flores de loto de Quang An. (Foto: VNA)
Los turistas pueden disfrutar de la artesanía tradicional de aromatizar el té con flores de loto de Quang An. (Foto: VNA)
Una turista captura momentos memorables en el Festival del Loto de Hanoi 2026. (Foto: VNA)
Una turista captura momentos memorables en el Festival del Loto de Hanoi 2026. (Foto: VNA)
El espacio de exhibición dedicado a la esencia de los oficios artesanales tradicionales, en el Festival Thang Long–Hanoi 2025, atrae la atención de turistas internacionales. (Foto: VNA)
El espacio de exhibición dedicado a la esencia de los oficios artesanales tradicionales, en el Festival Thang Long–Hanoi 2025, atrae la atención de turistas internacionales. (Foto: VNA)
Turistas extranjeros aprenden técnicas de la caligrafía vietnamita en el Templo de la Literatura. (Foto: VNA)
Turistas extranjeros aprenden técnicas de la caligrafía vietnamita en el Templo de la Literatura. (Foto: VNA)
Los visitantes exploran el Casco Antiguo de Hanoi en triciclo, disfrutando de la arquitectura distintiva de la capital y su vibrante vida callejera. (Foto: VNA)
Los visitantes exploran el Casco Antiguo de Hanoi en triciclo, disfrutando de la arquitectura distintiva de la capital y su vibrante vida callejera. (Foto: VNA)
Los animados cafés del Casco Antiguo de Hanoi siguen siendo un destino favorito para los turistas extranjeros. (Foto: VNA)
Los animados cafés del Casco Antiguo de Hanoi siguen siendo un destino favorito para los turistas extranjeros. (Foto: VNA)
El bocadillo banh mi se ha convertido en una delicia que los visitantes internacionales deben probar para descubrir la vibrante gastronomía de Hanoi. (Foto: VNA)
El bocadillo banh mi se ha convertido en una delicia que los visitantes internacionales deben probar para descubrir la vibrante gastronomía de Hanoi. (Foto: VNA)
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Clasifican a Hanoi como la segunda ciudad más amigable del mundo en servicio al cliente

Hanoi ha sido clasificada por el sitio web MoneySuperMarket como la segunda ciudad más amigable del mundo para el servicio al cliente, convirtiéndose en el único destino del Sudeste Asiático en figurar entre los 10 primeros a nivel mundial. La clasificación se elaboró mediante el análisis de más de 100 mil reseñas de clientes en Google Maps sobre restaurantes, cafés, atracciones turísticas y actividades de ocio en 107 ciudades de todo el mundo.

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