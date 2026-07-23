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Vietnam acelera construcción de viviendas para damnificados por inundaciones en el norte del país

Vietnam construye 24 viviendas para familias afectadas por las inundaciones en Lai Chau. El proyecto de emergencia estará listo antes del 30 de agosto.

Soldados del Mando Militar de la provincia de Lai Chau participan en la construcción de viviendas para las familias afectadas por las inundaciones. (Foto: VNA)
Soldados del Mando Militar de la provincia de Lai Chau participan en la construcción de viviendas para las familias afectadas por las inundaciones. (Foto: VNA)

Lai Chau, Vietnam (VNA) - El Ejército vietnamita acelera la construcción de un área de reasentamiento para las 24 familias que perdieron sus viviendas tras las inundaciones repentinas del 17 de julio en la comuna de Muong Than, en la provincia de Lai Chau, con el objetivo de concluir las obras antes del 30 de agosto.

El 19 de julio, el presidente del Comité Popular de Lai Chau ordenó la ejecución de las obras por el procedimiento de emergencia y encomendó la tarea al Mando Militar Provincial. El proyecto cuenta con una inversión de 19 mil millones de dongs (de unos 730 mil dólares), financiada con recursos del presupuesto estatal y otras fuentes legales.

El área de reasentamiento incluirá 24 viviendas de nivel IV, además de infraestructura básica como vías internas, redes de abastecimiento y drenaje de agua, suministro eléctrico, nivelación del terreno y otras obras complementarias.

La nueva zona residencial se construye en la aldea de San Bay, a unos cuatro kilómetros del lugar afectado por los deslizamientos. Según las autoridades, el emplazamiento reúne condiciones de seguridad y se encuentra fuera de las áreas con riesgo de inundaciones repentinas y nuevos deslizamientos.

Durante una inspección realizada el 21 de julio, el viceprimer ministro Ho Quoc Dung pidió al Mando de la Región Militar 2 y al Mando Militar de Lai Chau reforzar los efectivos y acelerar la ejecución del proyecto, además de informar de inmediato al Gobierno sobre cualquier dificultad que pudiera retrasar las obras.

Por su parte, el teniente general Le Quang Dao, subjefe del Estado Mayor General del Ejército Popular de Vietnam, reafirmó el compromiso de movilizar todos los recursos necesarios para concluir las 24 viviendas antes del 30 de agosto y garantizar el pronto reasentamiento de las familias afectadas.

Ese mismo día, el secretario del Comité Provincial del Partido en Lai Chau, Le Minh Ngan, inspeccionó las obras y exhortó a acelerar la construcción del nuevo asentamiento, concebido no solo para las 24 familias damnificadas, sino también para atender futuras necesidades de reubicación de unas 200 familias.

Para cumplir el calendario previsto, el Mando Militar Provincial desplegó 150 oficiales y soldados, además de maquinaria pesada y equipos especializados. El coronel Dang Vinh Thuy, comandante de la unidad, señaló que todas las fuerzas consideran esta misión una prioridad de profundo significado humanitario.

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Efectivos del Mando Militar de la provincia de Lai Chau aceleran las obras del área de reasentamiento destinada a las familias que perdieron sus hogares tras las inundaciones. (Foto: VNA)


Apenas tres días después del inicio de las obras, cuatro viviendas ya habían completado su estructura y techado. Cada una dispone de 80 metros cuadrados de superficie construida sobre una parcela de 200 metros cuadrados, con un costo aproximado de 400 millones de dongs (15 mil 300 dólares).

Las obras avanzan de forma ininterrumpida en varios turnos. En el lugar trabajan cinco máquinas de construcción, más de diez camiones y decenas de soldados y obreros dedicados a la nivelación del terreno, el transporte de materiales y la edificación de las viviendas para cumplir el plazo previsto.

El teniente coronel Nguyen Thanh Binh, comandante del Regimiento 880, destacó que la construcción de viviendas para las familias afectadas refleja el compromiso del Partido, el Estado y el Ejército con las comunidades damnificadas por los desastres naturales, y subrayó que garantizar la calidad de las obras y cumplir el calendario establecido constituye una responsabilidad fundamental de las Fuerzas Armadas.

Mientras tanto, los soldados continúan trabajando bajo condiciones climáticas adversas para que las familias de Muong Than puedan establecerse cuanto antes en un lugar seguro. Como expresó el soldado Tong Van Nhan: "Construir estas viviendas para la población afectada es una orden que nace del corazón"./.

VNA
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