Exposición sobre el agente naranja sensibiliza sobre las secuelas de la guerra en Vietnam

Da Nang, Vietnam (VNA) - La exposición "Agente Naranja: Conciencia y Justicia" Da Nang 2026 fue inaugurada hoy en el Museo de Da Nang con el objetivo de sensibilizar a la población sobre las secuelas de la guerra química en Vietnam y promover la solidaridad con las víctimas.



Organizada conjuntamente por la Asociación Vietnamita de Víctimas del Agente Naranja/Dioxina, el Departamento municipal de Cultura, Deportes y Turismo, el Cuerpo de Armas Químicas y otras entidades, la muestra reúne más de 400 fotografías, documentos y objetos que reflejan las devastadoras consecuencias del agente naranja, así como los esfuerzos del Partido, el Estado, el Ejército, las autoridades, las organizaciones y la sociedad para superar sus secuelas y apoyar a las personas afectadas.



La exposición se estructura en varios espacios temáticos dedicados a la tragedia del agente naranja, las labores de descontaminación tras la guerra, las actividades de la Asociación de Víctimas del Agente Naranja/Dioxina de Vietnam (VAVA, por sus siglas en inglés) y su lucha por la justicia, los ejemplos de superación de las víctimas y el reconocimiento a personas y organizaciones solidarias.



Asimismo, presenta materiales sobre las tareas de descontaminación realizadas por la Región Militar 5, la ciudad de Da Nang y otras unidades, además del proyecto del Centro Nacional de Acción para la Superación de las Consecuencias de los Agentes Químicos y el Medio Ambiente (NACCET), destinado a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en las zonas más afectadas.



El teniente general Nguyen Huu Chinh, presidente de la VAVA, señaló que la exposición forma parte de las actividades conmemorativas por el 65.º aniversario del inicio del desastre del agente naranja en Vietnam (10 de agosto de 1961-2026), el Día de las Víctimas Vietnamitas del Agente Naranja (10 de agosto) y el 79.º aniversario del Día de los Inválidos de Guerra y los Mártires (27 de julio de 1947-2026).



Según explicó, Da Nang figura entre las localidades más afectadas por los agentes químicos utilizados durante la guerra. La ciudad cuenta con más de 37.700 personas que participaron en la resistencia y reciben beneficios por méritos revolucionarios, de las cuales unas 4.790 estuvieron expuestas al agente naranja. Además, alrededor de 17.350 personas padecen sus consecuencias, entre ellas casi 3.900 beneficiarias de políticas de apoyo a personas con discapacidad, por lo que la asistencia a las víctimas sigue requiriendo la solidaridad de toda la sociedad.



La vicepresidenta del Comité Popular municipal, Nguyen Thi Anh Thi, destacó el profundo significado humanitario de la exposición, al considerar que contribuye a fortalecer la educación patriótica, promover la tradición de gratitud y solidaridad y sensibilizar a la comunidad nacional e internacional sobre las secuelas del agente naranja en Vietnam.



Añadió que, además de aplicar las políticas estatales, Da Nang ha movilizado recursos sociales para mejorar la atención sanitaria, los medios de vida y la integración comunitaria de las víctimas, y continuará impulsando campañas para respaldar su causa y la búsqueda de justicia.



Con motivo del evento, la VAVA, junto con organismos, empresas y organizaciones nacionales e internacionales, destinó más de 1,42 mil millones de dongs (unos 54.000 dólares) a la construcción de viviendas de beneficencia, la entrega de obsequios y el apoyo a los medios de vida de las víctimas y sus familias en Da Nang. Durante la inauguración, varias organizaciones y particulares anunciaron nuevas contribuciones.



La exposición permanecerá abierta al público en el Museo de Da Nang hasta el 21 de agosto y también podrá visitarse de forma virtual a través del sitio web trienlamdacam.vn, el portal del Cuerpo de Armas Químicas y la página oficial de la VAVA./.

VNA