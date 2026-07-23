Clasifican a Hanoi como la segunda ciudad más amigable del mundo en servicio al cliente

Hanoi ha sido clasificada por el sitio web MoneySuperMarket como la segunda ciudad más amigable del mundo para el servicio al cliente, convirtiéndose en el único destino del Sudeste Asiático en figurar entre los 10 primeros a nivel mundial. La clasificación se elaboró mediante el análisis de más de 100 mil reseñas de clientes en Google Maps sobre restaurantes, cafés, atracciones turísticas y actividades de ocio en 107 ciudades de todo el mundo.